Förföriskt fluffig yta hos Adult Oriented Pop

Albumtiteln säger väldigt mycket. Adult Oriented Pops andra album låter som de sista timmarna på en alldeles för lång sommarkväll. Ingen vet längre om det är andra eller tredje efterfesten. Alla borde gått hem för länge sedan, men alla vet ju vad som väntar där så man försöker desperat klämma ut de sista dropparna av kvällen.

En allt starkare morgonsol skiner in genom öppna fönster och ersätter nattens stroboskop. Ingen orkar längre zombiehasa sig fram till stereon för att sätta på något nytt, så den till synes oändliga spellistan med balearisk åttiotalsdisco, välproducerad sjuttiotalspop och ”guilty pleasures”-val någon tryckte igång för två timmar sedan får bara rulla vidare.

Mattias Gustavsson, från Dungen och The Hanged Man, och Martin Fogelström, som bland annat spelat med First Aid Kit, spelade in ”06:15” just precis innan pandemin drog igång och det hörs verkligen. Det här är musik som är totalt obekymrad och behagligt sällskaplig på ett sätt som känts väldigt avlägset länge nu. Åtminstone på den väldigt pastelliga och förföriskt fluffiga ytan.

Samtidigt är det inte allt, även före pandemin fanns det mörker i ljuset. Och med små och ibland väldigt subtila medel skapar Adult Oriented Pop välbehövliga kontraster till allt det mjuka och ljusa.

Bästa spår: ”I just want to be where you are”

