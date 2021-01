Från ”Nosferatu” till ”Wonder woman” – tio verk som inspirerats av Richard Wagner

Det talas och skrivs en hel del om apokalypsen och ragnarök i vår underliga tid. Men metaforen är minst sagt trådsliten. Vad förlorar vi egentligen på att förenkla den komplexa tankevärld som förknippas med Richard Wagner – och vad har vi att vinna på att sätta likhetstecken mellan ”Nibelungens ring,” klimatkatastrofen och demokratins kollaps?

I sin nya bok ”Wagner-ism. Art and Politics in the Shadow of Music” (4th estate, 2020) argumenterar amerikanske musikkritikern Alex Ross för att nazifieringen av Wagner har kommit att överskugga det inflytande som hans verk och tankegods haft. I själva verket förklarar mångtydigheten Wagners enorma genomslag hos såväl ärkereaktionärer som brinnande socialister.

Jag hittade Erich Ludendorffs memoarer, ”Meine Kriegserinnerungen 1914–1918”, i biblioteket på San Michele, Capri för något år sedan. Boken skrevs under den preussiske överbefälhavarens landsflykt till Sverige november 1918. På försättsbladet finns en dedikation till Axel Munthe, svenska drottning Victorias livläkare.

Vänskapen mellan de två männen borde inte förvåna: Munthes älskarinna och Gustav V:s gemål, tyskfödda Victoria av Baden, kommenderade faktiskt en armé som stred på tysk sida under kriget. Och Munthe själv försökte senare kränga sitt paradis på Capri till Hermann Göring, överbefälhavaren i tyska Luftwaffe.

Men det som fascinerade mig mer än dedikationen var Ludendorffs Wagnerianska nationalism. Mödosamt dechiffrerade jag frakturstilen i en berättelse där fältslag och offensiver döptes efter karaktärer i ”Nibelungens ring” – mer fantasy än ett blodigt världskrig.

På slagfältet fanns wannabe-konstnären Adolf Hitler, som ska ha ägnat uppehållen mellan gevärssalvorna åt att fundera ut scenografin till ”Tristan och Isolde”. Noga räknat var det dock inte Hitler som annekterade Wagners mytologi till nazismen, utan Ludendorffs generation av kränkta män i Wilhelm II:s Preussen som gjorde ragnarök till sina drömmars mål.

Samme Erich Ludendorff etablerade 1917 filmstudion UFA för att förstärka den psykologiska krigföringen, och Fritz Langs ”Die Nibelungen” (1924) fick alla tyska män att fantisera om att dö hjältedöden som Wagners Siegfried.

Men Wagnerismen ger lika mycket uttryck för intensiv kärlek till liv och konst, som den estetiserar destruktiv dödsdrift och övermänniskotro. Här är tio konstverk som inspirerats av erotiken, dödskulten, maktspelet, revoltandan, andligheten, utopismen och syntesen av konstarter hos Richard Wagner.



10 VERK I WAGNERS SPÅR

Max Schreck som greve Orlok i F. W. Murnaus film ”Nosferatu” 1922. Foto: Pictorial Press Ltd / Alamy Stock Photo

1. ”Nosferatu”

Skräckfilmssymfoni

I FW Murnaus stumfilm ”Nosferatu” (1922) härjar en mystisk pandemi, men i själva verket är det vampyren Nosferatu som suger livet ur mänskligheten – och en renhjärtad kvinna offrar sitt liv för att häva förbannelsen. Både filmen och Hans Erdmanns musik är tveklöst besläktade med Wagners ”Flygande holländaren” – och pandemin skulle kunna vara en gestaltning av Spanska sjukans fasor, som just klingat av.

https://www.youtube.com/watch?v=inqH0kHluyI

Björn Andresen och Dirk Bogarde i Luchino Viscontis film ”Döden i Venedig” från 1972. Foto: Moviestore Collection Ltd / Alamy Stock Photo

2. ”Döden i Venedig”

