Förlag bryter bokkontrakt med Julie Burchill efter islamofobisk tweet

Boken ”Welcome to the woke trials: how #identity killed progressive politics” skulle ges ut nästa vår och handlar om tiden efter den hårda kritik hon mottog för en artikel med transfobiska uttalanden i Observer 2013. Hennes förläggare på Hachetteägda förlaget Little, Brown kallade artikeln för ”busig” och att Burchill inte hade kunnat ”förutspå den starka reaktion som hennes ord skulle framkalla”.

Journalisten Ash Sarkar skrev i början veckan kritiskt på Twitter om en brittisk skribent som anklagats för att ha utnyttjat minderåriga sexuellt. Julie Burchill svarade med en islamofobisk kommentar som väckte starka reaktioner på plattformen.

Little, Brown gick då ut med att Burchills tweet var ”oförsvarbart ur en moralisk och intellektuell synvinkel” och att hennes nya bok oundvikligen hade kopplats till åsikterna, skriver The Guardian. Förlaget valde därför att bryta bokkontraktet med Sunday Telegraph-kolumnisten.