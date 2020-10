Fredrik Strage: Duon Skynd framstår som vår tids version av Marilyn Manson

Övervakningskameran i hissen tog de sista bilderna på Elisa Lam. Den 21-åriga kanadensiskan semestrade ensam i Los Angeles och var, enligt personalen på Hotel Cecil, på gott humör. Hon hade köpt presenter till sin familj och planerade att resa vidare till Santa Cruz.

Men den 31 januari 2013, när hon skulle checka ut, var hon försvunnen. Polisen hade inga spår förutom filmen från hissen där Elisa Lam beter sig märkligt. Hon trycker på flera knappar, kliver ut, tittar sig omkring, går in i hissen igen och fortsätter trycka.

20 dagar efter hennes försvinnande började gästerna på Hotel Cecil att klaga på att dricksvattnet smakade konstigt. Man öppnade den stora vattentanken på taket och där flöt Elisa Lams kropp. Obduktionen visade att hon inte utsatts för något våld och att hon inte hade några droger i kroppen, förutom antidepressiva läkemedel.

Konspirationsteorier tog genast fart om att Elisa Lam ägnat sig åt den koreanska hissleken, en ritual som påstår att man kan ta sig till en annan dimension om man åker hiss mellan de olika våningarna i ett hus i en viss ordning. Det är viktigt att inte tala med den svartklädda kvinna som kliver in i hissen på femte våningen. Då går det som i Pär Lagerkvists pjäs ”Hissen som gick ner i helvete”.

”4, 2, 6, 2, 10, 5, 1, I told you not to play my game” sjunger Skynd i sin låt ”Elisa Lam” som avslöjar hissknapparnas ockulta ordning. Skynd uttalas ”skinned” och är en hemlighetsfull duo bestående av en liksminkad sångerska med blond hästsvans, som kallar sig Skynd, och en maskerad gitarrist som kallar sig Father. Hon berättar om ond bråd död över en bombastisk mix av metal, trap, goth och electro. De säger sig göra ”true crime music” eftersom alla deras texter är verklighetsbaserade.

Sedan debuten ”Elisa Lam” har Skynd döpt låtar efter djupt tvivelaktiga personer som Richard ”The night stalker” Ramirez (seriemördaren som en gång bodde på hotellet där Elisa Lam försvann), Tyler Hadley (tonåring som slog ihjäl sina föräldrar med hammare och bjöd alla sina vänner på fest), Katherine Knight (som halshögg sin ex-pojkvän och serverade kroppen med potatismos) och Jim Jones (sektledaren som fick 917 av sina lärjungar att ta livet av sig).

”Jag vill komma så nära som möjligt till ondskan som människor är kapabla till”, säger Skynd. ”Jag är besatt av den. I månader har jag försökt ta mig in i huvudet på de mest brutala mördarna.” Tidigare har mest manliga artister fascinerats av liknande hemskheter. Skynd framstår som en tjugotalsversion av Marilyn Manson (vars bandmedlemmar tog sina artistnamn genom att slå ihop en film- eller popstjärna med en seriemördare). Den renässans som han just nu upplever – tack vare rappande fans som Travis Scott och Lil Uzi Vert – har bidragit till intresset för Skynd.

I sin nya låt ”Columbine” skildrar duon skolmassakern som 1999 skylldes på Marilyn Manson (trots att mördarna inte hade lyssnat på honom, de var mer inne på Rammstein). Den svartvita videon är, liksom flera av deras tidigare, filmad ur offrens perspektiv. Skynds vitsminkade ansikte döljs av en munkjacka när hon går genom skolkorridoren och trallar ”ratatata-ta-ta-ta-ta-ta-ta” medan paniken sprider sig.

Precis som när de maskerade Slipknot och Ghost slog igenom pågår vilda spekulationer om vem Skynd kan vara. Vissa fans tror att Karin Dreijer från The Knife har tröttnat på queerteorierna och gått in för skräck. Andra hävdar att det är den schweiziska sångerskan Marina Ortega. Hur som helst har Halloween 2020 fått sitt blodisande soundtrack.

