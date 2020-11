Fredrik Strage: Den usla skräckfilmen som väcker fasa på Tiktok

I mellanstadiet fick jag höra ett rykte om att en sjundeklassares pappa hade blivit psykiskt sjuk av att se ”The shining”. ”Det är sant”, sa folk. ”Hans farsa försökte ta livet av sig och hamnade på psyket.” Sjundeklassaren var en hårding som åkte trimmad moped, hans farsa var antagligen ännu hårdare, så en film som gjorde honom suicidal måste ha varit obeskrivligt otäck.

”The shining” levde upp till förväntningarna när jag äntligen fick se den. De flesta skräckfilmer som vi skvallrade om på skolgården gjorde inte det. Att se det beryktade videovåldet var inte hälften så otäckt som att höra äldre elever beskriva massakrerna och säga att vi förmodligen skulle få men för livet om vi tittade.

Nu för tiden, när vem som helst kan googla fram avrättningar från Syrien, borde vi vara avtrubbade. Men vågen av reaktionsvideor som skräckfilmen ”Megan is missing” utlöst på Tiktok den senaste månaden påminner mig om mellanstadiets videovåldsprat. ”Jag blev traumatiserad”, skriver en Tiktok-användare. ”Jag ångrar att jag såg den”, skriver en annan. ”Jag är så traumatiserad att jag inte kan röra mig”, skriver en tredje.

Tiktokarna filmar sig själva när de tittar på ”Megan is missing”. Först ser de rädda ut, sedan chockade, sedan gråter de och bryter ihop. Reaktionsvideorna på filmen har totalt över 320 miljoner visningar och är oändligt mer underhållande än själva filmen.

”Megan is missing” spelades in 2006 och blev så kass att det tog fem år att hitta en distributör. Om den inte totalförbjudits i Nya Zeeland skulle knappt någon komma ihåg den. Regissören Michael Goi ville göra en skräckfilm som varnade ungdomar för nätpedofiler. Men trots den hedervärda avsikten känns den spekulativa ”Megan is missing” snarare som ett övergrepp på de unga skådespelarna.

Filmen handlar om de 14-åriga bästisarna Megan och Amy. Den förra gillar sex och droger (vilket sällan är en bra idé om man vill överleva en skräckfilm). Den senare är mer försiktig. På nätet får Megan kontakt med en söt kille. Hon har bara sett ett fotografi av Skaterdude, som han kallar sig, men går ändå på dejt med honom (vilket inte heller är en bra idé om man vill överleva en skräckfilm). Megan försvinner och när Amy letar efter sin kompis blir hon kidnappad av samma pedofil. Han tvingar ner henne i en stor tunna, där den döda Megan redan ligger. Sedan gräver han ner tjejerna i skogen. The end.

Nej, du behöver inte se ”Megan is missing”. Själv stod jag bara ut med den hjärndöda dialogen i en halvtimme och snabbspolade resten. Att ungdomar ser eländet på grund av Tiktok är sorgligt, särskilt när det finns snarlika filmer som är en miljon gånger bättre och otäckare (exempelvis ”Irréversible” eller ”Martyrs”). Även den som vill se något kusligt om nätpedofiler kan hitta bättre alternativ.

Men kanske förstärks hopplösheten i ”Megan is missing” av dess uselhet? En riktig snuff-film skulle nog se lika risig ut. Och den klumpiga användningen av found footage-material får regissören att verka obetydligt mer begåvad än en genomsnittlig Tiktokare, vilket skapar en paradoxal känsla av äkthet.

Hur som helst har ”Megan is missing” nått en ny publik som bryr sig mindre om själva filmen än om att reagera så intensivt på den som möjligt. När ungdomarna ska beskriva hur traumatiserade de blivit säger många att de mår så dåligt att de vill sluta med sociala medier – vilket 2020 är ungefär som att överväga självmord.

Läs fler krönikor av Fredrik Strage