Thomas Manns homoerotiska roman

En lång rad män dyrkade Wagner medan han var i livet, från Ludwig II av Bayern till Friedrich Nietzsche. Till dem som avgudade honom efter hans bortgång hörde bisexuelle tyske författaren Thomas Mann. Han lät ”Döden i Venedig” (1912), romanen om kompositören som blir kär i en ung pojke, utspela sig på samma plats där Wagner drog sin sista suck – i kolerans Venedig. Wagners normbrytande syn på relationer och hans öppet homosexuelle son Siegfried ger den tidiga hbtq-rörelsen luft under vingarna, något filmregissören Ken Russell plockade upp i sin fantasifulla biopic ”Lisztomania” (1975) – som om Bayreuth vore historiens första Pridefestival, med regnbågsbron i ”Ringen” överbryggande avståndet mellan världarna.

https://www.youtube.com/watch?v=53Rv_HXmGeQ

3. Parsifal-sviten

Hilma af Klints visionära konst

Runt sekelskiftet simmar rhendöttrarna in i Gustav Klimts ”Beethoven-fris”, och Wassilij Kandinsky skakas inombords av färgexplosioner när han ser ”Lohengrin” på Bolsjojteatern. I skuggan av de manliga genierna skapar konstnären Hilma af Klint sin ”Parsifal-svit” (1916), en serie av 144 akvareller där färgfält byter nyans med subtil virtuositet – inte olikt skiftningarna i Wagners orkestersats. Sviten gestaltar hennes andliga sökande från mörker till ljus, med inspiration från Parsifal och sökandet efter den heliga bägaren, graalen. Operan ”Parsifal” hade premiär i Stockholm först 1917 – i realistisk dekor av Carl Grabow.

https://www.youtube.com/watch?v=x7aPoN4gnhA&vl=sv

Sagrada Familia i Barcelona som den såg ut i april i år. Foto: Foto: Matthias Oesterle

4. Sagrada família

Antonio Gaudís ofullbordade katedral

Enligt Parsifal-legenden ska den heliga Graal-bägaren ha befunnit sig i klostret Monsalvat i norra Spanien. Wagnerianen Eusebi Güell lät sig inspireras av myten när han beställde ett palats av Antonio Gaudí, med en källare mörk som helvetet och krönt av en kupol strålande av ljus. En vän till arkitekten ska ha sagt: ”det var Gaudí som reste kupolen i Montsalvat.” Men frågan är om inte Sagrada família, den jättelika katedralen med en skog av himlasträvande pelare som Gaudí började bygga samma år som Wagner dog – och som fortfarande inte är färdig – är allkonstverket översatt till episkt gestaltad arkitektur.

5. ”Våroffer”

Igor Stravinskys skandalbalett

Tonsättaren Wilhelm Stenhammar var besatt av Wagner som ung, medan Strindberg avskydde hans musik. Igor Stravinsky förfärades av hur konst blev religion i Bayreuth, men kunde inte motstå lockelsen att använda Wagnertubor för att förstärka den rituella atmosfären i Ryska balettens allkonstverk ”Våroffer”. När uruppförandet i Paris 1913 leder till upplopp är kritikerna inte sena att påminna om ”Tannhäuser”-skandalen 1861. I båda fall invände man mot att den ”kakofoniska” musiken förstärkte sedeslösheten och dekadansen på scen.

https://www.youtube.com/watch?v=YOZmlYgYzG4

Författarinnan Virginia Woolf på 1930-talet. Foto: Granger/REX/TT

6. ”Vågorna”

Virginia Woolfs genombrottsroman

Brittiska författaren Virginia Woolf ser ”Parsifal” i Bayreuth 1909 och knockas liksom resten av konstnärerna i Bloomsburygruppen av mötet mellan ord och ton i Wagners vision. Hon inspireras av feminismen i ”Ringen” och går någon tid senare till en maskeradbal till förmån för suffragetterna, utklädd till Valkyria. Hennes första roman ”Vägen ut” (1913) flödar in och ut ur strömmen av åtrå i ”Tristan och Isolde”, och i sin genombrottsroman ”Vågorna” (1931) revolutionerar hon romanformen när hon omsätter Wagners oändliga melodi till ocensurerad text: ”stream-of-consciousness”. I ett fritt flöde av tankar upplöses gränsen mellan jaget, havet och världen.

