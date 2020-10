Fleetwood Macs hit ”Dreams” åter på listorna efter viral Tiktokvideo

Från Tiktok till Twitter och vidare till Instagram. Videon där Tiktokanvändaren @420doggface208 åker longboard, dricker tranbärsjuice och sjunger med till Fleetwood Macs hitlåt ”Dreams” har nått massiv spridning på sociala medier.

Användaren heter Nathan Apodaca och spelade in klippet, som nått närmare fem miljoner visningar på Tiktok, i sin hemstad Idaho Falls. Han var på väg hem från jobbet när hans bil sönder och Apodaca fick ta sin longboard hem. Under hemresan spelade han sedan in den virala videon.

https://twitter.com/doggface208/status/1310295094545641472?s=20

Förra veckan svarade frontfiguren i Fleetwood Mac, Mick Fleetwood, med en video där han gör detsamma som Apodaca: skejtar, dricker juice och sjunger till ”Dreams”. 73-åriga Fleetwood startade ett nytt Tiktokkonto enbart för att besvara det virala klippet.



Trenden har lett till att den över fyrtioåriga låten fått ett enormt lyft på Spotify och hamnat på topp 50 mest spelade låtar i världen just nu. ”Dreams” befinner sig dessutom på plats 24 på Rolling Stones lista på veckans 100 mest populära låtar.

https://twitter.com/TaylorLorenz/status/1312884899888599040