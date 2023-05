Fredrik Meiton: Israels järnmur växer sig allt starkare

För hundra år sen, den 11 april 1923, publicerade den rysk-judiske journalisten Vladimir Ze’ev Jabotinsky en essä som har gått till historien som ett av högersionismens grunddokument. ”Järnmuren” inleds med en personlig betraktelse: ”Känslomässigt är min attityd till araberna densamma som till alla andra nationer – artig likgiltighet.”

Jabotinsky var tvungen att börja så. Han var välkänd i sionistiska kretsar – eller snarare ökänd. I närmare tjugo år hade han arbetat praktiskt och i skrift för judisk militarism och var känd för parollen ”Unga judar, lär er skjuta!” Föraktet mellan Jabotinsky och den sionistiska arbetarrörelsen var starkt och ömsesidigt. Tidigare på året 1923 hade vänstern tvingat ut honom ur den Sionistiska organisationen. Jabotinsky avfärdade dem som ”Moskvas lakejer”, de kontrade med öknamnet ”Vladimir Hitler”.

”Järnmuren” var Jabotinskys uppgörelse med arbetarsionisterna och framför allt deras föreställning att palestinierna kunde övertalas att acceptera sionismen ”i utbyte mot kulturella och ekonomiska vinningar”. Tanken att palestinierna var ”beredda att ge upp sitt hemland för ett bra järnvägsnät” utgjorde i själva verket ett ”förakt för det arabiska folket”. Aldrig någonsin, påpekade Jabotinsky, har ett folk frivilligt låtit sig koloniserats av ett annat. Fredlig samexistens mellan judar och araber i Palestina var inte möjligt förrän det judiska samhället först växte till sig, som han uttryckte det, ”bakom en järnmur”, tills det blivit så starkt att palestinierna en gång för alla förlorade hoppet om att få styra landet.

Jabotinskys essä var inte i första hand ett slag mot naivitet, utan mot hyckleri. För i själva verket, skrev han, var även vänstern fullt införstådd med järnmurens nödvändighet. Det såg man tydligt i ”vår policy gentemot araberna; inte vad den borde vara, utan vad den faktiskt är, oavsett om vi erkänner det eller inte”.

Jag har ofta tänkt på den här hundra år gamla essän den senaste tiden samtidigt som jag har tagit del av händelserna i dagens Israel. Demonstrationerna, nu inne på sin 16:e vecka, har slagit alla rekord. Drygt en halv miljon, nästan 10 procent av Israels befolkning, har stormat ut på gatorna i protest mot regeringens föreslagna rättsreform. Jag tänker på Jabotinsky eftersom hans essä sätter fingret på något som de flesta bedömare verkar ha missförstått, eftersom de okritiskt har accepterat de israeliska kritikernas problemformulering.

Men framför allt finns det skäl att ifrågasätta föreställningen att Israels högsta domstol står som garant för mänskliga fri- och rättigheter

Den israeliska författaren David Grossman varnade exempelvis i DN (24/3) att rättsreformen skulle beröva israeliska medborgare ”rättsligt skydd” och leda ”till diktatur”. Både i Sverige och internationellt dominerar det här perspektivet analyser och ledartexter.

Men beskrivningen vilar på två mycket tvivelaktiga premisser. För det första är det inte alls klart att Israels högsta rättsinstans är speciellt demokratisk. Israeliska HD:s makt vilar på en ”konstitutionell revolution” som ägde rum mellan åren 1992 och 1995, då rätten tilldömde sig själv befogenhet att överpröva politiska beslut. Detta samt att sittande HD-domare har ett dominerande inflytande över rekryteringen av nya domare gör Israels högsta domstol till en av de mäktigaste i den demokratiska världen, kanske den allra mäktigaste.

Men framför allt finns det skäl att ifrågasätta föreställningen att Israels högsta domstol står som garant för mänskliga fri- och rättigheter. När Grossman oroar sig för en framtid då israeliska medborgare ”inte längre garanteras rättsligt skydd mot regimens godtycke”, beskriver han redan dagens verklighet för samtliga palestinier på de ockuperade områdena, och i viss mån även palestinska medborgare i Israel.

Det är ingen slump att Israels arabiska befolkning har lyst med sin frånvaro i protesterna. De minns alltför väl att Högsta domstolen för bara två år sedan godkände Israels nyaste grundläggande lag, nationalstatslagen från 2018, som fastslog att Israel är ”det judiska folkets nationalstat” och tog bort arabiskans status som ett av landets officiella språk.

För de omkring 4,5 miljoner palestinier som lever under ockupation finns varken demokrati eller rättssäkerhet. Medan israeliska bosättare är underställda israelisk lag och rättsstatens principiella skydd, står palestinier på Västbanken med HD:s goda minne utanför det israeliska rättssystemet. De hamnar i stället i ockupationsmaktens militärdomstol, där andelen fällande domar ligger på 95 procent.

