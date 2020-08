Fredrik Strage: Bojkotta leksakerna som ignorerar superhjältarnas historia

”Titta, pappa. Spider-man!” säger min son i leksaksaffären och pekar på en Spider-man-docka som åker skateboard. På förpackningen står det att leksaken hjälper till att ”öka barnets nyfikenhet” och ”utvecklar hjärnan”. Mig ger den bara huvudvärk. Det samma gäller leksaken som står bredvid: Hulken på en motorcykel. På paketet står det: ”Give the child the most cool gift.”

Jag är förstås glad att mitt barn intresserar sig för superhjältarna som jag själv följt i över 40 år. Men just de här leksakerna får mitt blod att koka av irritation. Varför skulle Spider-man, som svingar sig i nät mellan skyskrapor, behöva en skateboard? Och vad gör Hulken på en motorcykel? Den skulle bli mos under hans vikt. Dessutom förflyttar han sig genom att hoppa flera kilometer och behöver inget annat fortskaffningsmedel.

Liknande leksaker, som helt ignorerar superhjältarnas historia och förmågor, ger barnen en skev bild av figurerna som älskats av generationer. Daredevil, Wonder Woman, Captain America, Superman och de andra jämförs ibland med antikens gudar och gudinnor. Deras äventyr är inte bara underhållande utan också sedelärande. ”Med stora krafter kommer stort ansvar”, som det heter i Spider-man-filmerna.

Sagornas skapare har också ett ansvar att inte kränga prylar som förstör mytologin. Att se Hulken på en motorcykel är lika anstötligt för mig som det är för en konservativ muslim att se Muhammed som rondellhund. (Det hade varit annorlunda om leksaken i stället föreställde She-hulk, Hulkens kvinnliga kusin, som faktiskt kört båge.)

Hulken-hojen är ingen officiell produkt, utan piratskräp från Kina, men serieförlaget Marvel har godkänt leksaksbilar baserade på hjältarna i The Avengers. Visst, Spider-man byggde på sjuttiotalet, när han var pank och behövde sponsorpengar från ett bilmärke, en spindel-beach-buggy (han fick hjälp av den motorkunnige Flamman från Fantastiska Fyran), så det är inte helt orimligt att han skulle köra bil. Men Iron-man har en flygande rustning, Captain America föredrar motorcyklar och Captain Marvels enorma kosmiska krafter gör det onödigt för henne att skaffa körkort.

Sex av de tjugo mest inkomstbringande filmerna någonsin är Marvel-produktioner så nöjesimperiet, och dess konkurrent DC, borde behandla sin egen kanon med större vördnad. Att sälja prylar som inte har någon koppling till vare sig filmer eller serier är ovärdigt. Jag skulle hellre köpa Wonder Womans osynliga jetplan till min son. Den besynnerliga farkosten förekom i flera nummer av tidningen och såldes häromåret i helt tomma förpackningar.

Innan ni diagnostiserar mig med den psykiska åkomman ”nerd rage” vill jag påpeka att det finns en superhjältefarkost som gör mig alldeles salig: batmobilen, Batmans vrålåk. ”Chicks dig the car”, säger han i ”Batman forever”. Jag diggar den också. Ända sedan Tim Burtons stilbildande film kom 1989 har jag inför varje ny läderlappspremiär kastat mig över tidningar och sajter för att se hur hjältens fordon förvandlats från svartröd Lincoln Futura i sextiotals-tv-serien till underskön art deco-torped i nittiotalsfilmerna och stridsvagn på 2000-talet.

Nästa år släpps ”The Batman” med Robert Pattinson i huvudrollen och den nya batmobilen påminner om en Dodge Challenger eller Plymouth Barracuda från sjuttiotalet, med jetmotor där bak. Enligt regissören Matt Reeves ska Batman vara detektiv snarare än enmansarmé i den här filmen. Därav den förhållandevis diskreta, men ack så tjusiga kärran. När den dyker upp i leksaksaffären kommer jag, som ansvarsfull förälder, att köa utanför.

