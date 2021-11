Fler artister klara för Melodifestivalen

Alla artister i Melodifestivalen 2022

Malou Prytz : ”Bananas ”

18-åring som slog igenom i Melodifestivalen 2018 med ”I do me”. Medverkar för tredje gången.

Browsing Collection: ”Face in the crowd”

Skövdekvartett som spelar metalinspirerad punkrock och har turnerat i både Europa och Sydkorea.

Lisa Miskovsky: ”Best to come ”

Etablerad låtskrivare och Grammisvinnande artist som ställer upp i tävlingen för andra gången.

Anna Bergendahl: ”Higher power”

Slog igenom i ”Idol” som 16-åring och har varit med i Melodifestivalen tre gånger, senast 2020 med bidraget ”Kingdom come”.

Medina: ”In i dimman ”

Hiphopduo som toppat listorna med ”Miss Decibel” och nu återförenas för att ställa upp i Melodifestivalen.

Robin Bengtsson: ”Innocent love”

Fick sitt genombrott i ”Idol” 2008, har varit med i Melodifestivalen flera gånger och nådde en femteplats i Eurovision 2017.

Tenori: ”La stella ”

Operaduo bestående av de två tenorerna Alexander Grove och Kalle Leander.

Shirley Clamp: ”Let there be angels ”

Sångerska och musikalartist som fick sitt genombrott i Melodifestivalen 2004. Har sedan dess medverkat som både tävlande och programledare.

Lancelot: ”Lyckligt slut”

Tv-profil och artist känd från bland annat ”Let's dance”, ”Behandlingen” och duon Lance & Linton.

Tone Sekelius: ”My way”

En av Sveriges största vloggare. Gjorde Pride-låten 2017 och debuterar i Melodifestivalen som tävlingens första transperson.

Alvaro Estella: ”Suave”

Artist och dansare som varit med i Melodifestivalen flera gånger, dels som bakgrundsdansare, dels som soloartist 2021.

Malin Christin: ”Synd om dig”

Melodifestivalendebutant och låtskrivare som skrev Maltas Eurovision-bidrag i våras.

Angelino: ”The end”

Artist som samarbetat med Lucky Luke & Delaney Jane och beskriver sin musik som ”safe zone”.

Anders Bagge: ”Bigger than the universe”

Tv-profil, ”Idol”-jurymedlem och musikbranschräv som jobbat med bland andra Madonna och Céline Dion. Nu intar han scenen på egna ben.

Liamoo: ”Bluffin”

Rappare och sångare som vann ”Idol” 2016, deltog i Melodifestivalen 2018 och 2019 och fick en hit med Hanna Ferm-duetten ”Hold you”.

Faith Kakembo: ”Freedom”

Narkossköterska som upptäcktes i ”P4 Nästa” 2019 och tävlade i Melodifestivalen med låten ”Crying rivers” året därpå.

Linda Bengtzing: ”Fyrfaldigt hurra!”

Sångerska, musikalartist och Melodifestivalenveteran som slog igenom med ”Alla flickor” 2005. Deltog senast 2020.

Danne Stråhed: ”Hallabaloo”

Var medlem i bandet Änglabarn som turnerade med Queen på 80-talet. Hade en hit med ”När en flicka talar skånska” 1993.

Cornelia Jakobs: ”Hold me closer”

Sångerska med bakgrund i garagerocken som just nu färdigställer sitt debutalbum.

Cazzi Opeia: ”I can't get enough”

Artist och efterfrågad låtskrivare inom k-pop som vann Musikförläggarnas pris Årets internationella framgång 2021.

Samira Manners: ”I want to be loved”

21-årig Melodifestivalennykomling som förra året slog igenom med singeln ”Do it all again”.

Omar Rudberg: ”Moving like that”

Sångare och skådespelare som deltagit i Melodifestivalen som både soloartist och med bandet FO&O. Har i år uppmärksammats för sin roll i tv-serien ”Young royals”.

Klara Hammarström: ”Run to the hills”

Slog igenom i tv-programmet ”Familjen Hammarström” och med låten ”You should know me better”. Deltog i Melodifestivalen 2020 och 2021, senast med bidraget ”Beat of broken hearts”.

Tribe Friday: ”Shut me up”

Poprockband som beskriver sig själva som ”emo-losers”. Har turnerat i Tyskland och nominerats till Årets grupp på P3 Guld.

Theoz: ”Som du vill”

Artist, skådespelare och populär influerare som har synts i Melodifestivalen som dansare till Samir & Viktor och nu har åldern inne att själv ställa upp.

Niello & Lisa Ajax: ”Tror du att jag bryr mig”

Hiphopartisten Niello och ”Idol”-vinnaren Lisa Ajax släppte i somras duetten ”Ingen annan” och fortsätter nu på det gemensamma spåret.

John Lundvik: ”Änglavakt”

Slog igenom i Melodifestivalen 2018 och tog sig året därpå till en femteplats i Eurovision med låten ”Too late for love”.

Totalt tävlar 39 artister i tävlingen, varav 17 kvinnor och 22 män. Av de 84 upphovspersonerna är 30 kvinnor och 54 män. 20 av 28 artister medverkar för första gången, och åtta av 28 bidrag är på svenska. 2 530 låtar skickades in till tävlingen.