Fredrik Strage: Det är lätt att bli besatt av den mystiska musikern Chief Kooffreh

Min vän Taxidermi-Carolina, som fått sitt namn av att hon stoppar upp djur, klickar fram en låt på datorn. I badrummet håller hennes bandkamrater i Brides of the Black Room på att spela in en bloddrypande scen till sin nya musikvideo – regisserad av min vän Steadicam-Per, som fått sitt namn av att han kan filma med en iPhone och få det att se ut som Hoyte van Hoytema.

Vi är sju personer i lägenheten på Södermalm och alla som inte är upptagna med blodbadet dricker öl i vardagsrummet. Det känns som fest, för första gången på mer än ett år. Jag har just frågat Taxidermi-Carolina om hon inte kan spela någon härlig partymusik, mest för att jag vet vad hon kommer att välja. Först hörs ett skevt beat, en förprogrammerad rytm från en skruttig gammal Casio-synth, och sedan en man som med afrikansk brytning ropar ”SHE WILL CUT YOUR BALLS OFF, SHE WILL CUT YOUR BALLS OFF”.

Taxidermi-Carolina älskar Chief Kooffreh, eller chefen som hon kallar honom, och hon har gjort mig lika besatt. Enligt den officiella biografin är han en ”TOP USA MUSIC STAR” och ”den mest inspelade artisten i nordöstra USA”. Det senare skulle kunna stämma eftersom han har lagt upp 122 album på Spotify. Han återvänder visserligen många av sina låtar och de består sällan av mer än ett beat, över vilket han pratsjunger med svajig stämma. Nästan alla inleds med orden ”this is Chief Kooffreh with my millions of fans” (trots att han på Spotify bara har 580 lyssnare i månaden).

Det är svårt att hitta information om Chief Kooffreh eftersom han inte ger intervjuer. Bortsett från en The Guardian-notis om hans låt ”Tragedy and dead (sic) of princess Diana” verkar ingen tidning ha skrivit om honom. Klart är i alla fall att han kommer från Nigeria och är bosatt i Massachusetts, där han gift sig med en kvinna från Filippinerna.

Röster på nätet hävdar att Chief Kooffreh försörjt sig som lärare: ”Min vän hade en konstig vikarie när de skulle skriva centralprov i matematik. Han hade kraftig nigeriansk brytning och när en elev lämnade in sitt prov tittade han igenom det och gav honom de rätta svaren. Han vägrade ta emot proven innan felen rättats. Så alla i klassen fick alla rätt.”

Enligt samma person fick Chief Kooffreh så småningom sparken, men inte på grund av sin pedagogik utan för att skolledningen googlat hans namn och upptäckt låtar som ”Dr Viagra hard hammer”, ”I need to sex you now” och ”Prostitute”.

Den senare är Taxidermi-Carolinas favoritlåt. När videon försvann från Youtube mejlade hon Chief Kooffreh och frågade om han kunde lägga upp den igen. ”God bless you”, skrev Taxidermi-Carolina och det känns faktiskt som om Gud välsignat Chief Kooffreh. Hans musik liknar ingenting annat. Eller okej, den liknar så kallad ”outsider”-musik, en genre vars utövare gör udda musik med små medel och inte sällan är psykiskt instabila.

Chefen verkar dock stabil och kombinerar sina sexuella låtar med protestsånger mot rasism och hyllningar till artister som Michael Jackson och Bruce Springsteen. Ibland ringer han på en gonggong för att markera att någon dött, eller varit nära att dö, som i hyllningen till prinsessan Diana eller ”Celebrity star of Britney”, där han lovsjunger popdivan för prövningarna hon uthärdat.

Flera av de senare skivorna är svårlyssnade eftersom Chief Kooffreh mixar in en polissiren som dränker både beatet och hans röst. Det gör å andra sidan att budskapet i black lives matter-låten ”Bad policeman out of control with brutality” går fram desto bättre.

Chief Kooffreh kanske inte är en TOP USA MUSIC STAR men i en strömlinjeformad popvärld, där många stjärnor är lika stela som djuren hemma hos Taxidermi-Carolina, framstår hans okonventionella musik som livsviktig.

