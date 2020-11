Fler naturskildringar i litteraturen i skuggan av klimatkrisen

Halsdukslös novembereftermiddag på Lovön. Smutsgrå himmel över fjärden. Författaren Tomas Bannerhed sitter på en brygga intill Mälaren och försöker summera bakgrunden till sin vildmarksvurm.

– Jag har tyvärr stora prestationskrav på mig själv. Men det släpper när jag kommer ut hit. Inne i stan känns det som om jag är med i en performance så fort jag lämnar lägenheten. Det kanske låter banalt men för mig blir törnskatan en vän. Den struntar i om jag kommer i pyjamas eller smoking.

Natursköna Lovön nära Drottningholm – ”tjugo minuter och hundra år från stan”, som han säger – har blivit en viktig plats för Tomas Bannerhed. Här gjorde han det mesta av researchen till succédebuten ”Korparna”, som kom ut 2011. Antecknade hur rödhakarna rörde sig och lät, hur asparna prasslade. Lovön ska nu bli skådeplats för hans kommande bok ”En vacker dag”, som publiceras i vår. Texten börjar 03.32 en dag i maj och utspelar sig under de följande nitton timmarna. Han vaknar i gryningen efter att ha övernattat i ett knuttimrat vindskydd.

– Det kändes lockande att gå en runda i den orörda naturen, skärpa sinnena – och sedan försöka utvinna litterär text ur det. En liten protest i det tysta mot dagens ofta spektakulära intriger och dramaturgi. Jag ville skriva en bok om en helt vanlig dag i vårsprickningen.

Med ”En vacker dag” ansluter sig Tomas Bannerhed till en gedigen litterär tradition, naturprosan firade stora triumfer under 1900-talets mitt. I ”En vacker dag” är det tallarna, trastarna och den totala tystnaden som står i fokus – inte borrarna som äter sig genom urberget under ön och preppar för den sexfiliga motorvägstunneln, mer känd som Förbifart Stockholm. Tomas Bannerhed tycker inte att det är förljuget att skriva naturprosa i dagens värld, så som den ser ut.

– Det här är mitt sätt att tolka det som håller på och ske. Att visa fram det som finns. Kanske kan det få en och annan läsare att tänka: Vi har mycket att vara rädda om. Storstilade argument och utropstecken, det ligger inte för mig.

Tomas Bannerhed debuterade med ”Korparna” 2011. Foto: Sara MacKey

Tomas Bannerhed är inte den enda författaren med gröna fingrar på tangentbordet just nu. När litteraturprismånaden oktober var förbi förstärktes intrycket av en lummig bokvåg. Nobelpristagaren Louise Glück har en utpräglat naturlyrisk sida. I hennes mest uppmärksammade diktsamling, den mångbottnade genombrottsboken ”Vild iris”, tränger naturen på. Dikterna är packade av azurfärgat havsvatten, vårsnö, mörk jord. Bland årets Augustprisnominerade titlar kunde man också skymta en grön tråd.

Thomas Tidholms ”Jordlöparens bok” sågs som en Augustskräll. I dikterna riktar han uppmärksamheten mot skalbaggarna, macaonfjärilarna, trollsländorna: en samling lustfyllda, motsägelsefulla associationer och tankar kring naturen, och vårt förhållande till den.

Människan har förlorat förståelsen för djurlivet, dess betingelser, säger han.

– Vi förstår inte längre oss på naturen, vad djuren är till för. Det är som om vi har tappat kontakten med hela planeten. Numera koncentrerar vi oss framför allt på att ta för oss, längre än så räcker inte intresset.

När jag når Thomas Tidholm befinner han sig på sin gård i Arbrå i Hälsingland, ”ett småbruk i skogen”. Mottagningen krånglar. Rätt som det är börjar det susa och gurgla, som om han sänker ner telefonen i en försurad sjö. Inte heller Thomas Tidholms bok är någon politisk pamflett. I stället vill han genom sina poetiska betraktelser synliggöra naturen.

– Den officiella miljöpolitiken existerar inte över huvud taget. Åtminstone inte en politik som verkligen vill göra något för de här små och stora varelserna, som ständigt hamnar under radarn.

Thomas Tidholm nominerades till Augustoriset i klassen årets svenska skönlitterära bok. Foto: Jessica Gow/TT

På ett ställe skriver han: ”svamparna har mykorrhizan, ett världsomspännande underjordiskt nätverk. Internet är ingenting.”

Vad kostar det oss människor att vi fjärmar oss från naturen, menar du?

– Förutom de konkreta konsekvenserna är det till priset av ett vidgat medvetande. Jag menar då att man ska försöka se saker ur andra perspektiv. Det samhället som vi har nu är fruktansvärt enkelspårigt. Allt återstår att veta om naturen – men för de allra flesta människor är den en vit fläck.

Nina Burtons ”Livets tunna väggar”, även den nominerad till Augustpriset, är rena folkbildningsfesten. En slags litterär fältbiologi. Vi får veta att människan under renässansen gärna höll sig med tama ekorrar. Att en duva år 1850 flög fyra tusen kilometer för att lämna ett budskap från en polarexpedition. Och att amerikanska armén försökte koppla in kråkor i jakten på Usama Bin Laden, eftersom de har så gott ansiktsminne. Det som kan framstå som en banal liten pippi är i själva verket ett underverk av komplexitet, säger Nina Burton på telefon.

