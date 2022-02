Florence and the Machine till Sverige

Klara för festivalen är också svenska r'n'b-stjärnskottet Snoh Aalegra, amerikanska singer-songwritern Gayle och brittiska duon Wet Leg.

Evenemanget pågår 8–11 juni på Djurgården och lockar även med dragplåster som The Strokes, The Avalanches, The National, Tyler, The Creator och Cat Power.