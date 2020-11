Fredrik Strage: Armenien vann i alla fall det popkulturella pr-kriget

I måndags slöts ett fredsavtal mellan Azerbajdzjan och Armenien. Länderna träter sedan mer än hundra år om regionen Nagorno-Karabach, som Azerbajdzjan anser sig ha rätt till men vars befolkning till största delen är armenisk.

Den väpnade konflikten har blossat upp med jämna mellanrum, senast i september när Azerbajdzjan gick till attack med stöd av sin mäktiga granne Turkiet. I fredsavtalet har Armenien tvingats till förnedrande eftergifter. Landets demokratiskt valde premiärminister kritiseras av sina landsmän medan den azeriske diktatorn hyllas som en hjälte på hemmaplan.

Azerbajdzjan och Armenien har även en lång historia av att råka i luven på varandra i Eurovision Song Contest. När Azerbajdzjan arrangerade tävlingen 2012 vägrade Armenien att delta. Och när Armenien tävlade 2009 protesterade Azerbajdzjan mot att de i en video visade skulpturen Vi är våra berg, en symbol för armeniskt oberoende i Nagorno-Karabach. Det blev också bråk 2015 när Armeniens bidrag ”Don't deny” uppmärksammade 100-årsminnet av Turkiets folkmord på armenierna.

I brist på ett Eurovision 2020 verkar musiken ha fått spela en stor roll i den väpnade konflikten. Azerbajdzjan synkroniserade sitt anfall med en bombastisk heavy metal-video där de uniformerade artisterna Ceyhun Ceynalov och Narmin Karimbayova sjöng låten ”Eld” som enligt Google Translate innehåller rader som ”hämnden kallar på oss” och ”seger, seger, varje gång, hatar, hatar, hatar fienden”. Soldater marscherar, missiler avlossas och vokalisterna slår sina nävar mot bröstet medan metalbandet Nur öser på framför uppställda pansarvagnar.

Azerbajdzjans krigshetsande hit släpptes några veckor efter att den turkiska armén gjort en raplåt. Ett otippat val av genre med tanke på att den lokala hiphopscenen varit kritisk mot landets auktoritära riktning. Videon innehåller så många slow motion-explosioner och flygande patronhylsor att den ser ut att vara regisserad av Michael Bay och soldaterna vrålar: ”Vi viker inte en tum. Det röda på flaggan är blodet av dem som offrat sig före oss. Det vita på flaggan är ljuset från månen. Jag är stolt över att vara turk.”

Armeniens bidrag är en sentimental powerballad som nog hade kommit långt i det verkliga Eurovision men framstår som ganska tafatt jämfört med fiendens musik. Raffi Altunyan skrev ”Hjältekillar” som han framför tillsammans med fem andra skönsjungande män klädda som soldater, läkare och stridspiloter. Armenier som tyckte att den var för smörig kunde i alla fall trösta sig med att kriget fick ett av världens största metalband att återförenas.

System of a Down, vars medlemmar alla har armeniska rötter, hade inte gett ut någon ny musik på 15 år när de plötsligt gav ut den dubbla A-sidessingeln ”Protect the land”/”Genocidal humanoidz” vars intäkter gick till hjälporganisationen Armenia Fund. Gruppen har länge bråkat – bland annat för att trummisen älskar Donald Trump medan sångaren Serj Tankian står till vänster – men när deras hemland anfölls gick de direkt in i studion.

”Some were forced to foreign lands, some would lay dead on the sand”, sjunger de och påminner om det armeniska folkmordet som så få brydde sig om att Hitler blev inspirerad. ”Would you stay and take command? Would you stay with a gun in your hand?” På omslaget till singeln syns Vi är våra berg-skulpturen som väckte anstöt i Eurovision.

Samtidigt donerade Kim Kardashian West, världens mest kända armeniskättade person, en miljon dollar till Armenia Fund. Landet kanske förlorade den militära konflikten men det popkulturella pr-kriget vann de på knockout.

