Fredrik Strage: Akademien borde läsa den vemodiga poeten Lana Del Rey

Lana Del Rey fick inte Nobelpriset i litteratur i år heller. Jag var beredd att öppna en Pepsi (hennes favoritläsk) för att fira men Svenska Akademien hade inte hunnit läsa hennes diktsamling ”Violet bent backwards over the grass”.

Texterna på hennes sex album borde i och för sig ha varit tillräckliga. Bob Dylan kunde ju få priset så varför inte Lana Del Rey? Hennes ”texter gestaltar ett USA man trodde sig förstå och dikten kastar kilometerlånga käglor av strålkastarljus in i det främmande mörkret”, för att låna ett Sara Danius-citat om Dylan.

Det mörkret har sällan känts mer kompakt än när den covid-19-smittade Donald Trump återvände till Vita huset efter tre nätter på sjukhus. När han tog av sitt munskydd och gjorde honnör, till synes likgiltig inför den fara som han utsatte sina medarbetare för, jublade supportrarna som om presidenten var en osårbar övermänniska.

Kanske skulle jag ha blivit mer upprörd om jag inte reagerat på samma sätt som de jublande Trump-supportrarna när Lana Del Rey trampade i covid-19-klaveret förra helgen. Hon skulle signera sin diktsamling och dök upp med ett munskydd som bestod av ett glittrigt, ihåligt nät. Många fans fördömde hennes bristfälliga skyddsutrustning. Andra påstod att masken hade ett osynligt filter. Ytterligare några, däribland jag, blev fascinerade av hennes domedagsglamour. För ett ögonblick utstrålade hon samma triumfatoriska idioti som presidenten.

Apelsinerna på omslaget till ”Violet bent backwards over the grass” har samma färg som Trumps ansikte. Lana Del Rey avfärdar honom som megalomaniker i en dikt och fantiserar om att stå vid Mount Rushmore, där fyra presidenters ansikten huggits i berget, och känna fosterlandskärlek. Starkast bultar hennes hjärta, som vanligt, för Kalifornien. I ”LA who am I to love you?” ligger hela staden bredvid henne i sängen, ”ömsint vejpande”, och hon vill – trots att hon inte känner sig värdig – bli dess flickvän, älskare, mor och vän.

Flera dikter handlar om skogsbränderna. Titeln ”The land of 1000 fires” hade passat på hennes senaste skivomslag där hela västkusten stod i lågor. ”Paradiset är ömtåligt”, konstaterar hon, men höjer inte rösten mot klimatuppvärmningen eller neofascismen. Hon skriver med samma uppgivna lugn som när hon under en skogsbrand i december 2017 twittrade: ”Ash is falling on my car on the 405.”

Här bedövar hon sig med en cocktail av nostalgiskt vemod, illustrerat med Edward Hopper-ödsliga fotografier av industriområden, motorvägar och tomma parkeringsplatser: ”Jag är en drömmare. Och jag hade stora drömmar för det här landet. Inte om vad det kunde göra utan om vad det kunde känna.” Landet borde förmodligen inte känna något annat än panik. Men den känslan har Lana Del Rey alltid haft långt till, även när hon i en låt frågade sig: ”Is this the end of America?”

Efter att Donald Trump blivit president syntes inte stjärnbaneret lika ofta under hennes konserter. Hon draperade sig med flaggan i videon till ”Ride” där hon i början säger: ”Jag drömde en gång om att bli en vacker poet.” Nu är hon officiellt poet, hon kallar sig till och med poet i flera dikter som om hon ville påminna oss om sin nya status, men hennes dikter är inte djupare än hennes låttexter, snarare flyktiga som ångan från en e-cigarrett: ”Mina tankar handlar om ingenting. De är vackra. Och fria.”

Trots det kan jag inte släppa tanken på att det är hon, bara hon, som kan göra Amerika great igen.

