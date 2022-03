Flera partier vill se över ryska satellitsändningar via Sverige

Att två ryska tv-kanaler som tagits ned i Baltikum satellitsänder via Sverige väcker reaktioner hos riksdagspartierna. DN har tidigare berättat att Rossija RTR och TV Centre International (TVCI) länkas upp till satellit via Kaknästornet i Stockholm och står under svensk jurisdiktion.

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S) har tidigare sagt till DN att regeringen analyserar läget tillsammans med Myndigheten för press, radio och tv (MPRT). I DN:s enkät skriver Socialdemokraterna att det ”inte (är) acceptabelt” om ryska propagandasändningar går via Sverige, men konstaterar att regeringen får återkomma med eventuella regleringsändringar.

”Självklart är det mycket allvarligt om rysk statlig propaganda sänds via Sverige. Så kan vi inte ha det”, skriver partiet.

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S). Foto: Adam Ihse/Exponera

Även övriga riksdagspartier anser att det på olika sätt kan finnas skäl att ändra eller utvärdera det svenska regelverket, visar svaren på enkäten. Kristdemokraterna och Moderaterna uttrycker skarp kritik och efterlyser möjlighet att gripa in mot de ryska sändningarna.

Satellitsändningar kräver i dagsläget inget sändningstillstånd i Sverige, utan måste enbart registreras. Sedan 2020 kan Justitiekanslern i efterhand utdöma vite om innehållet uppmanar till hat, våld eller terrorism.

M tycker att fler åtgärder krävs, och partiet skrev 2019 en motion om att se över i fall det bör skapas en möjlighet att ingripa mot propagandistiskt innehåll. Enligt partiet finns det situationer då myndigheter också borde kunna blockera satellit- eller kabelsändningar. Om det bör finnas krav på sändningstillstånd eller inte måste, enligt M, avvägas mot yttrandefriheten.

”Men i de fall då det rör sig om vinklad propaganda som syftar till att sprida uppmaningar om exempelvis våldsamma angrepp finns goda skäl för en sådan ordning,” skriver Carl-Oskar Bohlin (M), energi- och näringspolitisk talesperson, till DN.

KD anser också att dagens reglering är otillräcklig. Partiets försvarspolitiska talesperson Mikael Oscarsson skriver att sändningstillstånd för satellitsändningar borde införas ”som möjliggör blockering” om sändningar uppmanar till hot, våld eller terrorism. Partiet tycker inte att ryska satellitsändningar, som Rossija RTR och TVCI, bör kunna länkas upp till satellit från svenskt territorium.

Vänsterpartiet å sin sida skriver att man ”generellt (är) emot censur” som att ”blockera sändningar innan det står klart att något brott begåtts.” Partiet ser inte tillståndskrav som en ”lämplig lösning”, utan står bakom ändringen av radio- och tv-lagen som trädde i kraft 2020 – men påtalar att den bör utvärderas efter en tid. V ”förordar inte stora ingripande förändringar i grundläggande demokratiska system i krislägen”.

”Frågan är inte helt enkel eftersom en blockering riskerar att stoppa även fria ryska medier som använder svenska satelliter,” skriver Jessica Wetterling (V), riksdagsledamot och ersättare i konstitutionsutskottet.

SD tycker att det är ”högst tveksamt” om de ryska kanalerna bör kunna sända via Sverige, skriver dess utrikespolitiske talesperson Aron Emilsson. Han anser att såväl riksdag som regering och berörda myndigheter behöver undersöka frågan snarast. Samtidigt kan partiet i nuläget inte bedöma om dagens reglering är tillräcklig, men behovet av en översyn ”kan inte uteslutas”. SD tycker också att det vid upprepade brott kan finnas skäl att se över hur och om ”MPRT ska få möjlighet att blockera”.

Liberalernas Christer Nylander, ordförande i kulturutskottet, framhåller att ”hatpropaganda och uppviglande krigspropaganda måste motverkas”. Han lägger till att det åtminstone bör ske tillfälligt medan den ryska krigföringen pågår, inom ramen för gällande tryck- och yttrandefrihetslagstiftning.

Liknande svar kommer från Centerpartiet. I stort står C bakom dagens lagstiftning och lyfter vikten av yttrandefrihet, men tycker samtidigt att regeringen skyndsamt måste se över möjligheterna att handla på kort sikt. Linda Modig, partiets talesperson i konstitutionella frågor, skriver att man behöver granska potentiella möjligheter ”för att kunna agera när utländsk krigsförande makt obehindrat kan sprida hat och propaganda genom svenska satellitsändningar under pågående krig.”

Miljöpartiet tycker att det krävs ett intensifierat arbete med frågan och att EU måste fastställa gemensamma principer. ”Den fria demokratiska världen bör komma överens om att inte medverka till att överföra innehåll som kränker mänskliga rättigheter eller uppmaningar till hat, våld eller terroristbrott,” uppger partiet.

Läs mer:

Baltikum blockerar ryska tv-kanaler – är registrerade i Sverige

Satellitoperatören: ”Kan inte censurera”

Kulturministern: ”Självklart ett problem”

Expert om ryska satellitkanalerna: ”Olyckligt att blockera”