Fontaines DC hittar hem i gränslandet mellan punk och poesi

Rock Fontaines D.C. "Skinty Fia" (Partisan Records/Pias)

Irländska Fontaines DC har tidigare varit enkelt att avfärda som ytterligare ett band som formtroget förvaltat postpunkens arv utan att egentligen tillföra något nytt. Det tredje albumet ”Skinty Fia” visar att det är dags att omvärdera dem. Influenserna är fler, den musikaliska lekfullheten större, och som en röd tråd löper det utanförskap gruppen upplevt sedan de lämnade Dublin för London – en stad de delar kultur och språk med, men ändå inte. Det blir riktigt drabbande.

Musikaliskt saknas de snabba och uppviglande underdog-numren från tidigare alster. I stället kryllar det av referenser till 90-talets alternativa rock och shoegaze. Det vemodiga öppningsspåret är fullt av körsång. Den tungt gungiga ”How cold love is” låter som ett ur-irländskt Nirvana och titelspåret blandar tryggt klassisk postpunk med ett hiphopgroove och elektronica. I ”The couple across the way” ackompanjeras Grian Chattens kanske hittills känslosammaste sånginsats enbart av ett dragspel. Det är inte särskilt rock'n'roll, men desto modigare.

Texterna balanserar mellan punkens konventioner och bandets litterära ambitioner. Titlar som ”Bloomsday” eller ”Nabokov” – det mästerligt dissonanta avslutningsspåret – vittnar om det. ”I love you” börjar som en kärleksförklaring till hemlandet, men blir allt mer desperat i sin ilska och sin besvikelse. Det är ord från någon som inte längre står ut. ”Cloud-parting smile I had, a real good child I was / But this island's run by sharks with children's bones stuck in their jaws”, sjunger Chatten.

”Skinty Fia” är ett fullständigt lysande album, i gränslandet mellan punk och poesi.

Bästa spår: ”I love you”, ”Nabokov”

