Flera nya Marvelfilmer presenterade

Bland de mest efterlängtade titlarna väntar två nya ”Avengers”-filmer, samt en uppföljare till ”Black Panther”. Det rapporterar bland andra AFP.

Marvel har dominerat den globala biografmarknaden de senaste åren. Särskilt ”Avengers: Endgame” från 2019, som under en kort period var världens mest inkomstbringande film (ungefär 2,79 miljarder dollar – drygt 28,6 miljarder kronor).

Marvel Studios chef Kevin Feige meddelade att filmerna ”Avengers: The Kang Dynasty” och ”Avengers: Secret Wars” ska gå upp på bio under 2025.

”Kang Dynasty” handlar om en av superhjältegruppen Avengers farligaste fiender Kang the Conqueror, som i serietidningsförlagan reser från framtiden för att ta över jorden. ”Secret Wars” är baserad på ett äventyr från 80-talet där alla Marvels superhjältar samlas på planeten Battleworld för att slåss mot varandra. De nya filmerna ska knyta ihop många olika trådar från Marvels multiversum.

Ryan Coogler som regisserade ”Black Panther” återvänder för uppföljaren ”Black Panther: Wakanda forever” (premiär november 2022). Filmen kommer inte att ersätta den framlidne Chadwick Boseman i huvudrollen. I stället presenterades nya rollfigurer, spelade av Michaela Coel (”I may destroy you”) och Tenoch Huerta.

Bröderna Joe and Anthony Russo som regisserade ”Endgame” kommer däremot inte göra de nya ”Avengers”-filmerna.

Under mässan presenterades också flera andra filmer från Marvel. Bland andra ”Ant-Man and the Wasp: Quantumania” (17 februari 2023) och Guardians of the Galaxy Vol. 3 (5 maj 2023), ”The Marvels” (28 juli, 2023) och ”Blade” med Mahershala Ali (3 november 2023). Dessutom kommer också tv-serier som ”Secret Invasion” (våren 2023) och ”Daredevil: Born Again” (våren 2024).

