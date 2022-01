Forskning visar hur musik sprids som virus

Så smittsam var musiken i studien

Genres R-tal

Electronica: 3 430

Hiphop/rap: 310

Rock: 129

Pop: 35

Dance: 2,8

Metal: 3,7

Några av de mest smittsamma låtarna

Eminem – ”You’re never over”

Michael Bublé – ”Haven’t met you yet”

Katy Perry – ”Peacock”

Florence + The Machine – ”Cosmic love”

The Prodigy – ”Take me to the hospital”

Lady Gaga – ”Bad romance”