Fred Astaire-mimik i stapplande dejtdansen ”Jag faller aldrig, jag snubblar”

Dans ”Jag faller aldrig, jag snubblar” Koreograf: Tommi Salmela. Dansare: Tommi Salmela och Åsa Thegerström. Speltid: 45 min. ”Yellow – We’re halfway there” Koreografi/Dans/Scenografi: Yellow Jacket Collective. Speltid: 35 min. Scen: Tredje våningen, Göteborg. Visa mer Visa mindre

Att blanda äldre och yngre dansare utan att verken handlat om just ålder är en stark trend utanför de stora institutionerna just nu. Stina Nybergs ”Make hay while the sun shines”, som turnerade nyligen, är ett lysande exempel på hur bra det kan bli när man dessutom bryter olika dansformer mot varandra.

På Tredje våningen i Göteborg återkommer sammansättningen av tider och kroppar men på ett annat sätt. Genom att ställa ett verk som hade premiär 2006 bredvid ett nyare verk skapas ett historiskt sammanhang för en konstform som ofta fetischiserar sitt eget nu. I Tommi Salmelas och Åsa Thegerströms romantiska och filmiska dansteaterstycke ”Jag faller aldrig, jag snubblar” följer vi ett nervöst stapplande par på sin första dejt till tonerna av Bach. Salmelas Fred Astaire-mimik, långa utsträckta ben och Thegerströms tillbakalutade virtuositet gör deras mogna kroppar till en del av verket.

I stället för den heterosexuella kärleken ser vi här ett lekande med känslor mellan Roch och Mebius Jormin i ett technogult landskap.

Överdrivna miner, magnetiska kroppar och slapstick är också kärnan i ”Yellow – We’re halfway there” av Yellow Jacket Collective, som utgörs av Amélie Roch och Rannhvi Mebius Jormin. Men snarare än en koherent berättelse består detta verk av löst sammansatta delar. Det är inte heller något avantgardistiskt montage utan påminner mer om att befinna sig i ett socialt medieflöde där kattvideor följs av tinderreklam. I stället för den heterosexuella kärleken ser vi här ett lekande med känslor mellan Roch och Mebius Jormin i ett technogult landskap. De gömmer sig i gula flyttlådor, ler för att sedan brista ut i gapskratt, lyfter för att sedan tappa varandra.

Där det första verket är förutsägbart i sin narrativa struktur förlorar det senare mig i sin formlöshet. Medan ”Jag faller aldrig, jag snubblar” får mig att tänka på åttiotalets dansteater och vardag med fasta telefoner är ”Yellow – We’re halfway there” inslaget i ett slags millenniumestetik. Och även om inget av verken koreografiskt är starka nog på egen hand säger de tillsammans något avgörande om det samtida i dansen. Att det som utmärker samtiden blir tydligt först ett par år senare, snarare än i sin egen samtid. Desto viktigare med fria scener som Tredje våningen och deras sökande i sin egen historia.

