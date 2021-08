Fotografiska visar naket ur ett kvinnligt perspektiv

Nakenchocken är tidlös. Den avklädda människokroppen har fängslat människor genom historien. Det avklädda porträttet har betraktats som syndigt, farligt och använts av provokatörer. Men det har också varit en viktig frihetssymbol och värderats som stor konst.

Fotografiska museet i Stockholm har de senaste åren haft en rad olika utställningar på det här blottade temat. Robert Mapplethorpe, Helmut Newton och Ren Han är bara några exempel. Ett slags konstnärlig opportunism, och bergsäkert sätt att kränga biljetter? Nej, det är inte bakgrunden till nya utställningen ”Nude”, försäkrar utställningschefen Johan Vikner på Fotografiska.

– Den här utställningen skiljer sig mycket från våra tidigare med liknande tema. Vi valde att enbart arbeta med kvinnliga konstnärer och fotografer för att skapa en motvikt till traditionen, och från många olika delar av världen för att ge en mer nyanserad blick och större representation. Vi ställde oss frågan: vad händer med bildrummet om vi bara ger utrymme till kvinnliga artister?

”Tranquilo”. Foto: Dana Scruggs

Grunden i ”Nude” är en fascination för – och hyllning till – den nakna kroppen. Fotografernas förhållningssätt och konstnärliga språk varierar. Tillsammans skapar de en bred bild av temat.

– De medverkande representerar olika angreppssätt och genrer. Som mode, självporträtt, identitet, erotik och sexualitet. Olika stilar och tekniker som utmanar rådande normer, till exempel inom modeindustrin, på hur den nakna kroppen ska se ut, säger Johan Vikner.

En av samtidens mest tongivande fotografer Carlota Guerrero (som arbetat med artister som Solange och tidningar som The New Yorker, och som just vill utmana den manliga blicken) och den svenska konstnären Arvida Byström (känd för sina normbrytande fotografier och som våldtäktshotades 2017 efter att hon visade upp sina orakade ben i en reklamkampanj) är två av de medverkande i ”Nude”. Det kanske mest omstridda namnet är den amerikanska konstnären Leah Schrager, som intresserat sig för den exploaterade kvinnokroppen. Med hjälp av ”camgirl”-personan ”Onaartist” på Instagram – som har 4,3 miljoner följare – undersöker hon gränslandet mellan pornografi, objektifiering och konst.

Bild 1 av 3 ”Venus 5 – The light Awoulaba” Foto: Joana Choumali Bild 2 av 3 ”Remembering mother” Foto: Viki Kollerova Bild 3 av 3 Foto: Elinor Carucci Bildspel

– Leah Schrager är den som sticker ut mest. Hennes onlinepersona kommenterar samtiden på ett konceptuellt sätt. Det har varit en utmaning att översätta hennes digitala verk till ett fysiskt rum. Vi landade i att göra en ”live reel” av hennes flöde. Där kan man också se kommentarer som ramlar in, eftersom mottagandet är en stor del av konstnärskapet, säger Johan Vikner.

Vad tror du utställningen kommer väcka för reaktioner?

– Det är säkert många som kommer reagera, kanske inte minst ovana konstbesökare som är mer vana att se den traditionella förskönande bilden och de rådande skönhetsidealen. Men eventuella negativa reaktioner är inget vi har ryggat tillbaka för. Vi vill ge de här konstnärerna utrymme och en plats att visa sina samtida tolkningar av hur den nakna kroppen faktiskt ser ut, i alla sina naturliga former.

Den svenska konstnären och fotografen Lina Scheynius är en annan av de medverkande i ”Nude”. Hon visar avklädda kroppar och könsorgan. Men här finns också andra motiv. En tungkyss. En blodig kondom. Ett ansikte vått av tårar. Oavsett vad bilderna föreställer är ljuset en central komponent i hennes verk, säger hon på telefon från London där hon bott de senaste tio åren.

Ur serien ”Diary”. Foto: Lina Scheynius

– Min ljuskänslighet har kanske att göra med att jag vuxit upp i Sverige. Vi nordbor har ett speciellt förhållande till ljus, tror jag, eftersom det är så ljust på sommaren, och så mörkt på vintern. Här i London, till exempel, är det samma grådassiga ljus nästan jämt.

Lina Scheynius har svårt att bena ut varför hon började fotografera nakna människor – kompisar, partner och sig själv – men det har länge varit en betydande del av hennes konstnärskap.

– Jag ville göra något avskalat. Ta bort all retusch, allt smink, komma ner till essensen, någon slags rå kärna, kanske. Många av bilderna på avklädda personer i offentligheten är så tillrättalagda, inoljade och sexiga på ett traditionellt sätt.

Det finns flera olika utmaningar med att fotografera en naken kropp, säger Lina Scheynius.

– Alla vill förstås inte vara med, och alla är inte bekväma. Så att få någon att ställa upp över huvud taget är den första utmaningen. Jag har inlett ett projekt nu när jag fotar könsorgan, och då har det varit lätt att få män att ställa upp, men inte kvinnor.

Ur serien ”Diary”. Foto: Lina Scheynius

Vilken typ av respons bilderna får beror helt på var hon visar upp dem, säger Lina Scheynius, som har 83 500 följare på Instagram. Hon lyfter ett exempel, som också finns representerat i ”Nude”. Det visar en kvinna som skrevar försiktigt med benen. Betraktaren ser hennes vita underbyxor. Rakt igenom bilden skär reflektionen av en regnbåge.

– När jag postade den på Instagram så tyckte de allra flesta att bilden var fantastisk. Men när den japanska skådespelaren Kiko Mizuhara, som har sex miljoner följare postade samma bild, så exploderade hennes kommentarsfält. Jättemånga tyckte att bilden var äcklig, säger Lina Scheynius.

”Intimt” är ett ord som återkommer i beskrivningarna av Lina Scheynius fotografier. Men det är inte ett ord hon själv skulle använda.

– Jag skulle nog hellre beskriva dem som personliga, råa, sårbara. Just sårbart är ett ord jag gillar. Jag fotar mycket i hemmet, i sängen och badrummet. Och ganska ofta under känslosamma stunder.

"Nude" på Fotografiska museet Utställningen öppnar den 3 september på Fotografiska museet i Stockholm och visas till och med den 28 november. ”Nude” flyttar därefter till Fotografiska i New York för att visas där under våren 2022, och sedan vidare till museets andra filialer. Visa mer

Läs mer om fotografi