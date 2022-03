Förförisk affischkonst med Norden som ett exotiskt turistparadis

Utställning ”Come to Norden” Nordiska museet, Stockholm. Visas t o m 6/11 Visa mer

”Vi hade i alla fall tur med vädret” säger optimisten i den svenska filmklassikern från 1980, när familjen Backlund stannar till vid överfyllda campingplatser, kladdiga landsvägskrogar och skräniga badplatser. Trångt och stökigt i bilen och semestern rinner i väg.

I reklamens förförande värld är bilden av fritidsresandet förstås en annan. Det framkommer på Nordiska museets nya utställning ”Come to Norden” med närmare 130 illustrerade reseaffischer från 1890 till 1960, med fokus på fritid, semesterdrömmar och välfärdsbygge.

Vid första anblick är ”Come to Norden” ingen inbjudande historia. Nordiska museet är pampigt men lokalerna långt ifrån optimala för utställningar och i brist på lämpliga väggar har affischerna monterats på halvcirkelformade skärmar. Iscensättningen är knappast påkostad, men den som ger sig in i de provisoriska rummen möter en rik berättelse om hur Norden placerade sig på turistkartan under 1900-talets första hälft.

Reseindustrin växer fram mot slutet av 1800-talet. Med ångbåtstrafik och tåg binds stad och land samman och bidrar till utvecklingen av det moderna resandet, det vill säga att resa för nöjets skull. Semester, det vill säga betald ledighet, är ett ganska nytt fenomen. Under 1920-talet är det fortfarande så pass ovanligt att semester är något man firar, inte något man har.

Successivt får allt fler någon form av betald ledighet och 1938 lagstadgar Sverige om två veckors semester för alla. Men det är knappast meningen att man ska slå dank. Ledigheten har förpliktelser. I folkhemmets politiska retorik premieras sport och fritidsaktiviteter och det syns i affischerna där skidåkning, cykling, camping och fiske är flitigt förekommande motiv. Bilderna ackompanjeras med slogans som ”Till fjälls på räls” och ”La Norvege. Le Pays du Ski” (Norge. Skidåkningens land). Samtidigt stimulerar semesterlagstiftningen konsumtionen: en aktiv fritid kräver kameror, tält och spritkök.

Vy från ”Come to Norden” på Nordiska museet. Foto: Peter Segemark/Nordiska museet

”Come to Norden” är dock ingen vandring längs turistbranschens tidsaxel utan tematiskt upplagd och affischerna från de nordiska länderna är förvånansvärt samstämmiga. Flera har exempelvis lanserat sig som midnattssolens land. Till med Danmark gav sig in i matchen med postern ”Das Land der hellen Sommernächte” (De ljusa nätternas land). Starkast lyser ett finskt bidrag av Ingrid Bade från 1936 ,med en sprakande knallgul sol mot en röd skymning och konturen av grantoppar.

Vikingar och drakskepp, älgar och renar är andra motiv som används i konkurrensen om resenärer. Ibland är det stadssilhuetter eller skärgårdsbåtar men störst plats tar naturen. Storslagna fjälltoppar, spegelblanka sjöar, skira björkar och böljande sädesfält är centrala ingredienser i den stereotypa bilden av Norden som ett exotiskt semesterparadis. Motiven bidrar till att forma omvärldens föreställning om länderna i norra Europa men stärker också nordbornas självbild som ett naturälskande folk.

Att utställningen sätter punkt 1960 är förstås ingen slump. Charterindustrin slår igenom på bredare front. Glappet mellan romantiska idealiseringar och verklighet består men grantoppar och fjordar utgör inte längre lockbete utan ersätts av det blå Medelhavet och palmer. Dessutom tar fotografiet över illustrationens roll i marknadsföringen.

Svensk reklamaffisch av Olle Skrede från 1940-talet. Foto: Olle Skrede/Come to Sweden

Om utställningen gjorts på ett designmuseum hade sannolikt mer krut lagts på att belysa estetiska perspektiv och genren som sådan: illustrationens särskilda förmåga att fånga essenser och innebörder. Posters uppfattas länge som det mest slagkraftiga sättet att nå ut med budskap och 1930- till 1960-talet är en glansperiod i affischkonstens historia. Antalet annonsbyråer ökar och många gånger utgår formgivarna från slagord som därefter illustreras på ett pregnant sätt.

Bakom utställningens anspråkslösa förpackning och iscensättning döljer sig med andra ord inte bara berättelser om semesterns barndom utan också ett stycke glansfull design- och reklamhistoria.