Fredrik Strage: Den bästa historien om The Smiths var tyvärr inte heller helt sann

Michael Jackson köpte Elefantmannens skelett. Marilyn Manson opererade bort två revben för att kunna suga av sig själv. Stevie Nicks anställde en person för att blåsa upp kokain i hennes stjärt. Robert Johnson sålde sin själ till djävulen.

Många av rockhistoriens mest omtalade händelser är bara myter. Med viss sorg upptäckte jag härom veckan att en annan av mina favorithistorier bara nästan hände: den om hur en ung man med pistol tvingade en radiostation i Denver att spela The Smiths-låtar i fyra timmar.

Jag läste om incidenten i tidningen Details 1994 där Morrissey beklagade att den inte blivit tillräckligt omskriven: ”Om det varit en annan artist skulle det ha blivit en världsnyhet. Men eftersom det var gamla tråkiga Smiths så ledde det inte till någonting alls.”

I kväll har filmen ”Shoplifters of the world” amerikansk premiär. Den handlar om några Smiths-fans som blir bedrövade av att bandet splittras. ”Jag önskar att det fanns ett sätt att få alla posörer i den här stan att bry sig”, säger en tjej i trailern. I nästa sekund röker hon cigarrett genom ett munstycke, vilket tveklöst hör till det mest poserande man kan göra men filmen utspelar sig 1987 när ”posör” betydde ”tönt”.

”Jag har en idé som skulle go down in musical history”, svarar en kille och citerar The Smiths ”Frankly Mr Shankly”. Med en revolver tar han sig in på den lokala radiostationen och kräver att dj:n spelar hans favoritband. Utanför samlas jublande The Smiths-fans och viftar med påskliljor (Morrisseys favoritblomma).

Om man ska kasta bort sitt liv så kan man lika gärna göra det på ett vettigt sätt

För åtta år sedan avslöjade Westword, en tidning i Denver, att anledningen till att radiokapningen inte blev mer omtalad var att gärningsmannen ångrade sig i sista sekund. James Kiss, som han hette, drevs inte av att hans favoritband splittrats utan av en djup depression. 1988 (inte 1987 som i den nya filmen) hade han just slutat high school och tyckte att livet var meningslöst. Låtarna som spelades i radio, framför allt Bobby McFerrins ”Don't worry be happy”, gjorde honom ännu mer sänkt. ”Målet var att kasta bort mitt liv”, sa James Kiss till Westword. ”Och om man ska kasta bort sitt liv så kan man lika gärna göra det på ett vettigt sätt.”

Att få den lokala skvalradion att sprida The Smiths till folket kändes som en bra idé. James Kiss körde till Y108FM med ett gevär och en väska full av The Smiths-kassetter. Men på parkeringen utanför började han tänka på hur rädda alla skulle bli. I stället för att åka hem gav han sitt gevär till en anställd och bad honom att ringa polisen. Inget åtal väcktes eftersom han inte gjort något. De juridiska följderna hade sannolikt blivit strängare i dag efter alla terrordåd och skolskjutningar.

Att planera något som ska slå världen med häpnad men lägga ner alltsammans är onekligen mer i linje med The Smiths miserabla musik än att springa in på en radiostation och vifta med en pistol. Men i ”Shoplifters of the world” skildras bara myten.

The Smiths är ett av de mest omskrivna banden någonsin. En intressant detalj med den nya filmen är att trailern lyfter fram en annan grupp som däremot är extremt underskattad. När kaparen säger att The Smiths är det enda band som betyder något svarar dj:n: ”Du har uppenbarligen inte hört Twisted fucking Sister.”

Och de flesta har bara hört det amerikanska metalbandets trallvänliga åttiotalshittar. Inte deras övriga, betydligt råare, material som förtjänar att sättas på samma piedestal som Slayer och Motörhead. Den som får för sig att kapa en radiostation, eller Spotifys huvudkontor, för att sprida Twisted Sister 2021 har mina sympatier.

