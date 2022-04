Fredrik Strage: Det mysiga, mogna och måttfulla är inte Madonnas grej

Strax innan Grammygalan delar Madonna en video på Tiktok. Hon har silverkedjor och krucifix, en svart genomskinlig topp utan bh, och långa blonda flätor. Hon har visat upp sitt onaturligt släta och aggressivt skulpterade ansikte förut, liksom de överfyllda läpparna som nu kysser kameralinsen. Men det har hänt något med ögonen. De är grå och döda.

New York Post och andra tabloider skriver om den ”oroande” och ”bisarra” videon och citerar chockade fans. ”Hur ska jag nu kunna sova?” undrar en. ”Det här är inte Madonna, det är en demon”, tror en annan. ”Det här skrämde mig”, skriver en tredje. ”Jag tänker bara minnas hur fantastisk hon var på nittiotalet. Hon var en ikon.”

Skvallersajten Radar Online intervjuar en plastikkirurg som kommenterar förändringarna i Madonnas ansikte med samma bistra allvar som militärstrateger kommenterar frontlinjen i Ukraina. Första meningen i artikeln lyder: ”Has the material girl gone too far?” Ända sedan Madonna slog igenom har folk ställt sig den frågan och svaret har alltid varit ”ja”.

Hon gick för långt när hon hånglade med en svart Jesus och dansade framför brinnande kors i ”Like a prayer”-videon. Hon gick för långt när hon sög av en flaska mineralvatten i dokumentären ”In bed with Madonna”. Hon gick för långt när hon hade en orgie i ”Justify my love”-videon. Hon gick för långt när hon stod bredvid Avicii på scen och frågade hur många i publiken som gick på E. Hon gick för långt när hon lovade att gå ner på alla som röstade på Hillary Clinton.

Allra för längst gick Madonna 1992 när hennes fotobok ”Sex” gavs ut. Det var första gången inte bara konservativa, utan även hennes egna fans, oroade sig för att hon var på väg att spåra ur (19 år före ”50 shades of Grey” var den breda publiken inte redo för BDSM).

Madonna framför kameran 2016. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP

En av få feminister som försvarade henne då var konsthistorikern Camille Paglia, som Madonna under ett tal 2016 felaktigt påstod hade sagt att hon saboterade för kvinnorörelsen. Den missen fick Paglia att beskriva Madonna som ”en fasansfull blandning av förvirrad, vampyrisk Norma Desmond och bitter, supande Joan Crawford”. Hon beklagade att Madonna inte kunde åldras med värdighet som sin idol Marlene Dietrich.

Om ”åldras med värdighet” betyder att, likt Dietrich, låsa in sig i en lägenhet i Paris, hinka whisky i två decennier och på dödsbädden kallas motbjudande missfoster av sin dotter, så bör vi kanske vara tacksamma att Madonna inte har gjort det. Hon verkar inte ha några planer på att lämna rampljuset utan jobbar med en film om sitt liv plus ett remixprojekt.

Nyligen kom den kanadensiske trap-producenten Sickicks omarbetningar av ”Frozen” som gästas av rapparna Fireboy DML och 070 Shake – artister som knappt var födda när originalet gavs ut 1998.

Någon som skapat kontroverser i fem decennier kanske till och med njuter av förakt

Visst hade Madonna kunnat omfamna sitt åldrande. Hon hade kunnat göra mogna och måttfulla versioner av sina klassiker på en unplugged-skiva och gett ut den i oktober när det gått 40 år sedan hon släppte sin första singel ”Everybody”. Det hade blivit lika mysigt som när hon spelade akustisk gitarr och sjöng Elliot Smiths ”Between the bars” i ett Instagramklipp. Sedan hade hon fått Polarpriset och rörts till tårar när First Aid Kit tolkade ”Live to tell”.

Men bitch, hon är Madonna. Det mysiga, mogna och måttfulla är inte hennes grej. Hon är hellre botoxat freakig än vackert bedagad. Och hon är ett kontrollfreak så hon vill antagligen att vi ska rygga tillbaka inför hennes zombieögon på Tiktok. Någon som skapat kontroverser i fem decennier kanske till och med njuter av förakt. Spott och spe blir som en föryngrande hudkräm.

”Will you still need me, will you still feed me, when I'm 64?” sjöng Beatles en gång. I augusti uppnår Madonna denna aktningsvärda ålder. Och jag behöver henne mer än någonsin.

