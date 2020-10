Museum och teatrar stänger efter striktare rekommendationer

Beskedet kommer efter att Folkhälsomyndigheten på torsdagen beslutade om skärpta allmänna råd för tre regioner: Stockholm, Västra Götaland och Östergötland. Detta på grund av att smittspridningen fortsätter att öka i Sverige.

Bland annat uppmanas alla som vistas i regionerna att avstå från inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Samt möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Dessutom bör man om möjligt undvika fysisk kontakt med andra människor än de man bor tillsammans med.

Alla tre län begränsar också publikgränsen vid offentliga tillställningar till 50 personer, vilket även både Skåne och Uppsala län nyligen gjorde. De nya råden gäller tre veckor framåt.

Till följd av detta stänger Moderna museet tillfälligt sin verksamhet. I ett pressmeddelande skriver institutionens överintendent Gitte Ørskou:

”Moderna Museet har nogsamt arrangerat verksamheten för att kunna möta upp mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att besökarna ska kunna känna sig trygga under sina besök hos oss. De nya allmänna råden som kom i eftermiddags gör emellertid att vi inte ser att vi kan ha öppet när publiken uppmanas specifikt att inte gå på museum. Vi ser fram emot att öppna våra museer i Stockholm och Malmö när det åter är möjligt”, säger Gitte Ørskou.

Moderna Museet i Stockholm planerar att öppna igen den 19 november och museet i Malmö planerar att öppna den 17 november.

Flera andra museer har valt samma väg som Moderna och kommer att stänga ner tillfälligt till följd av den ökade smittspridningen. På sina respektive hemsidor skriver bland annat Sjöhistoriska museet och Vasamuseet att man planerar att öppna igen den 19 november, men att detta kan komma att förlängas. Samma sak gäller för ArkDes, Livrustkammaren och Scenkonstmuseet i Stockholm.

Även Världskulturmuseerna, som Östasiatiska museet, Etnografiska museet och Medelhavsmuseet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg kommer att hålla tillfälligt stängt.

Nationalmuseet i Stockholm såväl som Fotografiska håller däremot fortsatt öppet, men skriver på sin hemsida att man vidtagit extra åtgärder för att hejda smittan.

Inte bara museerna påverkas av de nya uppmaningarna och restriktionerna, det gör även konserthus och teatrar. Folkoperan har beslutat att ställa in föreställningar till och med den 19 november. Även Kulturhuset Stadsteatern ställer in all programverksamhet för vuxna.

– Vi som teaterinstitution måste ta ansvar för att minska smittspridningen, men nog tycker jag att direktiven är motstridiga, säger teaterchefen Maria Sid.

På Konserthuset Stockholm har man under de senaste månaderna bedrivit ett omfattande säkerhetsarbete för att kunna emot en begränsad publik. Man kommer även fortsättningsvis att ge konserter för 50 personer.

– Konserthuset är 20 000 kvadratmeter stort, med plats för 1800 personer i stora salen och våra foajéer är stora och rymliga. Vi kan välkomna 50 personer utan att det uppstår trängsel varken i salongerna eller vid in- och utgång, säger Stefan Forsberg, konserthuschef.

Publikgränsen har satts till 50 personer. Samtidigt uppmanar Folkhälsomyndigheten allmänheten av avstå från konserter och föreställningar, hur ser ni på det?

– Det har funnits en otydlighet från myndigheternas sida från början. Varje institution måste göra en enskild bedömning. Vi kommer fortsätta spela för 50 personer med stor aktsamhet om vår publik, och de som inte vill eller kan besöka oss är välkomna att ta del av vårat digitala konserthus gratis.

Även flera klubbscener stänger eller ställer in evenemang. Debaser hade ett flertal sittande konserter inplanerade för november som nu inte blir av. Under hösten hade musikscenen vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att minska kontakten mellan olika sällskap, bland annat har man använt sig av en mobil-app där gästerna beställer sin dryck vid bordet.

– Vi kommer att skjuta upp helgens konserter och ställa in alla planerade evenemang för november. Det kändes inte rätt i magen att genomföra dem, även om vi har gjort det säkert i lokalen så känns det fel eftersom Folkhälsomyndigheten vill att det ska vara lika folktomt som i våras, säger Debasers vd Annelie Telford.

– Jag vet inte hur mycket av branschen som kommer vara kvar när allt det här är över. Ligger restaurangrestriktionerna kvar till sommaren som regeringen föreslår är hela gig-våren borta för alla oss med serveringstillstånd, fortsätter hon.