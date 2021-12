Finhackad pyttipanna om Kulturprofilen och Svenska Akademien

Dokumentärserie ”The prize of silence” Exekutiv producent: Joel Karsberg Medverkande: Ebba Witt-Brattström, Björn Wiman, Camilla Läckberg, Roxane Gay, Matilda Voss Gustavsson, Elisabeth Massi Fritz, Mats Malm m.fl. Visas i fyra delar på Viaplay med start på söndag den 5 december. Visa mer

Minns ni revolutionsstämningen hösten 2017?

Inte jag heller, höll jag på att säga, men jag minns i alla fall känslan när Matilda Voss Gustavssons granskning av den så kallade Kulturprofilen brakade ner i samtiden. Själv hängde jag aldrig på Forum – jag är alltså ett slags kvitto på att det gått att vara verksam inom Stockholms kulturbransch utan att stöta på honom – men visst hade jag hört vänners och bekantas snack. I och med reportaget växte snacket till en monumental övergreppsskandal vi redan vet det mesta om – eller?

Viaplays nya dokumentärserie om det hela kommer fyra år efter scoopet och tre år efter den fällande domen mot Jean-Claude Arnault, vilket för den rutinerade dokumentärtittaren antyder att här finns något nytt, en olyft sten vars kryllande undersida nu ska upp i ljuset.

Men ”The prize of silence” är en finhackad pyttipanna av välbekanta ingredienser, därtill en konventionellt stajlad dokumentär med inte bara konstant – konstant! – musiksättning, utan också intervjuklipp som i frenetiskt tempo avlöser varandra: X säger något som sedan bekräftas av Y och därefter broderas ut av Z innan man hastar vidare.

Dokumentärserien ”The prize of silence” har premiär på Viaplay på söndag den 5 december.

Kanske är syftet att foga in berättelsen om Arnault i den globala metoorörelsen – han pekades ju tidigt ut som en svensk Harvey Weinstein – och att introducera honom för en internationell publik som inte redan har stenkoll på vänskapsbanden mellan inom- och utomakademiska farbröder. Vissa av de intervjuade svenskarna pratar av någon anledning engelska, och vi får också en snabbspolning genom historien om hur Akademien grundades av Gustav III (en litteraturvetare sufflerar att han var ”a cultured man”) följt av arkivklipp där pristagare skakar hand med kungen. Alltsammans varvat med oräkneliga panoreringar över Stockholm, och en ständigt återkommande åttiotalsbild av paret Frostenson-Arnault som dramatiskt klyvs på mitten.

I stället för denna generiska formula borde filmarna valt ett tydligare fokus. Bara i Matilda Voss Gustavssons mödosamma arbete finns en murvelthriller helt i nivå med ”Spotlight”. Man hade vunnit på att presentera och kontextualisera sina (på tok för många) intervjupersoner. Som till exempel det faktum att Expressens Victor Malm disputerat på Katarina Frostenson och Stig Larsson. Eller att den amerikanska stjärnadvokaten Gloria Allred representerat några av Harvey Weinstens offer.

Så ja, formatet stör berättelsen. Men det gör också det faktum att Arnault hunnit sona de brott han dömts för. Producenterna var även inblandande i 2019 års ”Surviving R. Kelly”, en dokumentär som visserligen lånade mycket från journalisten Jim DeRogatis mångåriga granskningsarbete, men ändå var avgörande för att få Kelly ställd inför rätta. Skillnaden här är att det rättsliga efterspelet redan är över, vilket ger dokumentären en viss air av asgam.

För en utländsk publik kan det sensationella anslaget eventuellt vara effektfullt – se här på de foträta och jämställda svenskarna som bländas av eliten och deras medaljer. Eller så ska den kanske förstås som en dokumentär som handlar lika mycket om Sverigebilden som om Arnault och Svenska Akademien. Anar man rentav ett slags nationell mallighet över skandalen? Bitvis, ja.

Som efterord för salig Sara Danius är ”The prize of silence” för all del effektiv, en skildring av en feministisk hjälte som nära nog bokstavligen stred ända in i döden. Det är ett välförtjänt eftermäle som gärna fått målas i mindre skrikiga färger.

Läs mer:

Krisen i Svenska Akademien har skapat en skönlitterär våg

Viaplay gör dokumentärserie om Kulturprofilen