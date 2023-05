Franskt rättegångsdrama vinner Guldpalmen i Cannes

Guldpalmen för bästa film: ”Anatomy of a fall”,

Stora Jurypriset: ” The zone of interest”, Jonathan Glazer

Jurypriset: ”Fallen leaves”, Aki Kaurismäki

Bästa regi: Tran Anh Hung för ”The pot-au-feu” (”La passion de Dodier Boffon”)

Bästa manus: ”Monster”, Sakamoto Yuji

Bästa kvinnliga skådespelare: Merve Dizdar för Nuri Bilge Ceylans ”About dry grass”

Bästa manliga skådespelare: Koji Yakusho, för Wim Wenders ”Perfect Days”

Camera d'or, bästa debutfilm: ”Inside the yellow cocoon”, Thien An Pham

Bästa kortfilm: ”27”, Flora Anna Buda

Un Certain regard: ”How to have sex” av Molly Manning Walker

Fipresci-priset (internationella Filmkritikerfederationen): ”The zone of interest”, Jonathan Glazer