Finska skräckisen ”Ruva” imponerar med blandning av sociala mediersatir och saga

Skräck/drama ”Ruva” Regi: Hanna Bergholm Manus: Ilja Rautsi I rollerna: Siri Solalinna, Sophia Heikkilä, Jani Volanen, Ida Määttänen, med flera. Längd: 1 tim, 26 min (från 15 år). Språk: Finska. Biopremiär Visa mer

Tolvåriga Tinja (Siri Solalinna) och hennes familj lever inte verkliga liv, de spelar roller i mammans idealiserade sociala medier-kanal om ”alldeles vanliga människors vardag”. Tinja tränar hårt inför en gymnasttävling som hon vet att hon inte får misslyckas med och hon är ständig beredd att le när mamman dyker på henne med selfiepinnen i handen och ett busigt skratt (Sophia Heikkilä lyckas alltid se ut som om hon bits) för att få till ett sådant där ”spontant ögonblick” som hennes följare älskar.

I deras moderna radhusområde mitt i skogen med rena, skandinaviska linjer och naturmaterial är det alltid ljust, det finns inga skuggor. Inte ens mammans otrohet får beskrivas som något hotfullt eller sorgligt. Because she's worth it.

Var ska man gömma allt som är fult och mörkt och krävande och vill bryta sig ut?

Tinja ruvar på ett ägg i sängen bland sina gosedjur. Ägget från den fågel som flög in i deras vackra vardagsrum och krossade alla prydnadsglas, som mamma vred nacken av utan att sluta le och beordrade Tinja att slänga i soporna. ”Komposten”, förtydligade hon hon, för det är viktigare för familje-imagen att man sköter sin sopsortering än att man har ett hjärta.

Foto: Andrejs Strokins

Ägget får den ömhet Tinja själv inte får och när monstret som växer till sig där inne till slut bryter sig ut tar det över allas liv; en både originell och simplistisk bild av pubertal frigörelse. Manuset är skrivet av Ilja Rautsi (idén var ursprungligen för en pojke) som brukar blanda sin skräck med komedi. Regissören Hanna Bergholm behåller absurdismen men fördjupar det till drama på ett sätt som är ovanligt, lite främmande och håller nyfikenheten vid liv: osäkerheten på genren - tonårsskräckis, konstskräckis à la Yorgos Lanthimos, satir eller en saga? - gör att man inte vet vad som ska hända.

Det är en påkostad och imponerande långfilmsdebut, en seger över den eviga nordiska realismen (som förföljt finsk film lika länge som svensk) och ett modigt genreexperiment. Den vänder skickligt på skräck-troper (tonårsskriken kommer inte av rädsla utan av raseri, bulimikräks får en ny, oväntad men logisk funktion och monstret är både en vän och en fiende).

Men trots all originalitet, fantasi, skogsmagi och elegant återhållsamhet i regin, är det något skavande banalt över premissen, som varit standard i tonårsskildringar sedan Kyle MacLachlan hittade ett avskuret öra i gräset i ”Blue Velvet”: Under medelklassens sterila yta lurar slabbiga, krångliga ting. Yes, yes. Ibland undrar man om den där prydliga världen, som så mycket film och tv kretsar kring, egentligen existerar. Många vill berätta om hur svårt det är att vara avvikande i en sådan miljö, men känner någon egentligen igen sig?

”Ruva” fungerar suveränt som satir eller saga, men vore det inte för Solalinna - hennes gripande leende, konstanta krypande oro och kontrollerade, plågade kroppsspråk - hade det lätt kunnat fastna där, i ett häftigt koncept med en smart titel.

Se mer. Tre starka body horror-filmer. ”Repulsion” (1965), ”Black Swan” (2010) ”Raw” (2016)

Läs fler film- och tv-recensioner i DN.