Flest Guldbaggenomineringar till ”Triangle of sadness”

2022 års Guldbaggenomineringar

Filmerna med flest nomineringar:

”Triangle of sadness” 9

”Boy from heaven” 7

”Bränn alla mina brev” 6

”Comedy Queen” 6

”Jag är Zlatan” 6

”Historjá - Stygn för Sápmi” 4

”Svart krabba” 3

”Maya Nilo (Laura)” 2

”UFO Sweden” 2

”Döttrar” 2

Bästa film:

”Boy from heaven”, producenter: Kristina Åberg, Fredrik Zander

”Comedy Queen”, Anna Anthony, Rebecka Lafrenz

”Historjá - stygn för Sápmi”, Pelle Nilsson, Mattias Nohrborg

”Jag är Zlatan”, Fredrik Heinig, Frida Bargo, Mattias Nohrborg

”Triangle of sadness”, Erik Hemmendorff, Philippe Bober

Bästa dokumentärfilm:

”Döttrar”, regi: Jenifer Malmqvist

”Historjá - Stygn för Sápmi”, Thomas Jackson

”Nelly & Nadine”, Magnus Gertten

”The Scars of Ali Boulala”, regi: Max Eriksson

Bästa regi:

Sanna Lenken för ”Comedy Queen”

Tarik Saleh för ”Boy from heaven”

Jens Sjögren för ”Jag är Zlatan”

Ruben Östlund för ”Triangle of sadness”

Bästa kvinnliga skådespelare i en huvudroll:

Sigrid Johnson för sin roll som Sasha i ”Comedy Queen”

Bahar Pars för sin roll som Nilo i ”Maya Nilo (Laura)”

Vera Vitali för sin roll som Lisa i ”Länge leve Bonusfamiljen”

Katia Winter för sin roll som Hanna i ”Året jag slutade prestera och började onanera”

Bästa manliga skådespelare i en huvudroll:

Tawfeek Barhom för sin roll som Adam i ”Boy from heaven”

Granit Rushiti för sin roll som Zlatan i ”Jag är Zlatan”

Oscar Töringe för sin roll som Abbe i ”Comedy Queen”

Sven Wollter för sin roll som Malte i ”Dag för dag”

Bästa kvinnliga skådespelare i en biroll:

Dolly de Leon för sin roll som Abigail i ”Triangle of sadness”

Marika Lindström för sin roll som Karin Stolpe i Bränn alla mina brev

Liv Mjönes för sin roll som Ullis i ”Tack för senast”

Carla Sehn för sin roll som Stella i ”Stammisar”

Bästa manliga skådespelare i en biroll:

Håkan Bengtsson för sin roll som Nils-Åke i ”Jag är Zlatan”

Zlatko Burić För sin roll som Dimitry i ”Triangle of sadness”

Fares Fares för sin roll som Ibrahim i ”Boy from heaven”

Sten Ljunggren för sin roll som Sven Stolpe i ”Bränn alla mina brev”

Bästa manus:

Tarik Saleh för ”Boy from heaven”

David Lagercrantz och Jakob Beckman för ”Jag är Zlatan”

Lovisa Sirén och Peter Modestij för ”Maya Nilo (Laura)”

Ruben Östlund för ”Triangle of sadness”

Bästa klippning:

Theis Schmidt för ”Boy from heaven”

Åsa Mossberg och Line Schou för ”Döttrar”

Fredrik Morheden och Crazy Pictures för ”UFO Sweden”

Bästa foto:

Simon Pramsten för ”Comedy Queen”

Stellan Runge för ”Bränn alla mina brev”

Jonas Alarik för ”Svart krabba”

Bästa ljuddesign:

Ted Krotkiewski för ”All of our heartbeats are connected through exploding stars”

Johan Johnson för ”Historjá - stygn för Sápmi”

Fredrik Jonsäter för ”Jag är Zlatan”

Bästa originalmusik:

Irya Gmeyner, Martin Hederos för ”Comedy Queen”

Eirik Havnes för ”Historjá - stygn för Sápmi”

Lisa Montan för ”LasseMajas Detektivbyrå - skorpionens gåta”

Bästa visuella effekter:

Simon Sandin för ”Svart krabba”

Peter Hjorth, Peter Toggeth Karlsson och Ludwig Källén för ”Triangle of sadness”

Jacob Danell, Crazy Pictures för ”UFO Sweden”

Bästa kostymdesign:

Denise Östholm för ”Boy from heaven”

Ingrid Sjögren för ”Bränn alla mina brev”

Sofie Krunegård för ”Triangle of sadness”

Bästa produktionsdesign

Josefin Åsberg för ”Bränn alla mina brev”

Linda Janson för ”Svart krabba”

Josefin Åsberg för ”Triangle of sadness”

Bästa maskdesign

Eva von Bahr för ”Bränn alla mina brev”

Eglė Mikalauskaitė-Gricienė för ”Hilma”

Stefanie Gredig för ”Triangle of sadness”

Bästa kortfilm:

”Dansa min docka”, regi: Jasmijn Kooijman

”Historien om Bodri”, Stina Wirsén

”Little to big”, Ellen Fiske, Ellinor Hallin

Bakom nomineringarna finns en nomineringskommitté bestående av 33 ledamöter i fyra grupper.