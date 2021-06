Fredrik Strage: Amerikanska rappare lever farligt och riskerar att dö av ungdomligt oförstånd

Som konservativ, för att inte säga reaktionär, hiphopkonsument har jag lyssnat ganska lite på unga rappare med ett Lil i början av sitt artistnamn. Det slutar ofta med att jag blir besviken och sätter på en gammal Ice Cube-låt i stället.

Att jag klickade på Lil Loadeds ”6locc 6a6y” (uttalas ”block baby”) när den dök upp i mitt flöde berodde mest på att jag direkt visste att han skulle rimma ”block” på ”Glock”. Jag brukar gilla raplåtar om det pistolmärket, exempelvis Wu-Tang Clans ”Da Glock” och Uffies ”Pop the Glock”.

Dallas-artisten Lil Loaded hade en skönt ruffig rapstil. Men han var oförsiktig med sina pistoler och råkade skjuta en vän till döds under en videoinspelning – en tragedi som ledde till att han åtalades för dråp. Genombrottshitten ”6locc 6a6y” mixade gettoromantik med sorg: ”My brother in the ground, nigga, skeleton and bones. And my uncle doin' life, he ain't never comin' home.” Förra helgen skrev Lil Loaded till Gud på Instagram: ”Jag vet att du älskar alla dina barn och jag är redo att låta mitt hjärta och min själ möta dig.” Sedan tog han sitt liv, 20 år gammal.

Döden har, näst efter ansiktstatueringar och autotune, blivit det mest utmärkande draget för den nya generationen amerikanska rappare. Yrkesgruppen hade visserligen en hög dödlighet redan på nittiotalet, när 2Pac och Biggie lämnade oss, men på sistone har så många gått bort att varje ny Lil verkar få ett RIP intill sig.

För tre år sedan hyllade stjärnan Juice WLRD sina nyss avlidna kollegor Lil Peep (överdos vid 21 års ålder) och XXXTentacion (mördad som 20-åring) med låten ”Legends” där han rappade: ”What's The 27 Club? We ain't making it past 21.” Han menade att det var dags att prata om The 21 Club i stället för The 27 Club.

Den senare klubben blev ett begrepp efter att Kurt Cobain dött vid 27 års ålder (likt rockikoner som Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, Brian Jones och Robert Johnson). Tragiskt nog blev Juice WRLD själv medlem i den 21 Club som han förutspått. Strax efter sin 21:a födelsedag konsumerade han stora mängder oxikodon och kodein, i samband med att polisen genomsökte hans flygplan på jakt efter droger och vapen.

Att musiker skulle löpa en extra stor risk att dö som 27-åringar motbevisades av en statistisk undersökning i British Medical Journal 2011. 21-åriga amerikanska rappare verkar däremot leva farligt. Särskilt om de är verksamma inom genren cloudrap, som fick sitt namn av att artisterna slog igenom via sajten Soundcloud – men nu lika gärna skulle kunna syfta på att de sitter på moln i himlen.

I fjol skrev The Guardian att en hel generation unga rappare var på väg att dö ut. Den förhöjda mortaliteten hänger ihop med att USA under tvåtusentalet sett en ökad tillgång på skjutvapen samt ett exploderande opiatmissbruk. Att rapparna når sin publik direkt på internet, och slipper ägna åratal åt att ragga skivbolag, gör också att många av dem är väldigt unga när de debuterar – och mindre lämpade att hantera berömmelsen.

En annan stor förändring är att hiphoppen på tvåtusentalet – på grund av cloudrap – kommit att handla mindre om sex och våld och mer om droger och psykbryt. Många av stjärnorna beskrivs som ”emorappare” och lider på ett sätt som för tankarna till Goethes roman ”Den unge Werthers lidanden”. Lil Loaded var inte så deppig, helst gjorde han låtar om att skjuta med sin Glock, men en sprucken kärleksrelation fick honom (enligt en vän) att sjunka ner i samma suicidala mörker som Lil Werther.

