Fler opinionsundersökningar inför valet – samtidigt kritiseras trovärdigheten

Den 26 augusti publicerades en opinionsundersökning i DN utförd av Ipsos. Den fick stor uppmärksamhet, eftersom den jämfördes med de dagliga mätningar som görs av Sifo för Svenska Dagbladet, och av Novus för SVT.

För den som ville skapa sig en bild av det politiska läget var det sammanlagda resultatet minst sagt förvirrande. Enligt Sifo var det dödläge mellan de båda blocken. Enligt Novus ledde högerblocket med 5,5 procentenheter. Enligt Ipsos var det vänsterledning med 3,4.

”Välj själv vad just Du föredrar!” twittrade Expressens politiske kommentator Viktor Barth-Kron syrligt om resultaten.

Samma kväll sändes i SVT:s satirprogram ”Svenska nyheter” ett inslag om opinionsundersökningarna. Programledaren Kristoffer Ahonen Appelquist riktade hård kritik mot dem. Men framför allt uttrycktes stark medkänsla för SVT:s politiske analytiker Mats Knutson som för Aktuellt uttalar sig om de dagliga siffrorna: ”Han tvingas dra halsbrytande slutsatser av ingenting… Han vill inte stå där varenda dag och dansa den här meningslösa dansen!”

Aftonbladets biträdande kulturchef Eric Rosén ironiserade i sin tur på Twitter över de täta mätningarna: ”Varför bara dagliga opinionsmätningar? Varför inte varje timme?”

– Jag ser mig själv som nästan perverst intresserad av opinionsundersökningar, men har själv svårt att följa med nu: det är oklart när siffrorna kommer, om det är gårdagens eller dagens undersökning jag kollar på, säger Per Oleskog Tryggvason, forskare i valfrågor vid Göteborgs universitet.

Att de två huvudaktörerna kör dagliga mätningar är en ny situation, säger han, och menar att siffrorna troligtvis inte speglar några faktiska rörelser bland väljarna. Snarare beror det på att vi är ganska ovana vid att göra dagliga mätningar i Sverige – vilket inte behöver inte vara dåligt, men det finns vissa risker, säger han.

– Att vanligtvis göra en väljarbarometer i månaden med en viss typ av datainsamling under fyra år, för att sedan byta insamlingstid i ett skarpt läge i valrörelsen... det är modigt, får man säga.

Toivo Sjörén är opinionschef på Sifo. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Han säger att i de dagliga mätningarna intervjuar man 500 nya personer varje dag att byta mot de som räknats in för tre dagar sedan. Risken med att få in alla så snabbt är att man får främst ett intresserat segment, de som svarar snabbt på undersökningen, vilket kan färga svaren.

– Jag hade varit smått orolig om jag hade bytt metod på det här sättet, om man inte har gjort en ordentlig utvärdering innan.

Den 26 augusti är inte enda gången undersökningarna orsakat huvudbry. Tidigare samma vecka publicerades på samma dag opinionsundersökningar från Sifo och Novus med vitt skilda resultat: 6,7 procentenheters försprång för vänsterblocket enligt ena institutet; 0,3 procentenheter enligt det andra.

Svaren på varför resultaten skiljer sig åt är många och beror på vem man frågar: metodval, tolkningar, mätperiod. Därtill kommer felmarginalen, som enligt Novus siffror är till exempel 2 procentenheter för Moderaterna och 2,4 procentenheter för Socialdemokraterna, vilket gör att skillnaden mellan blocken kan bli stora bara av det skälet.

Men om man sammanför mätningarna visar det sig att skillnaden kanske inte var så stor. Det säger Johan Martinsson, föreståndare för SOM-institutet, som är en oberoende undersökningsorganisation knuten till Göteborgs universitet.

– DN/Ipsos undersökning publicerades den 26 augusti, men mätperioden när datan insamlades var 16–24 augusti. Jämför man med Novus undersökningar och väljer perioden 20–22 augusti så blir alla skillnader mycket små. Nästan aldrig överstiger de två olika institutens skattningar för ett parti då 1 procentenhet.

För mig ger opinionsundersökningar möjligheter för väljare att fatta rationella beslut: Ska man våga rösta på det man tycker som, men som ligger nära spärren? Eller stödrösta på ett parti som anses näst bäst men om man ändå vill ha in?

En annan faktor som kan ge en felaktig bild är viljan att medverka. Den som är politiskt intresserad är mer benägen att svara på opinionsundersökningar. Det kan ha varit skälet till att Vänsterpartiet – vars väljare rankas som politiskt intresserade – överskattades i samtliga mätningar inför valet 2018, medan Socialdemokraterna underskattades i samtliga mätningar med 2–6 procentenheter, eftersom deras väljare generellt har lågt politiskt intresse.

Dessutom har det blivit svårare att över lag nå människor som vill svara på undersökningarna. Enligt Toivo Sjörén, Sifos opinionschef, är kurvan tydligt dalande för hur många som svarar, med en minskning på ett par tre procent per år. Men det funkar ändå, säger han, eftersom minskningen inte är systematisk för något enskilt parti.

