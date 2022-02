En amerikansk recension från 1967 av Ingmar Bergmans ”Persona” har ofta citerats, inte för att den hade några djupsinniga tankar om filmen utan för att den inte hade det. Texten börjar med att beskriva filmens gåtfulla prolog, ett bildmontage som enligt artikelförfattaren inte har intresse för någon annan än möjligen Bergman själv, och därefter slår han fast: ”The film which follows, if it’s about anything at all, is about lesbians and lesbianism.”

Det är denna formulering som gjort recensionen berömd. Men alltså negativt, enligt det bekanta mönster efter vilket vi så gärna hånar historiska missuppfattningar. De trodde att jorden var platt; de refuserade James Joyce och Beatles – vi vet förstås att de hade fel. Som i det här fallet med ”Persona”; skulle ett av filmhistoriens största verk handla om lesbianer?!

Ja, så kan man ju göra sig lustig över recensionen. Eller så kan man se omdömet som en ganska kongenial förståelse av ett av filmens ärenden: att vi ser det vi vill se. Eller rättare sagt ser det vi måste se, givet våra individuella förutsättningar, kunskaper och fördomar.

När nu Bergmans film är ett av huvudnumren i Eva Belings dokumentärfilm ”Fördom och stolthet” som kartlägger den svenska queerfilmhistorien, så har ”Persona” gått varvet runt. Först avfärdad som homoerotik; sedan upphöjd till storverk (en kanoniseringsprocess i vilken sådana element inte tillåts ha någon plats); nu hyllas den just på grund av sin queerhet. Det finns nog något sedelärande i detta.

Och apropå att vi ser det vi vill eller måste se, säger Mian Lodalen i ”Fördom och stolthet” att det för henne är ”helt omöjligt” att inte se den lesbiska undertonen i ”Persona”, men konstaterar samtidigt att hon som queer tvingats till en välutvecklad förmåga att ”byta kön på folk och fantisera ihop vilka historier som helst, eller se vad som helst på vita duken”.

Queerfilmhistorien handlar inte bara om skildringar av homosexualitet eller om vissa filmskapares och skådespelares läggning: lika mycket är den en historia om sin publik, och om hur filmer tolkats, vantolkats och omtolkats.

”Gösta Berlings saga” (1924) är ett portalverk i den svenska filmhistorien. Visserligen är den knappast Mauritz Stillers bästa film (vi återkommer strax till den), och nog för att författaren till romanförlagan Selma Lagerlöf var missnöjd – dessutom markerar den slutet på den så kallade guldåldern för den svenska stumfilmen.

Greta Garbo i Mauritz Stillers ”Gösta Berlings saga” (1924). Foto: Alamy

Men ändå: ”Gösta Berlings saga” var Sveriges dittills dyraste film, den lanserade Greta Garbo och tog både henne och Stiller till Hollywood. Och i den mån som någon i dag kan räkna upp en svensk stumfilm så är det väl, jämte Victor Sjöströms ”Körkarlen”, ”Gösta Berlings saga” som i så fall nämns.

Den är dessutom ett givet exempel i det här sammanhanget. Som Jan Göransson (presschef för Svenska Filminstitutet och initiativtagare till ”Fördom och stolthet”) framhåller i dokumentären, så står tre av Sveriges främsta queera kulturpersonligheter bakom ”Gösta Berlings saga”: Selma Lagerlöf, Mauritz Stiller och Greta Garbo. Det var inget som framhölls när jag läste filmvetenskap i början av 90-talet; jag är ganska säker på att så nu är fallet.

Men om det finns en början på den svenska queerfilmhistorien så är den ännu äldre än ”Gösta Berlings saga”. Samme regissörs ”Vingarne” från 1916 räknas inte bara som den svenska queerfilmhistoriens första stora verk, utan världens. Som många andra stumfilmer var ”Vingarne” länge förlorad, men till skillnad från de flesta har den återfunnits, restaurerats och kunnat visas igen. Med det i åtanke garderar sig Richard Dyer i sin bok ”Now you see it. Studies on lesbian and gay film” med att det ju kan dyka upp nya fynd, men konstaterar att såvitt vi vet finns ingen film som före ”Vingarne” har varit ”så anmärkningsvärt om än försiktigt gay”.

