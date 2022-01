Fragmentarisk Trettondagskonsert med förträffliga solister

Trettondagskonsert Scen: Berwaldhallen Verk: av D Sjostakovitj, J Mäntyärvi, N Rota, B Britten, R Wagner, G Verdi, A Dvorák, F Lehár m fl Dirigent: Tobias Ringborg Konferencier: Jessica Gedin Solister: Hannah Husáhr, Daniel Johansson, Jennie Abrahamsson Medverkande: Sveriges Radios Symfoniorkester, Radiokören Visa mer

Vad ska man med en Trettondagskonsert till när dödsaritmetiken intas till morgonkaffet och polerna smälter? Kanske kan den inspirera oss att sjunga i livbåtarna, föreslår konferencier Jessica Gedin och citerar Voltaires galghumoristiska ”Candide”. En fin föresats som inte räcker till, trots att dirigenten Tobias Ringborg eldar på tre förträffliga solister så att det sjunger kring fören när Sveriges Radios symfoniorkester forsar genom smältvattnet.

Jo, visst blir man glad när sopranen Hannah Husáhrs knallrosa smällkaramell glittrar fram Julias kärleksvals ur Gounods ”Romeo och Julia” med silverstänkt sopran, perfekta höjdtoner och livsbejakande charm. Indieartisten Jenny Abrahamsson glider med suverän lätthet mellan falsettröst och bröstklang i modalt klingande ”To the Water”, och förenas med Husáhr i Joakim Milders utsökta duettarrangemang av melankoliska folkvisan ”The moon shines bright”. Härligt att höra Daniel Johansson, tenoren med omisskännlig Jussi-klang, croona ledmotivet ur Nino Rotas musik till ”Gudfadern”, och ljuvligt när självaste dirigenten plockar upp violinen för en sentimental hyllning till stjärnhimlen i Manuel Ponces ”Estrellita”.

Men Jessica Gedins försäkran att den röda tråden i konserten är ”kärlek och litteratur”, spunnen kring lite oväder, månglans, och obligatorisk klimatångest, garanterar tyvärr inte narrativets bärighet.

Men Jessica Gedins försäkran att den röda tråden i konserten är ”kärlek och litteratur”, spunnen kring lite oväder, månglans, och obligatorisk klimatångest, garanterar tyvärr inte narrativets bärighet. De svenska inslagen är försvinnande få: dalkullan Hannah Husáhr i folkdräkt intonerar Hugo Alfvéns arrangemang av folkvisan ”Limu, limu, Lima”, innan Radiokören dansar vidare med ”Jungfrun går i ringen”. När nu folkkäre Alfvéns 150-årsjubileum harangeras – varför förbigå hans symfoniska naturlyrik och underbara kärlekssånger, som lever upp till Nino Rotas smörighet med råge och dessutom uppfyller förväntan på folkbildning i public service.

Programmet är för fragmentariskt och hoppigt, nästan som om den trista pandemin släckt alla föresatser att gestalta mänskliga relationer och mening. ”Du är min hela värld” sjunger Daniel Johansson ur Franz Lehárs ”Giuditta”, utan att ha någon att sjunga den till; ”Oh darling, just make it go away” svarar Jennie Abrahamsson avvisande, efter att ha avlöst honom på scenen med en ”high five”-gest. Det är i sådana, säkert oavsiktliga, fadäser som bristen på regi märks. Konstigt, när SVT rekryterat regissören Mira Bartov som ny musikredaktör.

Nej, ta ett nytt grepp på Trettondagsformatet, så kanske vi får något att tralla på när våra bräckliga farkoster glider ut i det nya årets ovisshet. Och låt inte SVT:s husregissör rulla tummarna.

