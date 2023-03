Fredrik Strage: Bret Easton Ellis kaliforniska mardröm har aldrig varit längre och bättre

Den Bret Easton Ellis-mening som jag citerat flest gånger kommer inte ur någon av hans böcker. Faktum är att den inte ens kommer från honom. Den råkade bara stå på omslaget till den svenska videoutgåvan av ”Noll att förlora”, filmatiseringen av Ellis debutroman med Robert Downey Jr som sönderkoksad pojkhora.

Boken var betydligt bättre men mina kompisar och jag hyrde ändå ”Noll att förlora” gång på gång. Efter att ha bytt ut Beverly Hills mot vår egen hemstad citerade vi filmens slogan på alla gymnasiefester: ”I Linköping varar kicken hela natten men ärren livet ut.”

Under 2000-talet har min Bret Easton Ellis-kärlek svalnat lite. Efter den omtumlande ”Glamorama” från 1998, en surrealistisk saga om fotomodeller som värvas som terrorister, blev böckerna färre, tunnare och tamare. När han för tolv år sedan skrev en artikel om det amerikanska imperiets död, kändes det som om hans egen storhetstid också var på väg att ta slut.

Inte för att hans stökiga livsstil var ett problem. Att han 2012 sms:ade en beställning till sin langare, och inte märkte att han i själva verket twittrade, var som hämtat ur någon av hans böcker. Men i ”White”, reportageboken där han klagade på cancelkultur, blev Ellis för första gången gnällig. Han övergick till att skriva Hollywoodmanus som sällan filmades och ännu mer sällan blev bra.

Jag vågade inte hoppas på fler romaner i samma klass som ”American psycho”, ”Lustans lagar” eller ”Glamorama”. Jag trodde att han i bästa fall skulle sluta som Truman Capote: ett bedagat underbarn, ett välformulerat vrak som in i det sista påstod att han snart var klar med sitt mästerverk.

Bret Easton Ellis fyller 59 nästa vecka (samma ålder som Capote uppnådde) och överträffar, chockerande nog, allt han tidigare gjort med den nya romanen ”The shards”. Det är en fiktionaliserad självbiografi där han väver ihop sitt sista år på high school med att en seriemördare härjar i Los Angeles.

Bokens Bret brottas med sin bisexualitet och sitt eskalerande missbruk, samtidigt som han skriver på ”Noll att förlora” och festar med sina rika klasskamrater. Efter att privatskolan fått en ny elev – en underskön yngling som väcker både åtrå och oro – fylls höstterminen 1981 av svek, terror, sex och styckade tonårskroppar.

Storyn liknar en ”Beverly Hills 90210”-säsong regisserad av Dario Argento. Eller Donna Tartts klassiker ”Den hemliga historien” om man putsade bort dess finkulturella fernissa och injicerade den med sololja och neon. Men ingen annan än Bret Easton Ellis hade kunnat skriva ”The shards”. Alla hans tidigare böcker känns som en uppvärmning inför den här – även om ”värme” är ett olyckligt ordval.

I ”The shards” finns den bedövande kyla som varit Ellis signum genom hela karriären. För hans litterära alter ego är den både överlevnadsstrategi och estetiskt ideal: ”Jag ville skriva så: bedövning som känsla, bedövning som motivation, bedövning som ett skäl att existera, bedövning som extas.”

Han hittar samma kyla i åttiotalsmusiken som får större plats än i något av hans andra verk (Spotifylistan ”The shards” är nio timmar lång). Han rullar genom natten till tonerna av Soft Cell, Human League och Depeche Mode. På en nattklubb blir han stående framför Kim Wildes ”Kids in America”-video, uppslukad av hennes likgiltiga perfektion. Och genom hela boken ekar Ultravox: ”This means nothing to me.”

Synthgenren har sällan varit mer attraktiv än i denna kaliforniska mardröm. Och jag har sällan slukat 600 sidor lika snabbt. Kicken varar hela natten men Bret Easton Ellis böcker livet ut.

