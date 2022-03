Författaren Maria Stepanova: ”Putin krigar som om det är 1942”

”Masja, du är författare – berätta, kan jag åka till Ukraina eller inte, blir det krig?”

Maria Stepanova, eller ”Masja” med den ryska smeknamnsformen, berättar om en vän som precis före krigsutbrottet ville åka från Tyskland till Ukraina för att besöka sin 90-åriga mamma som var sjuk i covid.

– Och jag svarade henne i ett mejl, med hela min författarauktoritet: ”Oroa dig inte. Putin är ett girigt och förnuftigt djur. Han bluffar, han hotar. Men det är en fråga om pengar och makt, något annat rör sig inte i hans huvud. Möjligen är han ute efter Donbass, men det är långt från Charkiv där din mamma bor.”

Vännen åkte till Charkiv. Kriget bröt ut.

– Hon kanske hade åkt ändå, för en gammal mamma är man beredd att göra det mesta. Men fortfarande ältar jag den obekymrade hållning jag hade bara någon vecka innan. Jag var säker på att krig inte var aktuellt.

– Det är så konstigt, för jag skrev ju dikter om anfallen mot Krim och Donbass 2014, om spökena från det förflutna som dök upp igen, om varelserna från underjorden som tog över det normala livet. Hur kunde jag inte förstå att det skulle ske igen?

Diktsamlingen om spöken från det förflutna och om underjordens varelser heter ”The war of the beasts and the animals” på engelska, den finns ännu inte på svenska.

Maria Stepanova. Foto: Andrej Natotsinskij

Författaren och journalisten Maria Stepanova sitter i sin lägenhet i Moskva. Högt i tak, minnessaker i ett vackert gammalt glasskåp, en corgitik som rumsterar i en annan del av våningen. Men det finns inget normalt liv längre, inte för en skrivande regimkritiker i Ryssland.

Hon tvekar inte att över videolänken formulera all den fasa inför Putinregimen som hon har framfört i princip sedan Putin kom till makten 1999: ”De vet redan vad jag tycker.”

Stepanova är en av den ryska samtidslitteraturens – den som kallas ”postsovjetisk” – mest kända namn. Hennes första prosaverk, ”Minnen av minnet”, hyllades internationellt, liksom i Sverige när den gavs ut 2019. I vintras kom diktsamlingen ”Kroppens återkomst” i översättning.

”Minnen av minnet” är en magnifik, essäistisk berättelse om hennes egen ryskjudiska släkt, om deras överlevnad under revolutionernas och krigens 1900-tal och om hennes eget arbete med att skriva in dessa obemärkta människor i historien.

Vi kan inte riskera säkerheten för våra journalister, de bor alla i Ryssland

Med den ryska invasionen av Ukraina är det som om 1900-talets historia iscensätts, säger Maria Stepanova.

– Jag har känslan av att Putin lutar sig tungt mot fiktion och förverkligar sin egen dystopi. Tänk på hur det här kriget har sett ut hittills: konvojer av tanks och stora marktrupper. Allt är tungt och konkret. Invasionen verkar inte samtida. Han krigar som om det är 1942.

Som om kriget ska göras så synligt som möjligt?

– Ja, det är en enorm reality show för omvärlden att se och frukta, samtidigt som han straffar ukrainarna för att de vill vara fria och självständiga. Jag tror att Putin på något sätt njuter av att återskapa gamla filmer han har sett, sovjetiska filmer om stora patriotiska krig, Hollywoodfilmer, eller någon gammal historisk skit han har läst. Nu spelas hans fantasier upp i vårt grannland, mitt i Europa.

– Det förflutna är offer för kolonisering. Med kriget hävdar Putin rätten till sitt eget pastischartade minne av Sovjetunionen. Det är som om vi befinner oss inuti någon annans fiktion och det är en djupt obehaglig känsla.

Maria Stepanova upprepar hela tiden under intervjun att inget av det som är svårt för henne ens kan jämföras med lidandet i Ukraina.

