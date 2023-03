First Aid Kit lever ut sina rockstjärnedrömmar

Konsert First Aid Kit Scen: Scandinavium, Göteborg. Visa mer

Vispar i stället för trumpinnar. En knappt märkbar detalj under en arenakonsert. Men ibland kan den betyda stor skillnad. När trummisen plötsligt plockar fram några jazziga vispar i ”Emmylou” så får musiken ett särskilt lugn. En av First Aid Kits allra ljuvligaste låtar får en countrytwangig inramning. Låten andas, får tid att samla ihop sig och sträcka på sig. Framför allt ger det ytterligare fokus till Johanna och Klara Söderbergs skimrande stämmor. För det går ju inte att komma ifrån att det är kärnan hos First Aid Kit. Det finns en särskild kraft i rösterna, i själva sjungandet tillsammans, som kan skära som diamanter genom glas. Allt annat är i princip bara påhäng, tillägg, lullull.

När duon med sitt sex personer starka kompband gör sitt första svenska stopp på den pågående Europaturnén vill de dock något annat. Likt de gula palomino-hästar som de döpt både sitt senaste album och sin turné efter galopperar de in på Scandinaviums scen på jakt efter större ljud, maffigare komp, yvigare gester. Konfettiregn! Benjamin Ingrosso som gästartist! Bandet har gjort sig hemmastadda på de större scenerna och tänker stanna där. Så att då längta efter intimare inramning och muttra om trumvispar kanske bara är ogint. Men jag tycker ändå att något gått förlorat hos det First Aid Kit som under veckan spelar sig igenom de svenska storstäderna.

Gruppen är full av energi när de möter Göteborgspubliken. I glitter och silverboots lever de ut sina rockstjärnedrömmar. Johanna spelar bas och kastar med håret, Klara spelar gitarr med sådan frenesi att hon trillar baklänges på golvet. De satsar allt de har. Men hur behålla det speciella tilltalet som är del av deras dna mitt i den storslagna, maximalistiska upplevelsen? På skivorna ger de varje sång sin speciella inramning med hjälp av, säg, cittra, mellotron eller trumpet. Sådana nyanser försvinner lätt i arenarockiga versioner av låtar som ”It’s a shame”, ”Rebel heart” och ”A feeling that never came”. Ett halvdant mullrigt ljud gör också sitt till för att flera låtar mals sönder i ett slags musikmaskineri. Det kan sägas gå i linje med hur duon på senaste albumet ”Palomino” använt ett pampigare, poppigare sound.

Men det bjuds också på många starka stunder, som när Klara sitter vid scenkanten och sjunger den episka ”Nobody knows”. Redan när förartisten Maja Francis kliver upp på scenen så tänker jag på den här kvällen som en parallell till svenska damlandslaget under det pågående skid-VM. Högkvalitativ sångarkraft på varje sträcka. Laget toppas när Sarah Klang kommer in under en stämningsfull ”Wild horses II” på en specialbyggd scen mitt på golvet. Deras lillebror Isak bjuds också upp till en fin David Crosby-hyllning. Sjungandet tillsammans genomsyrar kvällen, trots allt.

När de som sista extranummer gör ”My silver lining” är det som om allt det bästa hos systrarna från Svedmyra sammanfattas. Det liksom njutningsfyllda vemodet som deras låtar är marinerade i tillåts få plats, samtidigt som de sjunger med en intensivt drabbande närvaro. Två stämmor som ligger dikt an och tar sig in i varje öppet hjärta. Den mjuka pulsen i musiken drivs samtidigt framåt med, just det, trumvispar.

