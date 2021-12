Författarförbundet: Ljudboken innebär en käftsmäll mot författarna

Att lägga ett abonnemang på Storytel under granen är inte lika frestande som en vackert inbunden bok med en kärleksfull dedikation klädd i julglänsande omslagspapper. Än så länge betyder julhandeln också ökade inkomster för författarna. Men medan stora delar av bokbranschen hurrat över den senaste tidens bokförsäljning har författarna snarare drabbats av ännu en käftsmäll.

Det är ingen nyhet att ljudboken ändrat människors läsvanor och ökat förlagens intäkter samtidigt som den urholkat alltför många författares och översättares inkomster. Det är därför avgörande för litteraturens framtid att techbolagen, som är en helt ny del av det litterära ekosystemet, förstår sammanhanget och tar ett större ansvar. Skapandet och förmedlingen av ett brett spektrum av kvalitativ litteratur har alltid haft en central roll i demokratiseringsprocessen. Den är och förblir självklart en oundgänglig del av konst- och kulturlandskapet. De nya spelarna har en skyldighet att inte enbart se till vinstkalkyler och drömmar om global dominans.

Övergången från läsning till lyssning har gått oerhört snabbt, vilket fört med sig att det saknas en översyn som kan värna det litterära ekosystemet. I fjol var närmare 57 procent av alla ”försålda” böcker digitala, och av dem merparten ljudböcker. Bara 43 procent var tryckta böcker. En konsekvens är att de tryckta upplagorna mer än halverats de senaste 10 åren, från 5 200 ex till 2 300 i snitt. Det reella försäljningsvärdet av tryckta böcker har sedan 2010 minskat med en tredjedel. Det har inte bara påverkat upphovspersonernas inkomster utan också slagit ut ett stort antal fysiska bokhandlare, som därtill har att konkurrera med internetbokköpen. Bokhandelns betydelse som kulturell mötesplats för läsare och författare har därmed decimerats.

Detta har diskuterats när trenderna blev alltmer uppenbara. Vad som däremot sällan nämns är det monumentala maktskifte som den digitaliserade bokkonsumtionen fört med sig. Det som har hänt kan uttryckas i en enkel mening: Techbolagen har tagit kommandot över bokmarknaden. Det som tidigare har skett i musikbranschen gäller nu även inom bokmarknaden.

Tidigare var maktförhållandena enkla. Förlagen stod för kostnaderna, författarna fick en fastställd royalty per såld bok, som därtill till en del betalades ut i förskott i form av ett garantibelopp. Ett förhållande som fortsatt gäller för de tryckta böckerna.

Men i fråga om ljudböckerna har vi fått en ny herre, techbolagen, där Storytel är den klart dominerande aktören. Dessa bolag säljer förvisso böcker (i form av abonnemangstjänster), men för dem är boken likt vilken vara som helst. Det innebär att de inte tar på sig något ansvar för litteraturen i sig, det ansvar som de traditionella förlagen länge haft för vikten av att långsamt utveckla sådana författarskap som Klas Östergren, Kerstin Ekman, Ola Larsmo, Pija Lindenbaum, Göran Sonnevi, Anna-Karin Palm med flera. De som ger och har givit Sverige en litterär tyngd.

I år kommer Storytel att omsätta cirka två miljarder kronor, nästan dubbelt så mycket som Bonnierförlagen, och fyra gånger så mycket som Norstedts. Vi ifrågasätter inte techbolagen som seriöst agerande företag. Men de är inte bokförlag. Utgivningen kommer ofelbart att påverkas av denna maktdominans och dess behov av vinstgivande produkter.

För författarna innebär detta inte bara en förskjutning av vad som passar för utgivning, utan också ett ekonomiskt risktagande. Problemet är att ersättningsmodellen, som borde vara genomskinlig, nu är ogenomtränglig. Den vanligt förekommande modellen kallas revenue share. Den innebär att intäkterna från strömningstjänsten fördelas jämnt över den totala lyssningstiden hos samtliga böcker i systemet. Förlagen får därefter betalt för hur mycket varje enskild bok har lyssnats på, räknat i sekunder (vilket innebär att barnböcker, poesi och annan litteratur med kvantitativt färre boksidor automatiskt blir förfördelade).