Men det kan inte förnekas att även hennes liv är grundligt förändrat efter invasionen, om än på ett annat sätt.

Sedan 2012 har hon drivit och varit chefredaktör för sajten Colta.ru, en oberoende kulturtidskrift på nätet. I lördags, två dagar efter att den lag som i praktiken förbjuder all annan journalistik än den regimtrogna antogs, beslöt man sig för att lägga ner arbetet och låta sajten ligga vilande.

– Förklaringen är enkel: vi varken kan eller vill fortsätta som om inget har hänt, som om den nya lagen inte förändrar allt – den förändrar allt. Vi kan inte riskera säkerheten för våra journalister, de bor alla i Ryssland. Som enskild person kan jag säga vad jag tycker och ta konsekvenserna av det, men jag kan inte ta på mig att utsätta övriga redaktionen för fara.

Samma dag som den här artikeln publiceras, får DN veta att Colta.ru har blockerats i Ryssland.

På svenska finns diktsamlingen ”Kroppens återkomst” och romanen ”Minnet av minnet”.

I slutet av mars är det planerat att hon ska medverka på Uppsala litteraturfestival, men hon är ännu inte säker på hur hon ska göra.

– Jag ställde in alla bokningar som handlar om mitt författarskap när kriget startade. Att läsa poesi nu… Det blir för mycket som handlar om mig, och det som händer nu handlar inte om mig. Däremot tar jag alla chanser att tala om kriget i internationella medier, det är väldigt viktigt att omvärlden får en klar bild av vad som händer här.

Lyckas du skriva något?

– Jag försöker skriva en essä om situationen, men det går outhärdligt långsamt. Det är som om språket är skadat. Jag litar inte på orden.

– Jag kan inte skriva poesi heller, men jag beundrar dem som klarar det nu. Poesi är en form av motstånd, och det kan vara en mäktig, läkande kraft, ett sätt att överleva. Och bara nu, när jag säger ”överleva”… Det är ännu ett ord som inte fungerar längre, som man inte kan använda lättvindigt. Jag känner inte att jag har rätt att säga ”lidande”, ”smärta”… Inte om man inte är fysiskt hotad till livet, som i Ukraina.

Maria Stepanova är född i Moskva 1972. Foto: Wilson center

Hon berättar om en vän som precis före krigsutbrottet köpte en röd klänning med en pratbubbla på ryggstycket där det stod ”Boom!”. ”Boom!” – som ett utrop från en serietidning, men nu ett ord som låter som en bomb över en ukrainsk stad. Vännen har hängt klänningen längst in i garderoben. Hon tror inte att hon någonsin kommer att vilja bära den.

Ordet ”skam” återkommer när ryska författare uttalar sig om kriget. Varför just skam?

– Jag kan inte låta bli att jämföra med Tyskland efter kriget. Jag gjorde det bästa jag kunde under så många år av regimkritik, liksom mina medarbetare, och ändå hände detta. Nu simmar vi i ett hav av skuld och skam. Än en gång chockade över att mänskliga varelser är förmögna att göra så här. Och på vårt språk.

– Kanske är det ett sätt att fylla i skammen där den saknas? De som ligger bakom kriget är avsiktligt skamlösa. I flödet har jag sett en stor skylt från någonstans i Ryssland med meningen ”Vi skäms inte”, som en hashtag. Skamlösheten är en krigsstrategi.

Dagarna består nu av att sitta klistrad vid det oändliga nyhetsflödet, av att uppdatera sociala medier. Maria Stepanova säger att hon inte sover så mycket, men hon kommer i alla fall ut på promenader med hunden genom Moskva. Det är en stad hon har älskat, men inte längre känner sig förbunden med. Eller kanske fortfarande förbunden, men utan värme och nu med dessa skuldkänslor. Internet har blivit långsammare sedan kriget började, men än så länge fungerar det.

