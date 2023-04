Forskaren Johan Rockström på Times lista över världens mest inflytelserika

Logga in

Sverige står bakom två av de mest betydelsefulla personerna i kampen för att rädda klimatet, Greta Thunberg och så klimatforskaren Johan Rockström. Det menar tidskriften Time Magazine när de nu utser Johan Rockström till en av världens 100 mest inflytelserika personer.

Johan Rockström, som är chef för klimatforskningsinstitutet i Potsdam i Tyskland, hyllas bland annat för att ha varit med och tagit fram ett koncept med så kallade ”planetära gränser”. Det innehåller olika riktlinjer och begränsningar kring miljön som vi måste hålla oss inom för att trygga mänskligheten.

Times beskriver Johan Rockströms arbete som: ”avgörande för att förstå de sammankopplade kriser som vår planet står inför och formande för vägen framåt, genom att vägleda ledare i hur man kan omvandla komplex vetenskap till tydliga kvantifierbara handlingar”.

– Jag är väldigt ärad över att vara en del av Times 100-lista. Det här är en bekräftelse på betydelsen och den globala räckvidden av vår forskning på klimatforskningsinstitutet i Postdam. Det visar också att vetenskap spelar roll, inte bara i vetenskapliga kretsar utan också utanför, i politik, i samhället och i hela världen, säger Johan Rockström i ett pressmeddelande.

Johan Rockström har tidigare både Sommar- och Vinterpratat i P1, hållit Ted-talks och figurerat som huvudperson i Netflixs klimatdokumentär ”Breaking boundaries: The science of our planet” (2021). Dessutom har han mottagit flera medaljer av kungen för sitt arbete.

Andra som kvalat in på listan över världens mest inflytelserika är den amerikanska presidenten Joe Biden, skådespelarna Jennifer Cooldige och Pedro Pascal samt författaren och den ukrainska presidentfrun Olena Zelenska. Även Wall Street Journal-journalisten Evan Gershkovich, som greps av den ryska säkerhetstjänsten FSB misstänkt för spioneri i slutet på mars i år, är med på listan.