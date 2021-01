Förlag stoppar bok av republikansk senator

USA-valet 2020

Senatorn Josh Hawley delar Trumps uppfattning att det förekommit valfusk och är även en av de kongressledamöter som försökt påverka valresultatet. På torsdagen, efter stormningen av kongressen, meddelade Simon & Schuster att de drar in hans kommande bok ”The tyranny of the big tech”. Förlaget skriver i ett uttalande att det inte var ett lätt beslut att fatta men att de inte kan ”stödja senator Hawley efter hans roll i det som blev ett farligt hot mot vår demokrati och frihet.”

Boken handlar varken om Donald Trump eller om det amerikanska valet utan om företag som Google och Facebook, och den har funnits tillgänglig att förköpa på Amazon och andra sajter. Josh Hawley skriver på Twitter att Simon & Schusters agerande ”inte kunde vara mer Orwellskt” och avslutar inlägget med: ”Vi ses i rätten”.

Den stoppade publiceringen har väckt frågor om hur amerikanska förlag ska hantera böcker och manus av andra Trumpsupportrar och politiker som försökt påverka valresultatet.

