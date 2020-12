Första musen flyger över Atlanten i ”Lindbergh”

Barnbok Torben Kuhlmann ”Lindbergh - berättelsen om musen som flög över Atlanten” Översättning Gunilla Halkjaer-Olofsson Lilla Piratförlaget, från 6 år Visa mer

Ni kanske trodde att det var Charles Lindbergh som var först med att flyga över Atlanten, när han flög i Spirit of St Louis från New York till Paris på trettiotre timmar 1927? Det var det förstås inte. Det var en liten mus i Hamburg! Han upptäckte att alla möss höll på att försvinna i hans stad eftersom människorna hade satt ut råttfällor överallt. Mössen började fly till Amerika, men när just vår lilla mus kom ner till hamnen patrullerade livsfarliga katter utanför Amerikabåtarna.

Vad göra? Musen fick syn på fladdermöss, alltså möss med vingar. Varpå han fick en idé: det borde gå att använda ingenjörskonst för att bygga mekaniska vingar. Han gick hem och började skissa på en uppfinning. Men när han började testa sina flygmaskiner uppstod förstås massor av problem, och inte bara mekaniska. De stora ugglorna började titta lystet på den lilla musen som var uppe i luften, en läcker munsbit.

Det är svårt att göra äventyrsböcker i dag som ger samma känsla som de gamla pojkböckerna: där skicklighet, mod, envishet och uppfinningsrikedom blir ett sätt att klara sig genom stora faror.

Men Torben Kuhlmans fenomenalt genomtänkta, vackra bilderböcker är precis som de gamla äventyrsböckerna, med samma optimistiska upptäckarglädje över världen.

Torben Kuhlmanns ”Lindbergh”. Foto: Lilla Piratförlaget

”Lindbergh” är hans första bok, ursprungligen ett examensarbete vid högskolan HAW i Hamburg 2012, där han lyckades förena sin kärlek till vetenskapshistoria med stor bilderbokskonst. Man skulle ha kunnat tro att den skulle vara mer av ett ofullbordat förstlingsverk än ”Armstrong” (2017) och ”Edison” (2019), men inget kunde vara längre från sanningen.

Det är en saga om musen som gör Lindberghs flygning åt andra hållet, från Hamburg till New York, men baserad på historisk kunskap som också får extra utrymme i slutet av boken. ”Lindbergh” är en lysande berättelse, spännande ända fram till slutet. Actioninslaget är inte i första hand Atlantflygningen, utan musens alla vedermödor innan han kommit på en fungerande konstruktion.

Detta är inte böcker för den vanliga bilderboksåldern, utan för något äldre barn. Texten är relativt kortfattad, medan bilderna är slösande rika, sepiatonade, fantasieggande och ändå märkligt realistiska. Torben Kuhlmann växlar med skenbar lätthet mellan stora akvareller över hela uppslag, tecknade skisser med noggrant återgivna kugghjul och små bildserier över händelseförlopp som ökar berättelsens tempo.

Han utnyttjar bilderboksmediets möjligheter maximalt genom att hela tiden förflytta perspektivet och ändra ljussättningen av bilderna. Och naturligtvis är också själva boken ett konstverk, noggrant bearbetad för att se ut som en nött, skinnbunden gammal volym. En helgjuten upplevelse som förenar konst, fantasi och historiska fakta.