Nils Asther i ”Vingarne” (1916). Foto: Alamy

”Vingarne” är queer på så många fascinerande sätt att upphovspersonernas egna respektive läggningar tillhör de minst intressanta. Visserligen var författaren till romanförlagan, regissören, manusförfattaren/scenografen (samma person) och minst en av skådespelarna alla mer eller mindre öppet homosexuella vilket naturligtvis äger sin relevans, men ”Vingarne” är häpnadsväckande nog i sig själv. Och litet svår att ge rättvisa i ett referat, men här är ett försök.

Filmen inleds med att regissören Mauritz Stiller (som alltså spelar sig själv, liksom de övriga i denna ramhandling) går förbi Carl Milles skulptur ”Vingarna”, som står i en villaträdgård. Den föreställer en naken yngling omsvept av en örn, ett motiv från myten om Ganymedes, han som enligt Homeros ”den skönaste var av dödliga mänskor på jorden” och därför rövades bort av Zeus, förvandlad till örn, ”blott för sin skönhets skull, att han måtte bland gudarna dväljas”. (Iliaden, tjugonde sången, övers. Erland Lagerlöf)

Vid åsynen av skulpturen får Stiller idén att göra en film efter Herman Bangs roman ”Mikaël” och börjar söka efter en skådespelare till huvudrollen. I filmen provfilmar den unge Nils Asther för rollen mot stjärnan Lili Bech, men Stiller bestämmer sig för att ge den manliga rollen till den mer beprövade Lars Hanson i stället.

Filmen spelas in och har premiär på Röda Kvarn i Stockholm. Dess stjärnor närvarar, liksom den ratade Nils Asther. Nu börjar själva huvudfilmen, och vi får alltså se den så att säga tillsammans med filmens rollfigurer/skådespelare. Handlingen där är i korthet att bildhuggaren Zoret (Egil Eide) utför en skulptur av Ikaros med den unge Mikael (Hanson) som modell. Zoret adopterar Mikael, ett triangeldrama uppstår mellan de bägge männen och furstinnan Lucia (Bech). Zoret dör, Mikael gör slut med Lucia. Så slutar filmen i filmen, ljuset tänds i biografsalongen och Nils Asther vänder sig till Lili Bech och säger att han minsann inte skulle ha övergivit henne. Dagen därpå besöker han henne, bedyrar sin kärlek och hotar med självmord, men Eide ingriper och det hela slutar om inte lyckligt så i vart fall utan ytterligare död.

Kanske är ”Vingarne” den första queerfilmen – den är hur som helst en av de allra bästa. Den tydligt erotiska laddningen mellan Zoret och Mikael (i en tid när homosexualitet var förbjudet enligt lag), referenserna till Ganymedes och antikens ”gossekärlek”, samt inte minst filmens metastruktur, där filmen i filmen speglar ramhandlingen i ett slags dubbelidentitet, gör ”Vingarne” till ett av filmhistoriens intressantaste verk.

Om man till det sedan lägger ett par av de inblandades egna relationer (enligt Nils Asther var det den drygt femton år äldre Mauritz Stiller som ”invigde mig i konsten att älska”) så öppnar sig en fullkomlig spegelsal där verklighet och fiktion, och fiktion i fiktionen, reflekterar varandra. Att filmen var försvunnen så länge, innan en kopia hittades på en vind i Norge, är ofattbart passande i sammanhanget: i ett halvt sekel hade den nästan bokstavligen varit i garderoben.