Maria Stepanovas roman ”Minnet av minnet”.

Vilken är din främsta rädsla just nu?

– Att Putin är så rationell som jag trots allt tror att han är. Att han anade konsekvenserna av sina handlingar, så som sanktionerna från väst. Det ger honom enorma möjligheter i kommande presidentval. Nu kan han göra kollektivet ”väst” skyldiga till de svårigheter ryssarna upplever och kommer att uppleva; hålla människor oroliga, så att han kan sitta kvar vid makten.

– Och jag är rädd att de ryska gränserna ska stängas inifrån, att vi blir som Nordkorea de kommande 20 åren. Men ingen diktatur har ju varat för alltid.

Är det så ditt hopp ser ut, att diktaturen tar slut i en avlägsen framtid?

– Jag har inga förhoppningar alls. När poeten Anna Achmatovas man Nikolai Punin satt i fängelse lyckades han en gång skicka henne ett brev. I brevet stod en mening som Achmatova och hennes vänner sedan använde mellan sig, som en hemlig kod: ”Förlora inte din förtvivlan!”

– ”Förlora inte din förtvivlan” – det säger något. Du måste hålla i din förtvivlan, den kan vara det enda solida du har. Det kanske inte är en långsiktig strategi, men det får duga just nu.

Det finns kraft i protesterna mot kriget som nu pågår i Ryssland. Om inte annat vittnar alla gripna demonstranter om att regimen ser dem. Men hur modiga demonstranterna än är har Maria Stepanova än så länge svårt att tro att det är de stora folkliga upproren som ska rädda dem undan diktaturen och avsluta kriget.

– Jag är pessimistisk till idén att det ryska folket ska resa sig och störta Putin, för i vår tid verkar inte revolutioner längre fungera. Jag var i Hongkong under protesterna 2019. De var hur många som helst, de var helt orädda – och det hjälpte inte. Samma i Belarus – det slutade med blod på gatorna.

För dem som nu inte är direkt inblandade i kriget, i Sverige och i övriga världen, är den viktigaste uppgiften just nu att inte bli galna, att behålla förnuftet

– Massan har förlorat den kraft den haft i historien. Om regimerna måste skjuta mot miljoner demonstrerande människor – då gör de det. Det finns inga ideologier i den nya tidens diktaturer, de försvarar inte någon specifik idé om hur världen borde se ut, de försvarar bara sina familjer, sina pengar, sin egen känsla av trygghet.

Maria Stepanova upplever att pandemin har påverkat människors förmåga att hantera kriget känslomässigt, som om isoleringen har gjort människor sämre rustade att hantera den nya samhällskrisen. Hon ser det mellan människor som diskuterar kriget i Ryssland.

– Det är som om vi har glömt att ord sårar, för att vi har varit ensamma så mycket. Vi förebrår och skuldbelägger varandra för att vi inte är radikala nog, för att vi emigrerar, för att vi inte emigrerar… Allt detta är exakt vad Putin förväntar sig och strävar efter. Vi har vant oss vid att de sociala banden har försvagats, vant oss vid en ny samhällsstruktur där bara de närmaste räknas. Det är en sorts postpandemiskt främlingskap. Människan har blivit mindre av ett socialt djur och mer bara ett djur.

Vad kan andra länder göra för oberoende journalister och författare i Ryssland?

– För dem som nu inte är direkt inblandade i kriget, i Sverige och i övriga världen, är den viktigaste uppgiften just nu att inte bli galna, att behålla förnuftet. Putin vill korrumpera oss, skada vårt medvetande, så split och främlingskap mellan människor. Vi måste stå emot det på något sätt, och jag tror att det är möjligt.

När vi hörs igen efter ett par dagar berättar Maria Stepanova hur det gick för vännen som åkte från Tyskland till Charkiv. Vännen har lyckats komma ut ur Ukraina. Resan till Tyskland, tillsammans med den 90-åriga mamman, tog fem dagar.