Flemming Rose: Försvara Lars Vilks rätt till ett normalt liv

Den svenska bildkonstnären och Muhammedtecknaren Lars Vilks kontaktade mig för ett par år sedan för att utbyta erfarenheter om hur det är att leva med livvakter, ett bisarrt ämne måste man säga. Men det är en belägenhet som det är viktigt att hantera på ett sådant sätt att inte att skyddet leder till att man känner sig inspärrad eller upplever att ens frihet begränsats. Hur det fungerar beror både på en själv och på dem som har till uppgift att skydda en.

Sedan den första kontakten har Lars Vilks och jag träffats några gånger över en kopp kaffe och vi har också haft en mejldialog.

Den 74-årige Vilks har varit utsatt för flera mordförsök och var målet för ett terrorangrepp i Köpenhamn 2015, där en av deltagarna i ett arrangemang kring hädelse och yttrandefrihet mördades. Under vår dialog har det blivit tydligt att det finns en fundamental skillnad mellan hur livvakter i Sverige och Danmark tar sig an uppdraget. Och som dansk kan jag, inte utan att känna både en viss personlig lättnad, och medkänsla med Lars Vilks, säga att mitt eget lands livvaktstjänst är betydligt mer professionell och hänsynsfull än kollegorna i Sydsverige.

Efter att under ett antal år ha levt med livvakter kan jag med viss empirisk auktoritet slå fast att det handlar om ett jobb som kräver utbildning och träning

Det är ju underligt för på papperet liknar Sverige och Danmark varandra i fråga om rättssäkerhet och medborgarnas fri- och rättigheter. Kanske hänger det samman med att Vilks livvakter inte är fullt ut utbildade i personskydd. Ansvaret för hans säkerhet ligger nämligen inte på Säpo i Stockholm, som skyddar kungahuset och statsministern, utan på den regionala polisen i Sydsverige, där det inte finns den typen av livvaktsutbildning. En konsekvens av detta är att utländska underrättelsetjänster kan vara återhållsamma med att dela information med Vilks livvakter eftersom de normalt bara gör det med kollegor och inte med den vanliga polisen.

Efter att under ett antal år ha levt med livvakter kan jag med viss empirisk auktoritet slå fast att det handlar om ett jobb som kräver utbildning och träning. Det är ett hantverk baserat på ett antal grundregler, men det kan också vara en konstform eftersom det inte finns bara ett riktigt sätt att göra saker och ting på. Det finns utrymme för improvisation och fasta rutiner ska så långt det är möjligt undvikas. Hur man bör agera varierar från situation till situation och från person till person, men det som utmärker de bästa livvakterna är att de utan att göra avkall på säkerheten anpassar sig efter skyddspersonens behov och vanor.

I den bästa av världar betyder det att den skyddade personen lever sitt liv fullständigt normalt, som om livvakterna inte fanns där. Och livvakterna ingriper inte med råd och anvisningar om vad den skyddade personer ska göra med mindre än att denne ber om det. Och också vid sådana tillfällen är den kompetenta livvakten återhållsam och förklarar att det inte är hans jobb, underförstått: Det är ditt liv. Mitt jobb är att skydda dig, inte att tala om för dig hur du ska leva.

Jag kan inte säga om Lars Vilks är ett offer för bristande professionalism eller trakasserier men resultatet är detsamma: en växande frustration och en känsla av att inte ha kontroll över sitt eget liv.

”Jag är som en hund, som hålls inomhus, och rastas någon gång per dag”, sa han i somras till Dagens Nyheter.

Vari består problemet?

Trakasserier eller inkompetens och bristande professionalism?

Lars Vilks har sedan slutet av 80-talet en partner. De har aldrig bott ihop eftersom hon har haft sin karriär utomlands. Men nu har hon gått i pension, flyttat hem till Sverige och köpt ett hus som hon och Vilks planerat att bo i tillsammans. Polisen har lagt in veto, med hänvisning till säkerhetssituationen. Förklaringen går ut på att polisen bara har uppdraget att skydda Lars Vilks och skulle han flytta in hos sin partner i hennes hus också måste också hon skyddas.

Det känner jag inte igen från min egen tillvaro. Jag har varit gift med samma kvinna under hela den tid jag varit ”kund” hos PET, den danska motsvarigheten till Säpo, men det har aldrig rått något tvivel om att skyddet bara avser mig, inte den övriga familjen. Det har heller aldrig varit något problem.

Trakasserier eller inkompetens och bristande professionalism?

