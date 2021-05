Folksånger om sorg och saknad med Rhiannon Giddens

Folk Rhiannon Giddens & Francesco Turrisi ”They’re calling me home” (Nonesuch/Warner) Visa mer

”Amazing grace”, ”I shall not be moved”, ”O death”. När folksångerskan och banjospelaren Rhiannon Giddens gör sin andra skiva tillsammans med multiinstrumentalisten Francesco Turrisi så verkar låtvalen märkligt förutsägbara. Hur ska de kunna utvinna något nytt ur dessa sönderspelade sånger? Men så fort man lyssnar på ”They’re calling me home” i sin helhet så faller den sortens frågor till marken som stoft.

Stoft, ja. För det är ett temaalbum om döden. Tolv folksånger om sorg och saknad ­­– men också om försoning och möjlig frid. Inspelade under lockdown och med speciell bäring under ett år som skakat om så många människors liv. Svarta kråkor flaxar lämpligt nog över omslaget. Amerikanskan Rhiannon Giddens och italienaren Francesco Turrisi bor i Dublin, och på albumet sammanstrålar också amerikansk, italiensk och irländsk folkmusik. Kompletterat med bland annat 1600-talskomopsitören Monteverdis ”Si dolce è’l tormento”. Akustiskt, lyhört och mycket vackert. I det mäktiga titelspåret är döden en hemkomst, men i ”O death” ryter Giddens i vrede när liemannen kommer alldeles för tidigt.

”They’re calling me home” är en hyllning till minnena och skuggorna ibland oss. Det kan sägas vara en musikalisk motsvarighet till Joan Didions sorgebok ”Ett år av magiskt tänkande”.

Bästa spår: ”Calling me home”, ”O death”

Läs mer om musik och fler texter av Magnus Säll