First Aid Kit släpper nytt album i november

Skivans första singel ”Out of my head” släpps redan på fredag 12 augusti, resten av skivan kommer den fjärde november. På torsdag 11 augusti spelar de även på Way out west i Göteborg.

I fjol släppte de liveskivan ”Who by fire” från sin hyllningskonsert till Leonard Cohen. Detta blir dock deras första album med egenskrivna låtar sedan 2018 års ”Ruins”.

Systrarna Johanna och Klara Söderberg meddelade skivsläppet på sitt konto på Instagram där de skrev:

”Vi älskar den här skivan. Det är en speciell en. Vi kan inte vänta tills ni får höra den”

