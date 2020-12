Fredrik Strage: Årets bästa karantänkultur föddes under ett citronträd

”Var nöjd med allt som livet ger”, sjöng Baloo på tv igår. Hans optimism må vara provocerande efter ett så mödosamt år som 2020. Men jag gillar den låten extra mycket just nu. I våras hörde jag nämligen ”The bare necessities”, som det engelska originalet heter, i en video på Instagram där Disney-klassikern sjöngs a cappella av musikern Bon Harris, mest känd som medlem i hårdsynthbandet Nitzer Ebb och som producent åt Marilyn Manson.

Han är bosatt i Eagle Rock i nordöstra Los Angeles och såg under pandemins första dagar kaoset i mataffärerna när alla skulle hamstra konserver och toalettpapper. Han kände ingen stress över det. I stället fylldes han av tacksamhet över maten som han hade i sitt kök och citronträdet som växte i trädgården. Så han filmade de gula frukterna och sjöng som Baloo: ”Look for the bare necessities, the simple bare necessities, forget about your worries and your strife.” Sedan kom utegångsförbudet och Bon fortsatte sjunga under citronträdet i den streamade konsertserien ”Songs from the lemon tree”, den bästa karantänkultur jag tagit del av i år.

Hur gärna vi än velat det har inte digitala konserter kunnat lindra vår längtan efter fysiska. Extasen i en folkmassa och kraften i en PA-anläggning går inte att förmedla genom en dator. (Kiss, som tar 40 dollar för en länk till sin mastodontkonsert i Dubai på nyårsafton, skulle nog protestera.) Gig på nätet har däremot kunnat erbjuda en intimitet som vi inte är vana vid. Särskilt när artister under 2020 spelat och sjungit från sina hem. Framför varsin webbkamera framförde medlemmarna i Metallica en halvakustisk ”Blackened” vars lågmälda intensitet vida överträffade livealbumet som de gav ut i höstas. Och Rolling Stones spelade en lika charmig som sjavigt videokonferensig ”You can't always get what you want” från sina lyxboningar.

De mysiga hemmaspelningarna kontrasterades mot streamade konserter där artister uppträdde ensamma i tomma lokaler, som Nick Cave vid en flygel på Alexandra Palace i London, det svenska metalbandet Dark Tranquility på Stora teatern i Göteborg eller Miley Cyrus på ett öde Rose Bowl Stadium i Pasadena. Det lät ofta fantastiskt men frånvaron av applåder och jubel gjorde konsertsuget ännu större.

Med ”Songs from the lemon tree” fick Bon Harris karantänens ödslighet att bli en del av showen. Ensam med sina antika modularsyntar och en stålxylofon, i en skugghöljd trädgård, sjunger han lågmälda versioner av låtar som han växte upp med. Till saken hör att Bon brukar stå för det råa och muskulösa i Nitzer Ebb. Han är den robuste slagverkaren som bara går fram till mikrofonen för att vråla i mangellåten ”Getting closer”. Att han inte är så van vid att sjunga, utan måste kämpa för att nå de högsta tonerna i Connie Francis fjäderlätta ”My happiness”, gör musiken ännu nervigare. Han ser glamouröst queernördig ut i knallrött läppstift, ögonskugga och brillor à la Buddy Holly, vars ballad ”True love ways” tolkas jämte klassiker som Joan Armatradings ”Love and affection”, The Jams ”That's entertainment” och Diana Ross ”Remember me” (där discogroovet till och med överträffar originalet)

”Jag vet vilken tur jag har som kan njuta av fint väder och en underbar trädgård här i Los Angeles”, mejlar Bon. ”Syftet med de här konserterna var att ge folk lättnad och underhållning i tuffa tider. Lite som en gruppterapi. Att sjunga hjälper alltid när man mår dåligt.”

Förhoppningsvis har vi snart glömt 2020 men jag kommer aldrig att glömma Bon Harris citronträd.





