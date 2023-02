”Från tusch till toner” bjuder på känslor så starka att de går att ta på

Konsert ”Från tusch till toner” Medverkande: Britta Byström, tonsättare. Gunnel Wåhlstrand, konstnär. Malin Broman, violin och viola. Simon Crawford-Phillips, piano. Eriika Nylund, viola. Marie Macleod, cello. Niklas Andersson, klarinett. Henrik Blixt, fagott. Chris Parkes, horn. Rick Stotijn, kontrabas. Andrew Staples, regissör. Visa mer

Med Gunnel Wåhlstrands bejublade utställning av tuschlaveringar på Magasin III i Stockholm 2017 inleddes det samarbete mellan henne, tonsättaren Britta Byström och violinisten Malin Broman. Resultatet, med titeln ”Från tusch till toner”, presenterades under en konsert i Stenhammarsalen i lördags kväll – med alla tre på plats.

Utgångspunkten för Gunnel Wåhlstrands utställning var att via bilder ur familjens fotoalbum återskapa gestalten av sin tidigt förlorade far, göra honom levande, och gå vidare utifrån det. I det panelsamtal som tillhörde konserten fick vi veta hur hennes teknik har inspirerat till musikalisk komposition och musicerande. Hur den flytande tuschen i hennes bilder liksom får ett eget liv. Och därför kan förbinda seendet med lyssnandet – med musiken som till skillnad från bilderna rör sig i tiden. Men Britta Byström betonade också hur hon som tonsättare kan känna igen sig i Wåhlstrands tidsödande arbete, med lager på lager av olika färgskikt. Hur det visionära kan utvinnas ur det hantverksmässiga.

Konserten inleddes med den videofilm som premiärvisades under pandemin, där Malin Broman spelar alla de åtta stråkstämmorna i Byströms ”A room of one’s own”. En virvlande färd i olika gångarter som följdes av uruppförandet av Byströms ”By the window” för violin, kontrabas och piano. Verket är en introspektiv gestaltning av Wåhlstrands bild med samma namn som föreställer två unga personer försjunkna i en och samma sinnesstämning – vilken Byström ger en så rusande intensitet att den tycks färdas långa vägar bortom sin stillhet.

Efter paus var det dags för den stort anlagda ”promenad” för oktett via sju andra av Wåhlstrands bilder som Byström gett titeln ”Ink-wash on paper”. Bilderna formar en serie av olika utsikter, från det hav som kan ses utanför Långedrag till den vita, orörda värld som öppnar sig i en blomma från mycket nära håll. Här sätter Byström ljus och mörker i spel som kanske aldrig tidigare – i en musik där känslorna är så starka och påtagliga att de går att ta på.