Det så kallade glada 1920-talet var en jämförelsevis tolerant tid. Även om det fortfarande var brottsligt, så var många i det svenska film- och kulturlivet kanske inte helt öppet homosexuella men behövde inte göra alltför stora ansträngningar för att dölja det. En av dem är Hjalmar Bergman, som väl är mest känd som romanförfattare men skrev mycket för filmen, ofta efter förlaga som ”Norrtullsligan” (1923) byggd på Elin Wägners roman, eller ”Flickan i frack” (1926) efter hans egen.

Båda filmerna är radikala kvinnoskildringar med uppenbart queera inslag, åtminstone sedda så här nästan ett sekel senare. Kvinnokollektivet i ”Norrtullsligan” halsar pilsner och nojsar med varandra i underkläder, och som titeln avslöjar är cross-dressing ett bärande tema i ”Flickan i frack”. För övrigt skulle kvinnor i manskläder och vice versa bli en stapelvara i svenska 30-talskomedier. Även om dessa filmer sällan eller aldrig försöker göra annat än att bekräfta könsnormen genom att visa hur tokigt det blir när karlar försöker spela kvinnor, så lyckas de inte alltid i sitt försök.

En annan queer filmpersonlighet vid tiden är den världsberömde skådespelaren Gösta Ekman, vars bisexualitet var känd i de trängre kretsarna emedan hans ”androgyna” utseende och manér var det för alla, och hade stor del i hans framgångar.

Från Gösta Ekman är steget inte långt till sonen Hasse Ekman, som gjorde många filmer men där en i synnerhet är viktig i sammanhanget. ”Flicka och hyacinter” (1950) börjar med en ung kvinnas självmord, varpå filmen försöker besvara gåtan varför hon tog sitt liv. Att orsaken var förbjuden kärlek framgick inte ens för stora delar av filmens åskådare. I sin avhandling om Hasse Ekman citerar filmvetaren Fredrik Gustafsson en publikundersökning i Aftonbladet från tiden, där det framgår att nästan hälften av åskådarna inte förstod vad filmen egentligen handlade om, vilket förklaras i artikeln av en psykolog med att homosexualitet är en kulturell ”blind fläck”.

”Flicka och hyacinter” (1950)

Som Gustafsson också påpekar hade ”Flicka och hyacinter” premiär samma år som RFSL bildades – en händelse som ser ut som en tanke. Särskilt som Ekman i en presskampanj för filmen är helt öppen med sitt ärende: ”Jag tror nämligen, att den dag inte är avlägsen, då homosexualitet inte längre betraktas som något smutsigt och fult.”

Om Hasse Ekmans ständige konkurrent Ingmar Bergman finns mycket att säga också i detta avseende. Bäst har det gjorts av den amerikanska filmforskaren Daniel Humphrey i boken ”Queer Bergman. Sexuality, gender and the European art cinema” (2013). Han konstaterar att queera rollfigurer ofta förekommer hos Bergman (Aman i ”Ansiktet” är till exempel en kvinna förklädd till man, Ismael i ”Fanny och Alexander” är en man som spelas av en kvinna), men mindre än att skildra homosexuellt begär så flörtar Bergman med det. Hans rollfigurer är ofta gränsmänniskor över huvud taget; i hans filmer är könstillhörighet och sexualitet bara ett par av de begrepp som utforskas, problematiseras och ibland överskrids, tillsammans med andra kategorier som i Bergmans konstnärskap aldrig är distinkta: liv–död, barn–vuxen, himmel–jord, sanning–lögn, dröm–verklighet och så vidare.

Den redan nämnda ”Persona” må med viss rätt uppfattas som queer, men så är den också legendariskt svårtolkad och lånar sig till mycket. Mai Zetterlings ”Älskande par” (1963), som alltså kom flera år före Bergmans film och som bygger på Agnes von Krusenstjernas skandalösa romansvit om fröknarna von Pahlen, är däremot betydligt mer explicit utmanande mot samtidens normer, med teman som lesbisk kärlek (och Jan Malmsjö i en roll som transvestit).