Kanske en blandning. Redan när Vilks partner arbetade utomlands och kom på weekendbesök till Sverige sa livvakterna nej till att köra honom till flygplatsen för att möta henne. Det låter som mobbing och kan knappast ha med säkerhet att göra. Men det förklaras kanske av att polisen har ett 12-timmarsschema som fungerar för poliserna på gatan, men inte lämpar sig för uppdraget som livvakt, eller av att vakterna inte har någon större lust att köra en längre sträcka på fredagskvällen när man bara väntar på att det ska bli helg.

Enligt Lars Vilks kan han bara umgås med sin partner utomhus eller i offentliga lokaler. Det förutsätter någorlunda hyggligt väder, något som inte alltid erbjuds i Skåne. Och polisen begränsar Vilks frihet ytterligare genom att kräva att han aviserar sina aktiviteter flera dagar i förväg, vilket är förödande för alla yttringar av spontanitet och alla plötsliga infall, som ett biobesök eller en middag på stan.

Enligt instruktionen för livvakter bör Lars Vilks ha möjlighet att leva ett normalt liv, men verkligheten är allt annat än normal. Inför förra julen informerade Vilks i god tid sina livvakter om att han planerade att fira den med sin partner i hennes hem. Det noterades till en början, men så kallades han till ett möte med chefen för livvakterna, där han ställdes inför ett ultimatum: avstå från planerna på att fira jul med din partner annars drar vi in ditt skydd. Du skriver i så fall under ett papper och flyttar från din skyddade bostad. Det liknar vad man bortom rättsstaten kallar ”An offer you can’t refuse”.

Man undrar hur livvaktstjänsten hade reagerat om en statsminister eller kronprinsessa hade insisterat på att fira jul hos sin partner?

Den svenska offentligheten och kultureliten har dröjt med att otvetydigt fördöma dem som försökt tysta honom

Lars Vilks har som en sista utväg vänt sig till JO , eftersom han anser att hans rätt till privat- och familjeliv har kränkts av de begränsningar polisen har ålagt honom. JO avvisade i första vändan hans anmälan på tekniska grunder, men nu väntar Vilks på utfallet av en ny anmälan. Tidigare ordförande för Publicistklubben, som bland sina medlemmar har prominenta författare och skribenter på både vänster- och högerkanten, har gått i bräschen för Vilks och i ett öppet brev uppmanat myndigheterna att säkra ett värdigt privatliv för honom och hans partner. Hittills utan resultat.

Men även om Vilks naturligtvis är glad för stödet, så upplever han att den svenska kultureliten håller honom på armlängds avstånd, också när den kritiserar behandlingen av honom. Gallerier vill inte ställa ut Vilks, kollegor undviker honom och den svenska offentligheten och kultureliten har dröjt med att otvetydigt fördöma dem som försökt tysta honom.

Den kände konstnären Peter Johansson, som länge var en stor beundrare av Lars Vilks, och öppet förklarat sig ha formats av hans konstteorier och verk, distanserade sig från sin förebild efter det våld som följde på Vilks Muhammedteckningar. I stället för att försvara Vilks mot hot och våld har Johansson riktat sin kritik mot kollegan och försvarat självcensur.

”Visst är den konstnärliga friheten så viktig men är det alltid vägen att gå? Om man vill få till ett samtal om det man vill berätta om i sin konst, kanske till och med förändra saker, är då provokationen bästa vägen?” frågar Johansson i en text skriven till en utställning i Malmö som ställdes in när andra medverkande konstnärer valde att dra sig ur eller uttryckte tvivel när de hörde att Vilks skulle delta.

Nu förklarar Peter Johansson att han skäms över att ha varit naiv, över att ha stöttat Vilks och trott på konsten och dess möjligheter. Han anklagar utan dokumentation Vilks för muslimhat och judehat och försvarar sitt fördömande med att Vilks har lagt sitt öde i Sverigedemokraternas och den amerikanska högerns händer. På så sätt får Vilks ”frälsta” kollega behändigt sin egen feghet att framstå som moraliskt upphöjd.

Att inta den positionen är vanligt i den svenska kultureliten och man kan inte undgå att reflektera över sambandet mellan å ena sidan detta hyckleri och denna feghet och å andra sidan polisens klandervärda behandling av Vilks. Polisen agerar nämligen inte i ett vakuum. Hur polisen tolkar sin roll och agerar avgörs i stor utsträckning av folkvalda politiker och av opinionsbildningen med kultureliten som central aktör.

Medan Lars Vilks väntar på svar och ännu en jul står för dörren borde polisen i Sydsverige kanske överväga att skicka de ansvariga för hans säkerhet på fortbildning i Danmark.