Kanske kan man med visst fog hävda att Högsta domstolen tidigare har spelat en viktig roll för att åtminstone sätta vissa yttre gränser för bosättarprojektet. Till exempel har rätten sedan 1979 tenderat att döma mot bosättningar byggda på privatägd palestinsk mark. Men inte ens det tämligen modesta förbudet verkar gälla längre. I juli förra året upphävde HD ett beslut att evakuera bosättningen Mitzpe Kramim, byggd på privat palestinsk mark, eftersom bosättarna, enligt domen, hade handlat i ”god tro”. Den israeliska Fred nu-rörelsen beskrev det som att HD hade ”trampat på det lilla skydd som fortfarande återstår för palestinsk egendom”.

Även om Högsta domstolen emellanåt dömer emot bosättarna och armén, är det motsatta långt vanligare, också i fall som rör klara folkrättsbrott

Även om Högsta domstolen emellanåt dömer emot bosättarna och armén, är det motsatta långt vanligare, också i fall som rör klara folkrättsbrott. Till exempel river den israeliska armén rutinmässigt hus tillhörande terrorister. Omkring 2000 hus har demolerats sedan 1967. Det är i sig folkrättsvidrigt, men det drabbar också den terrormisstänktes familj och utgör därmed en sorts kollektiv bestraffning, vilket klassas som krigsbrott enligt folkrätten.

HD, som i flera domar har upprätthållit arméns rätt till detta, hävdar att husdemoleringar inte kan betecknas som kollektiv bestraffning, eftersom målet inte är att bestraffa, utan att avskräcka framtida terrorister. Det är praktiskt taget omöjligt att hitta en jurist utanför Israel som accepterar det här resonemanget och även i Israel finns många kritiker.

I rättens resonemang kring husdemoleringar anar man också den verkligen förklaringen till att en halv miljon israeler gått till storms mot regeringens rättsreform. Israeliska mittenväljare, de som nu gått man ur huse, bryr sig inte om ockupationen eller den folkrättsvidriga behandlingen av palestinierna – 90 procent av de judiska israelerna stödjer till exempel husdemoleringarna – men de är djupt engagerade i frågan om Israels image. De vill ha en stark, internationellt respekterad högsta domstol som i elegant folkrättsprosa rättfärdigar Israels många människorättsbrott. På så vis undviker man att skrämma bort utländska investerare från ”Silicon Wadi” och kan semestra i Paris utan att skämmas. Rättsreformen hotar kort sagt HD:s centrala funktion som liberalt alibi i en alltmer illiberal stat.

Det finns ett större sammanhang här. Det israeliska samhället genomgår just nu en avliberalisering. Hälften av judiska israeler (49 procent) tycker att judar ska ha större fri-och rättigheter än icke-judar, vilket är en fördubbling sedan 2018. Nästan två tredjedelar anser att Israel behöver en stark ledare med makten att vid behov åsidosätta parlamentet, vilket är en 50-procentig ökning jämfört med för tio år sedan. Den tilltagande illiberalismen beror främst på att unga judiska israeler är mindre liberala än tidigare generationer. Demografiska trender antyder att den här illiberalismen kommer att fortsätta växa framöver.

Samtliga partier högerut har ärvt Jabotinskys förakt för vänsterns fromheter och för första gången i landets historia har de den politiska makten att ge igen för gammal ost

Men varför vill högern vingklippa Israels högsta domstol om den i själva verket håller ockupationsmakten och bosättarprojektet om ryggen? Förvisso har rätten emellanåt lagt hinder i vägen för den religiösa och nationalistiska högern, men vad de framför allt ogillar är just det som Jabotinsky vände sig mot i sin essä för 100 år sen: elitens hyckleri och liberala självrättfärdighet.

Partiet som Jabotinsky grundade efter att han uteslutits ur den Sionistiska organisationen 1923 utvecklades med åren till dagens Likud, premiärminister Netanyahus parti. Jabotinsky är dessutom något av en husgud hos samtliga av Israels högerextrema rörelser och partier, inklusive de som nu ingår i regeringskoalitionen. Samtliga har ärvt Jabotinskys förakt för vänsterns fromheter och för första gången i landets historia har de den politiska makten att ge igen för gammal ost.

Dagens mediebevakning har rätt i en sak: striden om rättsreformen handlar om den judiska statens grundläggande karaktär och värden. Men de två versionerna som står mot varandra är inte liberal demokrati och illiberal etnokrati. Etnokratin är redan ett faktum. Striden står om huruvida man ska fortsätta låtsas som motsatsen.

Fredrik Meiton har en doktorsexamen från New York University. Han är docent i historia och författare till boken ”Electrical Palestine: Capital and technology from empire to nation” (2019).