– Det är inte så att vi bara saknar miljöpartister eller sverigedemokrater. Men det är klart att det är lättare om alla svarar, nu måste man ägna mer tid åt kontroller. Svarsfrekvensen ligger klart under 50 procent numera på telefon. Så finns det andra problem som att man inte hittar numren, men ja man måste ringa lite mer än dubbelt så många samtal som man söker svarande.

Även medias tolkningar när resultaten rapporteras kan skapa en skev bild. Dels i hur de förhåller sig till statistiska fel och slumpens roll, säger Per Oleskog Tryggvason.

– Men vad som tenderar vara mer problematiskt är att man kommer med olika förklaringar till varför ett parti gått upp eller ner, och härleder det till olika saker: en utfrågning eller en händelse. Man förklarar förändringar som är små och ett resultat av slumpen. Kort sagt frångår man klassisk källkritik, att ha is i magen och kolla flera undersökningar.

En annan kritik som brukar framföras mot opinionsundersökningarna är att de inte bara mäter opinion, utan även driver och skapar den, vilket kan vara farligt om det är så att mätningarna inte stämmer.

Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson har tidigare föreslagit att opinionsmätningar skulle förbjudas. Foto: Pontus Lundahl/TT

Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson skrev för två år sedan i en krönika om opinionsmätningar att ”De skapar taktikröstande, där vi medborgare i mindre utsträckning funderar på vad vi själva tycker, och mer på hur någon annans röst ska vägas upp eller motverkas.” Hon framförde även en önskan om att förbjuda såväl opinionsmätningar som politisk annonsering nära inpå val.

Huruvida det är en fara att mätningarna även kan driva opinion har med demokratisyn att göra, menar Per Oleskog Tryggvason. Det skapar ju samtidigt förutsättningar för väljarna att utnyttja sin politiska röst till max: Att på förhand veta om ett parti ligger nära 4-procentspärren innebär att man kan undvika att ens röst inte räknas in, om det partiet inte kommer in i riksdagen.

– För mig ger opinionsundersökningar möjligheter för väljare att fatta rationella beslut: Ska man våga rösta på det man tycker som, men som ligger nära spärren? Eller stödrösta på ett parti som anses näst bäst men om man ändå vill ha in? Eller om man vill att Moderaterna ska bli större än SD. Så potentiellt har mätningarna kraftig påverkan för det strategiska övervägandet.

Även Toivo Sjörén på Sifo säger att mätningarna kan verka mobiliserande.

– Skiljer det bara en procentenhet mellan blocken, då kan väljaren känna att ”min röst spelar faktiskt stor roll”.

Men det innebär också att om mätningen visar ett mer jämnt resultat än hur det förhåller sig i verkligheten, kan det påverka en väljare att taktikrösta på något hen främst inte hade tänkt sig. Väljarna kan också påverkas indirekt av resultaten, genom mer eller mindre glada valarbetare, säger Toivo Sjögren.

– Om ett parti går framåt i mätningarna, då tycker väl valarbetarna att det är roligare. Det är säkert roligare för Liberalerna just nu än när de låg ned mot två procent, nu har man lite mer medvind när man knackar dörr.

Torbjörn Sjöström är vd för Novus. Foto: Pontus Lundahl/TT

Att det riktas kritik mot opinionsundersökningar är inget nytt fenomen. I valrörelsen 2018 kallade Statistiska centralbyråns tidigare chefsstatistiker, Sixten Lundström, de opinionsundersökningar som publicerades för ”alternativa fakta”. Han förslog att de skulle förses med en varningstext, ungefär som annonser för vin eller tobak.

Ett problem, säger Novus vd Torbjörn Sjöström, är att undersökningarna bedöms utifrån ”bästa prognosen” eller vem som kom närmast det faktiska valresultatet. Men frågan är inte formulerad så. Den lyder: ”Vad skulle du rösta på om det var val i dag?”

– Undersökningarna är inte är en framtidsförutsägelse. Vi som bransch har oss själva att skylla för detta en hel del. För om ingen ändrar sig är svaret detsamma som vad man sedan röstade på valdagen.

Historiskt sett har det funkat, eftersom så få faktiskt har ändrat sig sent, säger han. Men så är det inte längre.

– Nu vet väljarna inte var de har partierna längre. Det är ju knappt man känner igen partierna nu jämfört med i början på året. Så många väljare kommer att ändra sig. Det betyder inte att undersökningarna är fel. Man får ändra sig, och vi försöker inte förutsäga vad man gör i framtiden, säger Sjöström.

Forskaren Per Oleskog Tryggvason säger att jämfört med andra länder är träffsäkerheten ganska god för svenska undersökningar.

– Vi befinner oss någonstans i toppen. Tittar vi på hur ”off” de brukar vara på slutet, så är det ungefär 1 procentenhet per parti som diffar. Sedan formas uppfattningarna om hur väl mätningarna speglar allmänna opinionen av hur det faller ut på valdagen. Skulle det vara så att de missar ordentligt får de nog sig en stor törn och det kan bli problematiskt. Men än så länge finns ingen grund för att klanka ner på dem.