7. ”Song of the lark”

Den första kvinnliga konstnärsromanen

När Metropolitan opera grundades 1883 på södra Manhattan av en grupp affärsmän så kom Wagner att dominera repertoaren. Husets ledande Brynhilde och Isolde år 1900 var den svenskättade Olive Fremstad, och amerikanska författaren Willa Cather blev så besatt av Fremstads vilda valkyria att hon lät henne stå modell för sångerskan Thea Kronborg i nybyggar-romanen ”Song of the lark”. En kvinna som lever sin dröm – och som följts av ett imponerande antal svenska Wagner-sopraner i världsklass.

8. ”Birth of a nation”

Rasistiskt stumfilmsepos

Efter 1848 års revolution flyttade 1 miljon tyskar till USA, och de tysk-amerikanska pionjärerna identifierade sig med kampen om guldet och den gamla världens undergång i ”Nibelungens ring” – bland dem en viss Frederick Trump från Bayern, presidentens farfar. Och det var nära att Wagner följde utvandrarna till Minnesota när första Bayreuth-festivalen 1868 blev ett ekonomiskt fiasko.

I D B Griffiths rasistiska ”Birth of a nation” (1915) står kampen om Amerikas själ mellan överlägsna vita män och förslavade svarta. Originalmusiken var ett collage av kända melodier, och i den ökända lynchningsscenen galopperar Ku klux klan fram till tonerna av Valkyrieritten – sextio år innan helikopterscenen i Francis Ford Coppolas ”Apocalypse now”.

Den första svarta operan av Harry Lawrence Freeman uruppfördes på the 52nd Street Theatre i New York 1928.

9. ”Voodoo”

De svartas Wagner – Afro-Wagnerism

Wagners rebelliska anda influerade Harlem-renässansen, den konstnärliga explosionen på övre Manhattan under 1920-talet. Afroamerikanske kompositören Harry Lawrence Freeman fick smeknamnet ”the colored Wagner” eftersom han började komponera efter att ha sett ”Tannhäuser” på Met. Bland Freemans tjugotal operor finns ”Voodoo”, en Tristan-inspirerad kärlekstriangel i jazzigt idiom mellan tre frigivna slavar efter inbördeskriget. ”Voodoo” blev den första afroamerikanska operan någonsin som kom att uruppföras på Broadway, år 1924 .

Gal Gadot i rollen i filmen ”Wonder Woman” från 2017. Foto: REX, REX

10. ”Wonder woman”

Valkyrian som Marvelfilm

Jag såg filmen ”Wonder woman” under en Atlantflygning hem från USA hösten 2017, och det var svårt att inte uppfatta filmen som en reaktion på den sexistiska backlash som drabbat landet med Donald Trump i Vita huset och Steve Bannon som rådgivare. Hög tid att Wagnerianska blockbusters som ”Star wars” (1977), ”The Matrix” (1999) och ”Thor” (2011) gav huvudrollen åt en kvinnlig hjältinna, i stället för att knåda om Siegfried eller Parsifal till actionhjälte.

Nu är storyn om amasonen Diana som lämnat det grekiska matriarkatet Themyscira för att styra upp första världskriget inte så feministisk som många hoppats, och kompositören Rupert Gregson-Williams hade behövt några lektioner i ledmotivsteknik från ”Star wars” kompositören John Williams för att ta upp kampen. Och vad tycker ni? Blir månne uppföljaren ”Wonder woman 1984”, med planerad premiär 3 februari i Sverige, ett skarpare, samtida svar på Brynhilde-sagan?