Den så kallat fria sexualitetens period under 60- och 70-talen var knappast särskilt fri ur ett queerperspektiv: i efterhand framstår äldre filmer som ”Vingarne” och ”Flicka och hyacinter” som långt mer radikala i det avseendet. Med några undantag, som kortfilmen ”Bögjävlar” (1977) eller att åtminstone en av sexualupplysningsfilmerna i ”Kärlekens språk”-serien tog upp homosexualitet, så var tidens filmer frispråkiga men tydligt heteronormativa. Vilgot Sjömans ”Tabu” kom samma år som ”Bögjävlar” och ville visserligen sprida budskapet ”Befria lusten, ingen njutning är tabu!”, men verkar ha större sympati för blottare och nekrofiler än för homosexuella.

Merab (Levan Gelbakhiani) och Irakli (Bachi Valishvili) i ”And then we danced”. Foto: Lisabi Fridell /French Quarter Film

I någorlunda modern tid är attityden förstås en annan. En film vars betydelse knappast kan överskattats är ”Fucking Åmål” (1998) som skildrade kärlek mellan två flickor utan att homosexualiteten i sig uppfattades som ett ”problem” varken i filmen själv eller för de flesta av dess många åskådare. Lukas Moodyssons film bröt mark för en sorts normalisering. Vare sig det är en feelgoodfilm om samkönad adoption som i ”Patrik 1,5” (2008), förälskelse mellan en transsexuell och en cis-person i ”Nånting måste gå sönder” (2014) eller en coming-of-age-berättelse som ”And then we danced” (2019), så är queerfilmen knappast längre särskilt queer i betydelsen udda.

Tiden går, normer förändras och filmerna med dem. Ärligt talat är till exempel ”Vingarne”, ”Flicka och hyacinter”, ”Älskande par” och ”Fucking Åmål” ännu oöverträffade queerfilmer (om det är vad vi ska kalla dem), men det finns ju en framtid. Allt blir inte nödvändigtvis bättre, men ganska mycket ändå.

Eva Belings ”Fördom och stolthet” går att strömma med festivalpass på Drakenfilm.se från kl 14.00 fredag 8/2 och 24 timmar framåt.

Gustaf Skarsgård, Torkel Petersson och Thomas Ljungman i ”Patrick 1,5”. Foto: Alamy

30 svenska queerfilmer 1916-2022 ”Vingarne” (1916)

”Gösta Berlings saga” (1924), Mauritz Stiller

”Flickan i frack” (1926), Karin Swanström

”Fram för lilla Märta” (1945), Hasse Ekman

”Törst” (1949) Ingmar Bergman

”Flicka och hyacinter” (1950), Hasse Ekman

”Hästhandlarens flickor” (1954), Egil Holmsen

”Älskande par” (1963), Mai Zetterling

”Persona” (1966), Ingmar Bergman

”Tabu” (1977), Vilgot Sjöman

”Bögjävlar” (1977), Gunnar Almér, m fl

”Amorosa” (1986), Mai Zetterling ”Skyddsängeln” (1990), Suzanne Osten ”Änglagård” (1992), Colin Nutley ”När alla vet/Sebastian” (1995), Svend Wam

”Pensionat Oscar” (1995), Susanne Bier

”Fucking Åmål” (1998), Lukas Moodysson ”Livet är en schlager” (2000), Susanne Bier ”Selma & Sofie” (2003), Mia Engberg ”Du ska nog se att det går över” (2003), Cecilia Neant-Falk

”Keillers park” (2006), Susanna Edwards

”Patrik 1,5” (2008), Ella Lemhagen

”Miss Kicki” (2009), Håkon Liu ”Fyra år till”, (2010), Tova Magnusson ”Pojktanten” (2012), Ester Martin Bergsmark

”Nånting måste gå sönder” (2014), Ester Martin Bergsmark

”Pojkarna” (2016), Alexandra-Therese Keining

”And then we danced” (2019), Levan Akin

”Min pappa Marianne” (2020), Mårten Klingberg

”Magisterlekarna” (2022), Ylva Forner Visa mer

