Förbjuden passion innanför murarna i tyska ”Den stora friheten”

Drama ”Den stora friheten” Regi: Sebastian Meise Manus: Sebastian Meise, Thomas Reider I rollerna: Franz Rogowski, Georg Friedrich, Anton von Lucke, Thomas Prenn m fl. Längd: 1 tim 56 min (från 15 år) Språk: tyska Visa mer

Hans Hoffmanns liv är inget muntert äventyr, utan en nedstigning i ett nästan färglöst och kärlekslöst helvete. Bakom den närmast ironiska titeln döljer sig hans resa från nazisternas koncentrationsläger till efterkrigstidens upprepade fängelsevistelser. Som homosexuell är han lika brottslig oavsett regim. Först 1969 avskaffades den famösa §175 i Västtyskland. Bara ett par år tidigare i England.

Det blir en grym parad av övervakning, svarta nätter i isoleringscellen, öppet förakt mot ”hundrasjuttifemmorna” från medfångarna, deras och väktarnas upprepade misshandel av dessa oberörbara. Men Sebastian Meises film som baserar sig på en lång rad samtal med dem som varit med om denna plågsamma tid är också en berättelse om ömhet, kärlek, hopp och medmänsklig omsorg, inte minst om en oväntad vänskap innanför fängelsemurarna.

Till sin hjälp har han två av samtidens absolut bästa skådespelare. Franz Rogowski (”Undine”) spelar Hoffmann, Georg Friedrich medfången Viktor, dömd för mord. Bägge med minimala men absolut exakta medel. Med några hopp i tiden, ibland svåra att riktigt följa, bevittnar vi hur Hoffmanns fängelsetid börjar med att sprätta hakkorset från de avlagda uniformerna och vidare vid symaskinerna med mer civila syften i fängelsets verkstad. Eller i arbete med att måla om fängelsets interiör, som för att inte låtsas om att inte mycket förändrats i de homosexuellas villkor.

Men här finns också utrymme för fysisk kärlek, utan all voyeuristisk tendens, när Hoffmann finner Oskar (Thomas Prenn) – eller minns sin lyckliga tid med Leo (Anton von Lucke) utanför murarna. Innanför dem gäller det bara att överleva, att med list kunna möta sin älskade, att med mutor eller som i Viktors fall med bedövning söka tillfällig lindring.

Så kommer det sig att ”Den stora friheten” också blir en historia om fängelsestraffets långsamma nedbrytning av all förmåga att leva i ett ännu av råhet och kärlekslöshet präglat samhälle, betydligt närmare Fassbinders ”Frihetens nävrätt” än Luca Guadagninos ”Call me by your name”. Länge efter avkriminaliseringen skulle homosexuella hänvisas till toaletter och skumma källargångar även om nattklubben i filmen bär namnet Grosse Freiheit – ”Den stora friheten” – som den av nazisterna en gång förbjudna musikalen med samma namn som gjordes 1944.

