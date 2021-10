”Framför mig hade jag judisk död – någonstans i havet av aska låg mina släktingar”

69-åriga Henrietta Stein blickar ut över Zablockisalen på Pauliskolan i Malmö. Det är måndag förmiddag och föreläsningslokalen som döpts efter Stefan Zablocki som överlevde Förintelsen är fullsatt – av knäpptysta gymnasieelever och tillresta politiker.

Henrietta Stein, dotter till två förintelseöverlevande håller föredrag på Pauliskolan i Malmö med Statsminister Stefan Löfven och utbildningsminister Anna Ekström i publiken. Foto: Anders Hansson

Statsminister Stefan Löfven (S) är här, tillsammans med sin hustru Ulla. Utbildningsministern Anna Ekström är också här, liksom Malmös kommunalråd Katrin Stjernfeldt-Jammeh (S). På onsdag ska de välkomna en stor mängd stats- och regeringschefer från hela världen som ska delta i Malmöforum – eller ”Remember ReAct – Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism”.

Men den här förmiddagen riktas strålkastarljuset inte mot de internationella toppolitikerna utan på tredje och fjärde generationens överlevande efter Förintelsen.

Henrietta Stein har berättat om hur hennes föräldrar Judith och Adam Popinski skildes på perrongen i Auschwitz, hur stora delar av deras familjer mördades i koncentrationslägren – och hur mamman och pappan senare återförenades i Malmö när andra världskriget var över.

– Mina föräldrar bestämde sig för att börja berätta när förintelseförnekarna började dyka upp. Det var i början av 1990-talet som de gick ut i skolorna som Förintelsens ögonvittnen för att prata med svenska skolelever om sina upplevelser. Nu, när ingen av dem längre finns kvar i livet, är det mitt ansvar att föra deras berättelse vidare, säger Henrietta Stein.

Hon är en av femton föreläsare i föreningen Zikaron. Föreningen har tagit sitt namn efter det hebreiska ordet för ”minne” och bildades 2013 i syfte att föra minnet om Förintelsen vidare till nya generationer. Tillsammans reser barn och barnbarn till överlevande runt till skolor över hela Sverige för att föra deras släktingars historia vidare. Inför Malmöforumet på onsdag ska föreningen besöka 50 skolor i staden.

Kim Einhorn är barnbarn till överlevande från Förintelsen. ”Av min farmor och hennes brors släkt och judiska vänner var det bara de två som överlevde Förintelsen”, berättar hon. Foto: Anders Hansson

På plats i Pauliskolans föreläsningssal denna måndag finns även 28-åriga Kim Einhorn. För tio år sedan bestämde hon sig för att börja berätta om sin farmor Nina Einhorns och hennes brors öde, och hur det är att växa upp som ung judinna och tredje generationens överlevande i Sverige.

– Av min farmor och hennes brors släkt och judiska vänner var det bara de två som överlevde Förintelsen. Hela min barndom genomsyrades av deras erfarenheter, säger Kim Einhorn och berättar om hur hon fattade beslutet om att börja föreläsa under en March of the living, den årliga resa som anordnas för att judar från hela världen ska besöka spåren av Förintelsen.

Det här året besökte sällskapet bland annat det polska koncentrationslägret Majdanek – i dag ett museum. Mitt i lägret står ett minnesmonument där man har samlat aska från dem som mördats i lägret.

– När jag stod där och kollade ner på havet av aska slog det mig att någonstans där låg askan från mina släktingar. Framför mig hade jag judisk död, men bakom mig där det stod judiska ungdomar från hela världen, hade jag judiskt liv.

– I den sekunden gjorde jag ett löfte till min farmor och farfar att aldrig sluta berätta. Att göra det ogripbara gripbart, ta våra släktingars öden vidare och bekämpa okunskapen, säger Kim Einhorn.

”Judarna som levde i gettot trodde inte att det kunde gå så här illa och vi måste förstå även här i Sverige att vi inte är vaccinerade”, säger statsminister Stefan Löfven. Foto: Anders Hansson

På onsdag deltar föreningen Zikarons grundare i Malmöforum. De ska också arrangera ett samtal mellan en överlevande och Stefan Löfven.

Statsministern, som suttit på främsta bänkraden i Paulisalen och lyssnat på berättelserna, är märkbart tagen efteråt.

– Judarna som levde i gettot trodde inte att det kunde gå så här illa och vi måste förstå även här i Sverige att vi inte är vaccinerade. Vi måste ta till oss och förstå att detta faktiskt har hänt. Se till att göra allt för att det inte händer igen – och därför ska vi lyssna på de här berättelserna och föra dem vidare, säger han.

