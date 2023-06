Förkrossande dödsmetall med franska Gojira

Sweden Rock, dag 2 Betyg: 4. Betygsskala: 0 till 5. Gojira Scen: Festival stage



Joseph och Mario Duplantier tror att musik kan förändra världen. Det är en trop som ofta upprepas, men att verkligen ta den på allvar innebär att ställa sig i skottgluggen för hån. ”Vi har alla ett ansvar att föreställa oss, och göra, saker som berikar vår omvärld. Tillvaron är kaotisk, ekonomin är byggd på stöld och politiken på korruption, men hur otäck världen än är så kan vi förändra den”, sade den franska brödraduon bakom Gojira till magasinet Metal Hammer för några år sedan.

Kanske är det därför de reser runt på testosteronstinna rockfestivaler – som sponsras av bilföretag och köttindustrin – och sjunger om att vara ett med världsalltet och rädda Amazonas. Gojiras blandning av förkrossande dödsmetall, bombastisk rensång och eftertänksamhet är helt unik. På storbildsskärmarna syns glittrande mycel, lidande valar och enfaldiga människor som söker frälsningen på Mars.

Bröderna Duplantiers tanke om hur man förändrar världen verkar inte helt dum

Samtidigt är alltihop lättillgängligt och medryckande. Diskanta gitarriff och besinningslösa dubbelbasar skjuts i väg med kulspruta för att sedan övergå i avgrundsdjupa, och svängiga, breakdowns. Joseph Duplantier frustar som om han bar all tyngd på sina egna axlar. Hans bror hoppar i stället upp och ned, lirar trumsolo och halar fram två skyltar: den ena med texten ”jag hör er inte” och den andra med en stor gul tumme upp.

I den kontrasten mellan allvar och lättsamhet briljerar de. I publiken syns en kille med USA-flagga på huvudet slänga näven i luften till ”The chant” – en låt om att respektera ursprungsbefolkningar. Bröderna Duplantiers tanke om hur man förändrar världen verkar inte helt dum.

Från en annan tid, med ett annat sätt att se på vad musiken ska uträtta, kommer Deep Purple. Under sin guldålder gjorde de tio skivor på åtta år. ”Machine head” skulle ha spelats in på Montreux Casino, men Frank Zappa brände ned det. Då flyttade bandet till en tom teater, där polisen stormade in för att stoppa oljudet. Då bokade de stadens största hotell, fyllde det med madrasser och tryckte på rec. Så blev ”Smoke on the water” till.

Med andra ord: Deep Purple förkroppsligar den period i rockmusikens historia där man lirade för lirandets skull. Nu är de på Sweden Rock för sjätte gången.

74-åriga Ian Paice är utan tvekan den stora stjärnan. Han har spelat på varje konsert sedan bandet bildades 1968 och låter fortfarande som att han vill ha mer. Hans fills och virvelattacker driver hela gänget framåt.

Det behövs, för Ian Gillan måste i stället kämpa för varje ton. Han skakar, pustar och tar sats. Understöd kommer också från organisten Don Airey, som gör så många vilda solovändor att jag tappar räkningen. Alla andra måste med jämna mellanrum gå ut och gubbpausa. Inte han.

Skutan svajar både hit och dit, men när de plockar fram ”Deep Purple in rock” blir allting skarpt. Publiken hejar upp Ian Gillan på de högsta vrålen i ”Into the fire”, en av de magiska låtar från tidigt 70-tal som innehöll fröet till all annan musik på den här festivalen. Vi tittar på rockhistorien och den tittar tillbaka.