– Vi har levt kvar i en världsbild från 1600-talet då det slogs fast att det bara är vi människor som har ett medvetande. På det här området har det skett en revolution. För åtta år sedan deklarerade ledande neurobiologer och kognitionsforskare att alla djur, till och med insekter, har ett medvetande. Det får väldiga konsekvenser om vi plötsligt accepterar att både kycklingar och grisar har ett medvetande. Och att även vi människor tillhör djurvärlden.

Precis som Tomas Bannerhed och Thomas Tidholm har Nina Burton velat synliggöra naturen. Inte ägna sig åt civilisationskritik.

– Jag måste erkänna att jag arbetat aktivt med att hålla undan sorgen och vreden inför klimathotet, eftersom jag inte ville att det skulle ta loven av den förundran och kärlek som jag känner för de liv jag beskrev. Jag tror det är först när man vill förstå de annorlunda varelser som finns utanför dörren som man riktigt ser dem. Kanske det också kan bidra till viljan att rädda dem.

Nina Burton nominerades till Augustpriset för ”Livets tunna väggar”. Foto: Beatrice Lundborg

Sofia Roberg, doktorand i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, menar att den samtida boomen av naturprosa hänger samman med den ökade medvetenheten om klimatförändringar.

– Den natur som vi tagit för given är plötsligt i färd med att förändras och försvinna, om inte för oss så för våra barn och barnbarn. Det är oundvikligt att detta hot kommer att genomsyra våra mänskliga praktiker i allt högre grad – så även litteraturen.

Men, tillägger hon, trenden kan också förklaras på andra sätt.

– Det kan också ha att göra med en längtan efter en verklighet eller en ordning bortanför skärmar och sociala medier – något som känns mer påtagligt – såväl som en gentrifiering av städerna som gör att de upplevs som mindre intressanta miljöer för romaner. Det sägs att vi lever i en uppmärksamhetsekonomi, och att betrakta och skriva ned naturens relativt långsamma och cykliska förlopp kan upplevas som en mothandling mot att svepas med i det snabba flödet.

Tillbaka på Lovön – plötsligt ett avbrott i tystnaden. Ett vibrerande ljud över Mälarens vatten, likt ett gammalt kylskåp som brummar i gång i natten. Blixtsnabbt fångar Tomas Bannerhed upp kikaren och ser ut över vattnet. Två snövita knölsvanar, ett par riktiga tungviktare, flyger förbi. Efter någon halvminut girar de runt holmen och försvinner. När Tomas Bannerhed gick runt här på Lovön med anteckningsblocket i våras upptäckte han något nytt.

– Jag har aldrig tidigare sett så mycket folk i de här skogarna. I alla åldrar dessutom, även unga.

Färsk statistik bekräftar iakttagelsen. Det är inte bara böckerna som rör sig ut i det gröna just nu. Enligt Svenska Turistföreningen har intresset för att vandra i skog och mark varit stigande under hela 2000-talet, men har exploderat under coronapandemin. Tomas Bannerhed hoppas att naturintresset håller i sig.

– Jag tolkar pandemin som tecken på att vi tär för mycket på jorden och lever för tätt. Det handlar inte bara om att någon stolle åt en fladdermus. Utan hela sättet vi lever på och hur vi förhåller oss till den vilda naturen.

Tomas Bannerhed ser bort mot den stora pilen vid vattenbrynet. Det violetta skymningsljuset sänker sig över viken.

– Vi kanske borde låta naturen vara i fred lite mer.

Sex andra gröna kulturtecken i tiden ”Solen och vinden” (musik) På den nya singeln från kommande albumet ”Telegram” är Ulf Lundell i naturlyrisk högform, det handlar om havet, mörkret, solen, vinden. ”Den inre skogen” (dokumentärfilm) I dokumentärfilmen ”Den inre skogen” (SVT Play) av Thomas Jackson undersöks skogen som spegel av människans inre. Konstnären Lars Lerin och författaren Helena Granström berättar om hur deras verk påverkats av skogen. ”Naturen” (bilderbok) Emma AdBåges senaste verk är något så ovanligt som en apokalyptisk barnbok, där vreden kokar mellan raderna: ”Naturen lyssnar inte. Den bara gör. Den blinkar och brinner och dånar och slår.” ”Ett liv på vår planet” (dokumentärfilm) Den brittiske vildmarksnestorn David Attenborough med den blodtryckssänkande rösten – och 6,2 miljoner följare på Instagram – ser tillbaka på sitt liv som naturskildrare. ”Där kräftorna sjunger” (litteratur) Delia Owens bok är den mest sålda i USA i fjol, där fungerar träskmarkerna vid North Carolinas kust som fond för berättelsen. ”Mitt bottenliv” (barnbok) Linda Bondestams charmiga berättelse, nominerad i Augustprisets barn- och ungdomsklass, kretsar kring klimatkollapsen, och ett litet leende groddjur som förundras över det nedskräpade havet. Visa mer

