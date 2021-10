Från uppväxten i en brittisk koloni till Nobelpriset – här är Abdulrazak Gurnahs liv

1948:

Född på ön Zanzibar utanför Östafrikas kust, numera ett självstyrande örike i union med Tanzania. Stora delar av såväl Abdulrazak Gurnahs litteratur som hans akademiska arbeten är färgade av uppväxten i en brittisk koloni som fick sin fredliga självständighet 1963. Hans modersmål är swahili.

1968:

Går i exil i Storbritannien och börjar studera på University of London, bland annat på grund av förföljelser i hemlandet. Under president Abeid Karumes regim förföljs, hotas och dödas muslimska invånare av arabiskt ursprung, en etnisk grupp som Gurnah tillhör. Inte förrän 1984 återvänder han hem för att träffa sin åldrade far.

1982:

Doktorerar på University of Kent i Canterbury efter att tidigare ha undervisat på ett universitet i Nigeria. Han förblir senare sitt brittiska universitet trogen i många år och har undervisat i litteratur med fokus på postkolonialism och diaspora fram till sin pensionering nyligen.

1987:

Debuterar med ”Memory of departure”, en skarp och underhållande roman som utspelar sig i en sjavig kuststad i Östafrika under åren efter självständigheten från Storbritannien. Berättaren Hassan, en tonårspojke på flykt undan en våldsam far, hamnar i Nairobi i händerna på en skum farbror.

1994:

Nominerad till såväl Booker-priset som Whitbread-priset för utvecklingsromanen ”Paradise” som fortfarande tillhör hans internationellt mest kända titlar. Boken utspelar sig i det muslimska Östafrika under nittonhundratalets början, då området står på randen till fullskalig europeisk kolonialisering. Här möts den gamla swahilikulturen och den tyska och brittiska kolonialismen.

2001:

Nominerad till Los Angeles Times Book Prize för den mångtydiga romanen ”By the sea”, en intim migrationsberättelse som utspelar sig mellan Zanzibar och London och som kretsar kring Saleh, som landar på Gatwick med en mahognylåda som innehåller hans käraste ägodel: rökelse.

2007:

Redaktör för det omfattande verket ”The Cambridge companion to Salman Rushdie” som går på djupet med Rushdies författarskap och dramatiken kring den fatwa som drabbade Rushdie efter ”Satansverserna” i slutet av 80-talet. Har även skrivit essäer om andra författare som V S Naipaul, Wole Soyinka och Zoë Wicomb.

2012:

Första boken på svenska, ”Paradiset” (”Paradise”), utkommer i översättning av Helena Hansson på det Lundabaserade Celanders förlag. Samma förlag har även översatt romanen ”Den sista gåvan” (”The last gift”) som kom ut i Sverige tre år senare och som kretsar kring några av Gurnahs favoritteman som exil och skuld.

2021:

Tilldelas Nobelpriset i litteratur, den sjätte författaren i Nobelprisets historia som har sina rötter på den afrikanska kontinenten. Tidigare pristagare är Albert Camus (1957), Wole Soyinka (1986), Naguib Mahfouz (1988), Nadine Gordimer (1991) och J M Coetzee (2003). Gurnah, som är bosatt i Brighton, kommer att ta emot priset under digital ceremoni.