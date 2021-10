Finneas är bäst när han vågar experimentera

Pop 3 Finneas 3 Finneas ”Optimist” (OYOY/Interscope Records) Visa mer

Han är bara 24 år men har redan blivit en central figur inom den moderna popmusiken. Mest känd är Finneas O'Conell för sitt nära samarbete med systern Billie Eilish på hennes två skivor. Som producent tillhör han toppskiktet och har även anlitats av Justin Bieber, Halsey, Demi Lovato och Tove Lo.

Men som soloartist, med en dragning till pianoballader och akustiska gitarrer, är han desto mer anonym. Och det krävdes en pandemi för att den efterfrågade, men introverta, producenten skulle hitta ro för att vidareutveckla till sitt eget artisteri.

Redan på ep:n ”Blood harmony” från 2019 visade Finneas att han har något eget, också bortom det medryckande melodispråket. Som textförfattare briljerade han i den avväpnande ”Let's fall in love for the night”, en ovanligt intelligent och insiktsfull poplåt om ung kärlek.

På debutalbumet ”Optimist” finns en liknande klarsynthet i poplyriken. Pianot och gitarren står i centrum. Ofta låter han som en singer/songwriter från millennieskiftet, bara för att sedan stegra in i mjukrockens marker, stänka på lite grunge eller addera lekfulla elektroniska effekter. De experimentella inslagen blir allt fler under skivans andra del. Och det är också den som är skivans stora behållning.

Bästa spår: ”Around my neck”

