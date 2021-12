Hon skrev regelbundet för tidskriften The New York Review of Books och The New Yorker. Tillsammans med sin make John Gregory Dune skrev hon manus till filmer som ”Tid att älska” och ”En stjärna föds”.

Joan Didion föddes 1934 i kaliforniska Sacramento. I sina tonår var hon väldigt inspirerad av Ernest Hemingway och Joseph Conrad.

Hon slog igenom när hon vann en essätävling, som magasinet Vogue arrangerade. Hon fortsatte sedan skriva för magasinet, och andra tidskrifter som National Review och Mademoiselle. Under samma period gav hon ut novellen ”Run, river”.

Didions skrivande under 60- och 70-talet var politiskt präglat, och hon ses som en frontfigur i ”New Journalism”-vågen.

I essäsamlingen ”Slouching towards Bethlehem” från 1968 skrev hon bland annat om hippiekultur och om Hollywood.

Under 80-talet började Joan Didion med politisk bevakning, och skrev långa politiska essäer för The New York Review of Books. Bland annat skrev hon om inbördeskriget i El Salvador och kubansk migration till Miami, något som hon senare publicerade i essäsamlingarna ”Salvador” och ”Miami”.

Hennes make sedan 1964, John Gregory Dune, dog av en hjärtattack 2003. Tillsammans skrev de manus till filmer och pjäser – bland annat Al Pacinos filmdebut ”Panic in Needle Park”.

De adopterade dottern Quintana Roo som, 39 år gammal, dog av en bukspottskörtelsinflammation och blodförgiftning 2005. Didion skrev om sin make och dotters död i ”Ett år av magiskt tänkande”, som möttes av varma recensioner – bland annat i DN.

De senaste åren skrev Didion om hur media bevakade större händelser, som presidentval och uppmärksammade brottsmål. Essäerna samlade hon i böckerna ”Political fictions” och ”After Henry”.

Joan Didion dog i sviterna av Parkinsons sjukdom, skriver New York Times.