Om då intäkterna till exempel har stått still, medan den totala lyssningen ökat, sjunker ersättningen per bok. Förlagsintäkten pendlar mellan två och tre kronor per lyssnad timme. Modellen missgynnar dessutom de mindre förlagens författare, eftersom deras förlag inte har muskler nog att förhandla sig till förmånligare ekonomiska avtal med ljudboksplattformarna.

Vad som är tydligt är dock att ersättningen för ljudböcker är mycket låg. Den årliga statistiken från Förläggareföreningen ger syn för sägen. En genomsnittlig tryckt bok ger förlagen en snittintäkt på 50 kronor, medan snittintäkten för en ljudbok bara är 17 kronor. Vid samma royaltysats innebär det att författarna bara tjänar en tredjedel på en ljudbok jämfört med en tryckt bok.

De ”normala” royaltysatserna i författarnas ljudboksavtal är 17–22 procent. Det innebär att ersättningen för en genomsnittlig strömmad ljudbok är 3,5 kronor. Det är långt mindre än vid en försåld tryckt bok. När då övergången från läsning till lyssning har fått till effekt att de tryckta upplagorna minskats drastiskt, kan var och en räkna ut hur det slår mot författarnas ekonomiska situation. Vittnesmålen är många som visar på svårigheterna för professionella författare att försörja sig.

Man skulle kunna tro att de större förlagen, som ju i motsvarande grad får minskade inkomster när lyssnandet tar över allt mer, skulle bli en motkraft. Sant är att de är lika kritiska som författarna när det gäller det icke genomskinliga ersättningssystemet. Men samtidigt har de bejakat utvecklingen genom att ofta motståndslöst låta bli att försvara den tryckta bokens ställning. Upplagorna har pressats ned till förmån för ljudböckerna. Skälet är att en tryckt bok innebär ett mycket större ekonomiskt risktagande än ljudboken.

Ett förlag som trycker 3 000 ex av en bok vet inte om den kommer att sälja i 100 ex eller hela upplagan. En tryckt bok kan snabbt bli osynlig, något som bokhandlarnas korta lagerhållning har bidragit till. En ljudbok har däremot en lätt kalkylerbar produktionskostnad och finns i princip tillgänglig i evighet. Därför välkomnas den nya digitala affärsmodellen av många förlag trots att de som skapar böckerna är de som under nuvarande ersättningsvillkor tjänar allra minst.

Det kommer alltid att finnas en efterfrågan på den mer komplexa litteraturen, avancerade romaner, sakprosa, essäsamlingar, poesi och bilderböcker – det vill säga litteratur som sällan återfinns på strömningstjänsternas sajter, men som är nödvändiga för demokratins livskraft. Det handlar alltså inte om den tryckta bokens förtida död. Men professionella författare måste kunna leva på sitt yrke. Därför måste techbolagen och de stora förlagen ta sitt ansvar och ge oss rimliga ersättningar för vårt arbete.

Det säger sig självt att en fri marknad inte är fri så länge endast några få har möjlighet att verka på den. Enskilda näringsidkare som författare, översättare, mindre förlag och bokhandlare måste också få utrymme. En nödvändig förutsättning för oss författare och översättare möjliggörs genom DSM-direktivet, det upphovsrättsdirektiv som nu ska införlivas i svensk lagstiftning. Det är särskilt två saker som kommer att vara avgörande för litteraturens framtid.

Att transparensregeln blir tvingande, vilket innebär att vi har rätt till inblick i våra avtal kring intäkterna från ljudboken. Och att det blir tvingande att ge oss skäligt betalt för våra verk. Ensamma står vi skyddslösa mot nätjättarna, men med regleringar, kollektiva förhandlingsordningar och lagstiftning kommer litteraturen gå mot en ljusare framtid, vilket är nödvändigt för ett samhälle som fortsatt vill vara demokratiskt, värna bildning och få breda insikter och djupare kunskaper om sig självt.

